Top 10 cele mai bune spf-uri pentru vara aceasta / Ce creme de soare folosim împotriva razelor UV

Normal că vara vine cu mult soare, zile mai lungi, soare mai mult și la noi vine și cu o caniculă periculoasă. De fapt, nu doar la noi, peste tot în Balcani și în destinațiile preferate de concediu ale românilor se anunță valuri de caniculă și călduri greu de suportat. Razele UV sunt din ce în ce mai dăunătoare pentru piele. De mici ni s-a spus să folosim cremă de soare, să ne dăm cu ea de fiecare dată când ieșim din apă, dar mulți dintre noi nu fac asta. Și multe dintre noi merg la soare să se bronzeze, dar de multe ori uităm să aplicăm protecția solară (spf-ul) și rămânem doar pe uleiul de plajă.

Dar, de multe ori doar uleiul de plajă poate fi dăunător pentru piele. În funcție și de orele când stăm la soare, cât de mult și cu ce ne dăm, riscăm să ne ardem mai mult decât să ne bronzăm. Așa că, am alcătuit o listă cu unele dintre cele mai bune creme de soare pentru vara asta care să ne țină protejați de razele UV, să vă ajute să vă și bronzați și nici să nu fie imposibil de aplicat.

Crema de soare de la Altruist este potrivită pentru pielea sensibilă și este și una dintre cele mai avantajoase variante de creme, atât pentru prețul ei de 66 de lei la cei 250 de ml, dar și pentru faptul că poate fi utilizată de întreaga familie, de bebelușii de doar 6 luni până la bunici și străbunici. Crema are SPF 50 care este recomandat de medicii dermatologi pentru zilele în care stăm mai mult la soare, formula acestia fiind de altfel și fără parfum și fără parabeni. Și nu în ultimul rând, nu lasă dâre albe, aceasta se absoarbe destul de repede lăsând acel aspect de healthy glow pe piele.

2. Fluid cu protecție solară La Roche-Posay pentru față

Crema de soare cu SPF 50 de la La Roche-Posay este o cremă ce trebuie folosită zilnic, pentru față, mai ales când știm că ne vom expune la soare. Formula sa este foarte lichidă, astfel o face destul de ușor de aplicat pe piele, fiind dedicată în special pentru pielea uscată și sensibilă. Este un fluid lejer, care se absoarbe rapid, fiind potrivită pentru purtarea de zi cu zi. Și în plus este total invizibilă, plus că este ultra rezistentă la apă, nisip și transpirație. Crema pornește de la 70 de lei pentru 50 de ml.

3. Spray invizibil matifiant Anthelios La Roche-Posay

Pentru cei care nu sunt fan creme, o variantă foarte bună și ușor de utilizat pentru față este spray-ul invizibil matifiant cu protecție solară SPF 50 din gama Anthelios de la La Roche Posay. Aceasta vine la un preț destul de accesibil, de 50 de lei pentru 75 de ml, și este o variantă ușor de folosit pentru cei ce nu sunt fan creme de soare, dar și pentru că este ușor de aplicat, chiar și peste machiaj. Formula sa are la bază tehnologia anti-luciu Airlicium, o moleculă ce are capacitatea de a absorbi până la 100 de ori greutatea sa în sebum, oferind o senzație de piele curată de până la 9 ore, are un efect revigorant și nu lasă urme albe. Ba mai mult, controlează și sursele de sebum și transpirație și este rezistent la apă.

4. Lancaster Sun Sport Cooling Invisible Body Mist

Spray-ul de la Lancaster este o cremă de soare tip mist, cum este apa termală, și este o cremă de-a dreptul multi-tasking. Excelentă pentru activități de afară, este un mist invizibil, super fin, rezistent atât la apă cât și la transpirație. Îl numim mist pentru că o dată aplicat nu trebuie masat în piele, practic este ca un parfum pe care îl dăm pe tot corpul și care poate fi aplicat și pe pielea udă. Formula sa este una răcoritoare și revigorantă, astfel fiind o cremă potrivită atât pentru plajă cât și pentru alte activități de afară. Mist-ul cu SPF 50 vine la prețul de 109 lei pentru 200 de ml.

5. Garnier Ambre Solaire Sensitive Advanced

Crema de la Garnier este una dintre cele mai bune, dar și cele mai accesibile creme solare de pe piață. Crema cu SPF 50+ vine la prețul de doar 50 de lei pentru 175 de ml, fiind potrivită atât pentru față cât și pentru corp. Formula acesteia o face mai mult o loțiune de protecție solară care se adresează și celor cu piele eczematoase sau atopice, oferindu-i pielii hidratarea de care are nevoie, dar și protecție pe parcursul zilei. O loțiune care se absoarbe rapid și este rezistentă la apă și transpirație.

6. Garnier Ambre Solaire anti-dark spots & anti-pollution super UV

Crema de soare pocket-size de la Garnier pentru față cu SPF 50+ oferă protecție împotriva radiațiilor UVB, UVA si UVA lungi, ajutând la prevenirea apariției semnelor premature de îmbătrânire, precum petele pigmentare și ridurile. Formula sa fără parfum și hipoalergenică este îmbogățită cu acid hialuronic, hidratează pentru 24h și lasă un finisaj mat pe ten. Această cremă este destinată pielii sensibile a feței, având o textură fluidă, lejeră și invizibilă pe piele, pentru utilizarea zilnică. Aceasta este o variantă accesibilă la prețul de 60 de lei.

7. Loțiune cu protecție solară Piz Buin Tan & Protect SPF 30

Pentru cei ce vor să își mențină bronzul în lunile de vară, dar să fie și protejați de razele UV această loțiune hidratantă cu SPF 30 este dedicată vouă. Piz Buin Tan&Protect este o loțiune de soare pentru bronzare accelerată și protecție a bronzului SPF 30 cu Melitane, care îmbunătățește procesul natural de bronzare a pielii. Loțiunea îți oferă protecție solară eficientă UVA și UVB. Formula sa hidratează intens pielea, prevenind decojirea pielii, oferă un bronz de durată și este și rezistentă la transpirație și la apă. Loțiunea de corp vine la un preț de 53 de lei pentru 150 de ml.

8. Cremă hidratantă cu SPF 50 CeraVe

Crema hidratantă de față de la CeraVe cu SPF 50 este compactă și potrivită pentru sezonul estival, mai ales pentru persoanele cu ten sensibilă. Aceasta conține 3 ceramide esențiale ce ajută la refacerea barierei protectoare a pielii și oferă protecție solară ridicată, pentru a proteja pielea în timpul expunerii zilnice la radiațiile UVA/UVB și conține Vitamina E și niacinamidă pentru a oferi un efect calmant pielii. Crema este dedicată persoanelor cu un ten normal spre uscat, fiind fără parfum și non-comedogenică și vine la prețul de 70 de lei pentru 50 de ml.

9. Supergoop PLAY Lotion Minerale SPF 30

Supergoop Play Lotion Minerale cu factor de protecție 30 este o loțiune pentru corp ușor minerală, fluidă, delicată pe piele și rezistentă la apă și la transpirație timp de 80 de minute. Recomandată pentru toate tipurile de piele, chiar și pentru cele sensibile, loțiunea minerală Play hrănește cu delicatețe, protejând împotriva razelor UVA/UVB și infraroșii. Ideal pentru întreaga familie, acest produs de protecție solară zilnică poate fi utilizat și în orice fel de sport. Supergoop Play Lotion vine la prețul de 150 de lei pentru 100 de ml.

10. Stick invizibil protecție solară Uriage Barieresun SPF 50+

Invisible Stick SPF50+ este ideal pentru zone sensibile (maini, nas, lobii urechilor, scalp, cicatrici, pete pigmentare), dar și pentru întreaga față. Aplicarea sa este ușoară și precisă, rezultatul fiind invizibil, datorită formei sale de stick. Formatul său ne permite să îl luăm cu noi oriunde și face reaplicarea acestuia foarte simplă, oriunde am fi. Asigură protecție foarte mare și este anti UVA și UVB, formula sa hipoalergenică și non-comedogenică o face să fie o variantă bună pentru toate tipurile de ten.

Disclaimer: Fiecare ten este diferit și fiecare dintre noi reacționează diferit la fiecare cremă.

Surse folosite: cnn.com; independent.co.uk; nytimes.com; telegraph.co.uk; glamour.com

Notă: Ana-Maria Cristea este absolventă de Fashion Business Media and Communication la Istituto Marangoni di Design din Londra.