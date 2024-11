Țiriac: Mi-aş dori un preşedinte care să se ducă la Bruxelles şi să stea drept, nu în genunchi

Omul de afaceri Ion Ţiriac a declarat că și-ar dori pentru România un președinte “care să se ducă la Bruxelles şi să stea drept, nu în genunchi”, adăugând însă că “și o femeie poate să facă așa ceva”.

„Eu mi-aş dori un preşedinte care să se ducă la Bruxelles şi să stea drept, nu în genunchi cumva, şi să le spună ălora, care ne sunt asociaţi în UE, cam cine am fost, cine ar trebui să fim şi cine putem să fim. După mine, din păcate, nu am prea avut aşa ceva. Bineînţeles că şi o femeie poate să facă aşa ceva. De Margaret Thatcher aţi auzit cumva? A avut Marea Britanie un prim-ministru mai bun? Nu are nicio legătură sexul. Are legătură cu poziţia, mentalitatea şi talent are. Să ieşi la vot e datoria morală a fiecăruia. Noi suntem un stat unde votăm toţi şi să nu ne plângem pentru că ceea ce votăm acel lucru îl avem. Deci să se ducă toată lumea la vot şi vom vedea ce vom avea în viitor”, a spus Ion Ţiriac, citat de Știrile ProTV.

Miliardarul a mai declarat că și-ar dori ca viitorul președinte al României să fie apropiat de sport.

În turul doi al alegerilor prezidențiale au intrat lidera USR, Elena Lasconi, și ultra-naționalistul Călin Georgescu.