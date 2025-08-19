G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Zelenski i-a dăruit lui Trump o crosă de golf de la un…

Donadl Trump Volodimir Zelenski la Casa Albă
Sursa foto: Photo Press Service / Bestimage / Profimedia

Zelenski i-a dăruit lui Trump o crosă de golf de la un soldat ucrainean rănit

Articole19 Aug 0 comentarii

În timpul vizitei sale la Casa Albă, luni, președintele ucrainean Volodimir Zelenski i-a oferit președintelui american Donald Trump o crosă de golf specială – un cadou pe care i l-a dat un soldat ucrainean rănit, transmite CNN.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Crosa a aparținut anterior lui Kostiantyn Kartavtsev, un sergent care și-a pierdut piciorul în primele luni ale invaziei rusești în Ucraina, potrivit biroului prezidențial ucrainean. Golful a devenit parte din reabilitarea sergentului, i-a spus Zelenski lui Trump în timp ce îi oferea cadoul.

„Șeful statului (Zelenski) a prezentat și un videoclip în care Kostiantyn Kartavtsev face apel la președintele SUA să ajute Ucraina să pună capăt războiului cu o pace justă și durabilă”, a declarat biroul prezidențial al Ucrainei într-un comunicat. „Donald Trump a acceptat cadoul, a înregistrat un videoclip în care i-a mulțumit soldatului ucrainean pentru crosa de golf și i-a oferit președintelui Ucrainei cheile simbolice ale Casei Albe.”

Schimbul de cadouri reprezintă o altă schimbare de ton față de vizita anterioară a lui Zelenski la Casa Albă, când Trump și vicepreședintele JD Vance l-au criticat dur pe președintele ucrainean, numindu-l lipsit de respect și nerecunoscător în fața camerelor de filmat din întreaga lume.

Luni, Trump și Zelenski au glumit pe seama schimbării garderobei acestuia – o diferență marcantă față de interacțiunea lor din februarie, după ce un reporter de dreapta l-a criticat pe Zelenski pentru că nu purta costum. Zelenski, îmbrăcat într-o jachetă neagră elegantă, cămașă neagră și pantaloni negri, i-a răspuns glumind aceluiași reporter: „Tu porți același costum. Eu m-am schimbat”.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.