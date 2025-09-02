G4Media.ro
Temperaturi mai ridicate decât cele obişnuite, în toată luna septembrie, în întreaga…

Foto: Pixabay

Temperaturi mai ridicate decât cele obişnuite, în toată luna septembrie, în întreaga ţară

2 Sep

Meteorologii prognozează că luna septembrie va fi caracterizată de temperaturi mai ridicate decât cele obişnuite în aeastă perioadă, la nivelul întregii ţări, transmite News.ro.

Săptămâna 01.09.2025 – 08.09.2025

– Valorile termice vor fi mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămână pe întreg teritoriul României.

– Regimul pluviometric va fi local excedentar în sud-vestul teritoriului, iar în rest va fi în general deficitar, mai ales în regiunile nordice şi centrale.

Săptămâna 08.09.2025 – 15.09.2025

– Temperaturile medii vor fi mai ridicate decât cele normale pentru acest interval la nivelul întregii ţări. Săptămâna 08.09.2025 – 15.09.2025

– Cantităţile de precipitaţii estimate pentru această perioadă vor fi uşor deficitare la nivelul întregii ţări, dar mai ales în zonele montane.

Săptămâna 15.09.2025 – 22.09.2025

– Temperatura medie a aerului va avea valori uşor mai ridicate decât cele normale pentru acest interval în toate regiunile.

– Regimul pluviometric va fi apropiat de cel normal pentru această perioadă în regiunile nord-estice şi local în cele centrale şi sud-estice, iar în rest va fi uşor deficitar.

Săptămâna 22.09.2025 – 29.09.2025

– Valorile termice vor fi uşor mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României, dar mai ales în regiunile sudice.

– Cantităţile de precipitaţii vor fi în general apropiate de cele normale pentru acest interval, în cea mai mare parte a ţării.


