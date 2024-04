Țiriac renunță la proiectul construirii unui patinoar pe care să îl doneze municipalității Brașov, după ce majoritatea din Consiliul Local a respins proiectul / Primarul Coliban reclamă „un sabotaj”

Ioan Țiriac i-a transmis o scrisoare primarului Brașovului, Allen Coliban, prin care îl anunță că renunță la proiectul construirii unui patinoar pe care să îl doneze municipalității Brașov, după ce majoritatea din Consiliul Local a respins proiectul.

Țiriac precizează în scrisoare că a rămas surprins de atitudinea Consiliului Local.

Primarul Allen Coliban a reclamat un sabotaj din partea majorităţii din Consiliul Local. El a explicat că, după discuţii care au durat un an, aprobarea contractului de comodat nu a fost votată în Consiliului Local din şedinţa din 29 martie, după ce, în luna decembrie, Consiliul Local a aprobat un memorandum cu Fundaţia, prin care aceasta din urmă se angaja să cedeze către municipalitate, gratuit, pentru 49 de ani, administrarea patinoarului pe care îl construia din banii fundaţiei, iar administraţia trebuia să asigure infrastructura necesară, precum şi administrarea patinoarului.

”Din păcate, este încă un semn clar al sabotajului pe care majoritatea din Consiliu îl exercită şi e un lucru care afectează direct dezvoltarea Braşovului. Este o scrisoare pe care am primit-o în urma lungilor şedinţe de joi şi vineri, atât în comisii, cât şi în plen. Au fost peste şase ore de discuţii pe marginea acestui subiect, în condiţiile în care contractul proteja în integralitate interesele municipiului, iar riscurile erau asumate de către partea privată. Scrisoarea domnului Ion Ţiriac mulţumeşte Executivului pentru atitudinea deschisă şi cooperantă şi pentru eforturile depuse în tot acest an de când au început demersurile. Totodată, exprimă dezamăgirea pentru lipsa de încredere arătată de majoritatea din Consiliul Local şi pentru votul dat, un vot pe care îl consideră surprinzător şi inexplicabil, motiv pentru care ne anunţă pe cale oficială că se retrage din această din această construcţie, practic, din acest parteneriat”, a declarat primarul Allen Coliban.

Coliban a catalogat situaţia drept ”regretabilă”, spunând că acesta este ”încă un semn despre unde poate să ajungă politicul”.

Scrisoarea transmisă de Ioan Țiriac primarului Brașovului:

Stimate Domnule Primar Coliban,

Vă transmit această scrisoare în legătură cu parteneriatul avut în vedere între Fundația Țiriac și Municipalitatea Brașov pentru construirea și exploatarea unei noi baze sportive care ar fi înglobat un patinoar, o sală de judo şi o sală de scrimă. Trebuie să vă mărturisesc astfel, că am rămas surprins de opțiunea exprimată ieri de colegii dumneavoastră din Consiliul Local față de acest proiect.

După cum bine cunoașteți, discuțiile noastre pe marginea acestui proiect au început acum mai bine de un an, având convingerea că ele au fost primite în tot acest răstimp cu optimism și bune intenții de ambele părți, fiind purtate cu deschidere și transparență.

În tot acest timp, am făcut nenumărate demersuri pentru a identifica acele condiții optime pentru materializarea acestui parteneriat, pornind de la eforturile noastre de a identifica un teren viabil, negocierile privind achiziția acestuia și angajamentul de a realiza din fonduri proprii această investiție și de a o preda apoi cu titlu gratuit Municipalității Brașov pentru a putea fi exploatată în beneficiul copiilor timp de 49 de ani.

Am alocat energie și resurse în speranța că vom reuși să ajungem la o înțelegere care s-a dorit de la bun început a fi una pe cât de simplă, tot atât de clară. Am purtat nenumărate discuții și negocieri și am ajuns la un prim acord pentru realizarea acestui proiect, votat de altfel și de colegii dumneavoastră din Consiliul Local Brașov în luna decembrie 2023. Ulterior, am continuat demersurile noastre pentru formalizarea acestui parteneriat și am definitivat împreuna documentul ce urma să fie aprobat pentru

a putea iniția proiectului, doar pentru a fi în cele din urmă primit cu reticență și lipsă de încredere.

Pot spune doar că acest proiect s-a dorit a fi unul emblematic pentru Municipiul Brașov atât prin necesitatea lui în plan local și chiar național, cât și prin potențialul semnificativ pe care l-ar fi avut pentru dezvoltarea sportului pe gheață pentru copiii și tinerii brașoveni, după cum cunoașteți, eu însumi fiind brașovean.

Mărturisesc că nu pot aprecia motivele care au împiedicat aprobarea finală a acestui proiect și nici în ce măsură ele au sau nu legătură cu sfera politică cu care nu doresc să am de-a face.

Cu toate acestea, în fața răspunsului de astăzi a celor care conduc la nivel local Municipiul Brașov pot doar să îmi exprim dezamăgirea și surprinderea față de ceea ce reprezintă până la urmă refuzul de primi cu titlu gratuit o bază sportivă ce urma să servească tot brașovenilor. Pe această cale, cu părere de rău trebuie să spun că disponibilitatea noastră de a mai realiza acest parteneriat cu Municipalitatea Brașov

încetează de astăzi.

În pofida rezultatului la care au ajuns demersurile noastre din ultimul an, doresc să vă mulțumesc în mod deosebit pentru implicarea, efortul și stăruința cu care ați susținut acest proiect în tot acest timp.

Totodată, vă doresc ca, alături de colegii dumneavoastră, să indentificați și să realizați acel proiect sportiv care să întrunească toate condițiile dorite și care să fie în măsură să contribuie semnificativ la susținerea și dezvoltarea viitoarelor generații de sportivi din Brașov.

Cu dorința de a vă ura succes în proiectele dumneavoastră viitoare, vă mulțumesc pentru timpul și efortul acordate.