Zelenski i-a dăruit lui Trump o crosă de golf de la un soldat ucrainean rănit

În timpul vizitei sale la Casa Albă, luni, președintele ucrainean Volodimir Zelenski i-a oferit președintelui american Donald Trump o crosă de golf specială – un cadou pe care i l-a dat un soldat ucrainean rănit, transmite CNN.

Crosa a aparținut anterior lui Kostiantyn Kartavtsev, un sergent care și-a pierdut piciorul în primele luni ale invaziei rusești în Ucraina, potrivit biroului prezidențial ucrainean. Golful a devenit parte din reabilitarea sergentului, i-a spus Zelenski lui Trump în timp ce îi oferea cadoul.

„Șeful statului (Zelenski) a prezentat și un videoclip în care Kostiantyn Kartavtsev face apel la președintele SUA să ajute Ucraina să pună capăt războiului cu o pace justă și durabilă”, a declarat biroul prezidențial al Ucrainei într-un comunicat. „Donald Trump a acceptat cadoul, a înregistrat un videoclip în care i-a mulțumit soldatului ucrainean pentru crosa de golf și i-a oferit președintelui Ucrainei cheile simbolice ale Casei Albe.”

Schimbul de cadouri reprezintă o altă schimbare de ton față de vizita anterioară a lui Zelenski la Casa Albă, când Trump și vicepreședintele JD Vance l-au criticat dur pe președintele ucrainean, numindu-l lipsit de respect și nerecunoscător în fața camerelor de filmat din întreaga lume.

Luni, Trump și Zelenski au glumit pe seama schimbării garderobei acestuia – o diferență marcantă față de interacțiunea lor din februarie, după ce un reporter de dreapta l-a criticat pe Zelenski pentru că nu purta costum. Zelenski, îmbrăcat într-o jachetă neagră elegantă, cămașă neagră și pantaloni negri, i-a răspuns glumind aceluiași reporter: „Tu porți același costum. Eu m-am schimbat”.