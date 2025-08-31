Tenismenul Kamil Majchrzak reacționează la videoclipul cu un băiat căruia i s-a smuls șapca la US Open

Tenismenul Kamil Majchrzak a reacționat la imaginile cu un băiat căruia i s-a smuls șapca din mulțime la US Open săptămâna aceasta. Majchrzak a semnat mingi și prosoape pentru fani la Flushing Meadows după ce l-a învins joi pe rusul Karen Khachanov, scrie SkyNews.

După ce a interacționat cu mai mulți suporteri, Majchrzak și-a scos șapca și i-a dat-o unui băiat din mulțime. În câteva secunde, însă, un bărbat care stătea lângă el i-a smuls-o din mâini și a pus-o într-o geantă pe care o ținea o femeie de lângă el. Nu este clar dacă bărbatul avea vreo legătură cu băiatul.

După ce incidentul a fost surprins de cameră, Majchrzak a postat imaginile pe Instagram, rugându-și urmăritorii să-l ajute să-l găsească pe băiat.

„După meci, nu am înregistrat faptul că șapca mea nu a ajuns la băiat, a scris el.

„Datorită @asicstennis am suficiente șepci, așa că sunt pregătit pentru asta. Hei, băieți, mă puteți ajuta să găsesc copilul de la meciul meu? Dacă ești tu (sau părinții tăi văd asta), te rog să-mi trimiți un mesaj direct.”

Puțin timp mai târziu, el a postat din nou pentru a spune că l-a găsit pe tânărul fan. „Sunt impresionat de puterea internetului. L-am găsit! Totul e bine acum.”

Jucătorul polonez l-a învins joi pe Khachanov în cinci seturi. Vineri, britanicul Cameron Norrie a fost eliminat din competiție de Novak Djokovic.

Între timp, Emma Raducanu a fost învinsă în seturi consecutive de Elena Rybakina din Kazahstan.

În altă parte, la US Open, un cuplu s-a logodit în fața publicului, în timp ce numărul unu mondial Aryna Sabalenka a învins-o pe Leylah Fernandez.

Cererea în căsătorie a fost surprinsă pe ecranul mare, în aplauzele spectatorilor.