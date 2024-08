Taxe pentru șoferii care vor să parcheze în Constanța și ridicarea gunoiului de trei ori mai scumpă / Propunerile primarului Chițac, în dezbatere publică

Șoferii ar urma să plătească taxe noi dacă vor să parcheze în Constanța: de la 5 lei/zi până la 25 de lei/lună dacă vin din afara județului și 200 de lei pentru fiecare mașină deținută, dacă sunt autohtoni și nu au abonament sau parchează în zone centrale, transmite Info Sud-Est.

Apoi, taxa de salubritate s-ar putea mări de aproape trei ori, până la 20 lei/lună/persoană. Primăria Constanța a lansat în dezbatere publică atât aceste propuneri cât și altele care vizează taxa de cimitir, reclamă și publicitate stradală, garaje etc.

Taxa de salubrizare, de aproape trei ori mai mare decât în prezent

Constănțenii ar putea plăti de aproape 3 ori mai mult pentru taxa de salubrizare, începând cu 2025. Astfel, o persoană ar urma să plătească 20 de lei/lună, față de 8 lei cât este în prezent. Proiectul este în dezbatere publică pe pagina Primăriei Constanța și a fost inițiat de primarul Vergil Chițac.

Serviciul de ridicare a gunoiului menajer este gestionat de Polaris, compania fondată de familia deputatului PSD Eduard Martin, cu monopol în județul Constanța după ce a încheiat un contract-uriaș cu primăria condusă de Radu Mazăre, în 2008, pe un sfert de secol. Contractul a continuat și în timpul administrației PNL condusă de Vergil Chițac, deși într-o discuție cu Eduard Martin, primarul i-a transmis că localnicii nu sunt mulțumiți de serviciile prestate de compania sa. Citește mai multe despre imperiul Polaris aici.

Și anul acesta constănțenii ar fi putut plăti mai mult pentru taxa de salubrizare, însă consilierii locali USR și PSD s-au opus, la sfârșitul lui noiembrie 2023, și au decis ca taxa de salubrizare să rămână 8 lei/lună/persoană.

Primăria Constanța susține că această măsură a dus la amânarea sau chiar renunțarea la unele proiecte publice necesare pentru oraș și că au fost alocați bani în plus pentru acoperirea cheltuielilor.

“Reducerea la 8 lei a cuantumului taxei de salubrizare, prin amendarea HCL nr. 339/2023 privind stabilirea impozitelor și taxelor la nivelul municipiului Constanța pentru anul 2024, adică la mai mult de jumătate din valoarea reală a presupus o alocație bugetară consistentă pentru acoperirea costurilor de operare, de aproximativ 26.000.000 lei pentru primele 7 luni ale anului, cu o predicție de 45.000.000 lei pentru întreg anul 2024. Pe cale de consecință, această măsură a condus la amânarea sau chiar renunțarea la finanțarea altor proiecte publice absolut necesare municipiului Constanța”, a transmis primăria, prin intermediul unui comunicat de presă.

Abonamentul pentru un loc de parcare, de aproape 3 ori mai mare

Taxa pe care un constănțean ar urma să o plătească pentru un loc de parcare (tip abonament) ar putea fi de 600 de lei/ an pentru persoanele fizice, față de 255 de lei/ an, cât este în prezent. Totodată, taxa pentru persoanele juridice ar urma să fie de 1.265 de lei/ an, față de 1.146 cât este în prezent.

Autorizația pentru rezervarea locului de parcare se reînnoiește automat pentru o perioadă de 5 ani, conform informațiilor disponibile pe platforma Serviciului Public de Impozite si Taxe Constanța.

În acest sens există și o aplicație a Primăriei Constanța, prin care se poate solicita sau reînnoi locul de parcare. Pentru obținerea unui loc de parcare, cei interesați nu trebuie să figureze cu sume restante în evidențele fiscale.

Taxă pentru șoferii din afara Constanței

Primăria vrea să introducă o nouă taxă, de data aceasta pentru șoferii din afara Constanței, ale căror mașini nu se află în evidența Serviciului Public de Impozite, Taxe și alte Venituri ale Bugetului Local.