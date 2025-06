Topul miliardarilor din sport: Federer, noul membru la 43 de ani

Roger Federer a devenit oficial miliardar la vârsta de 43 de ani, după cum informează Bloomberg, conform talksport.com.

Marele campion elvețian a intrat într-un club select din sport alături de Michael Jordan, LeBron James și Tiger Woods.

Anunțul vine exact înainte de startul turneului de la Wimbledon, competiție de Grand Slam unde Mister Perfect deține recordul de titluri: 8 la număr.

De-a lungul unei cariere impresionante, Fedex a câștigat doar din premiile din tenis peste 95 de milioane de lire sterline.

La trei ani de la retragerea din sportul profesionist, averea sa este estimată la 1,3 miliarde de dolari (950 de milioane de lire sterline), conform sursei citate.

Cele mai importante venituri au venit din parteneriate de lungă durată cu branduri de renume mondial.

Sursa citată vorbește despre faptul că una dintre cele mai profitabille active ale lui Federer este participația de 3% la compania elvețiană de pantofi sport ON.

În prezent, compania are o valoare estimată la 12,3 miliarde de lire sterline, iar cota lui Federer reprezintă aproximativ 364 de milioane de lire sterline.

Fedex a devenit astfel un pionier al investițiilor în moda sportivă.

De asemenea, Roger a câștigat (și încă o face) bani frumoși din contracte cu nume importante precum Rolex, Lindt, Uniqlo, Credit Suisse. De asemenea, în carieră a adunat sume importante din înțelegerea cu Nike (partener zeci de ani).

În urmă cu șapte ani, Federer a semnat un contract valabil 10 ani cu japonezii de la Uniqlo, afacere evaluată la 218 milioane de lire sterline.

Uniqlo a devenit compania care să înlocuiască Nike în portofoliul elvețianului.

Michael Jordan se menține pe primul loc atunci când vine vorba despre miliardarii care provin din foști sportivi.

Campion în NBA cu Chicago Bulls, Jordan are o avere estimată la 3,5 miliarde de dolari.

Este urmat în ierarhie de Tiger Woods și Roger Federer (fiecare cu câte 1,3 miliarde) și LeBron James (cu 1,2 miliarde de dolari).

Roger Federer a anunțat că va fi prezent la Wimbledon, dar, desigur, în calitate de spectator.

„Nu știu dacă Rafa va fi acolo în timpul turneului. Îl vom vedea pe Novak pe teren”, a precizat Federer pentru TNT Sports.

