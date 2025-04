Tanczos, după rezultatele studiului privind numărul de urşi: Sper că Ministerul Mediului va lua măsurile necesare

Ministrul Finanţelor, Tanczos Barna, fost ministru al Mediului, a declarat joi seara, pentru AGERPRES, că în urmă cu zece ani a afirmat pentru prima dată că în România trăiesc peste zece mii de urşi şi speră că, după ce acest lucru a fost confirmat printr-un studiu ştiinţific, să fie luate măsurile necesare pentru a proteja vieţile oamenilor şi culturile fermierilor, transmite Agerpres.

„Unii specialişti şi mulţi de la ONG-uri au avut nevoie de zece ani şi de 10 milioane de euro ca să se convingă că este adevărat ceea ce spuneam noi (UDMR – n.red.). Acum zece ani, am afirmat pentru prima dată că în România trăiesc peste 10.000 de urşi. Când am ajuns ministru, noi am fost, cei de la UDMR, cei care am propus intervenţia imediată pentru a proteja vieţile oamenilor şi noi am fost cei care am depus proiectul de lege de reintroducere a vânătorii. Acum s-au convins atât Ministerul Mediului, cât şi cei din ONG-uri, că este nevoie de măsuri suplimentare pentru a proteja viaţa umană şi pentru a proteja culturile fermierilor. Sper că, în sfârşit, ministerul va lua măsurile necesare”, a declarat Tanczos Barna.

El a punctat faptul că această confirmare ştiinţifică va ajuta Ministerul Mediului să implementeze măsurile care să protejeze viaţa oamenilor şi să finalizeze pachetul de măsuri care să protejeze culturile fermierilor.

„Confirmarea celor spuse de noi, această confirmare ştiinţifică va ajuta foarte mult Ministerul Mediului în fundamentarea următoarelor măsuri prin care trebuie protejată viaţa umană şi va ajuta foarte mult Ministerul Mediului să finalizeze pachetul de măsuri prin care să protejeze culturile fermierilor şi să prevină generalizarea fenomenului de urşi habituaţi, urşi prezenţi în zona rurală şi urbană”, a mai arătat Tanczos Barna.

El a mai subliniat că există şi exemple pozitive, cum ar fi cel de la Băile Tuşnad, dar că trebuie continuate măsurile de prevenţie.

„Sunt câteva exemple pozitive. Dacă ne gândim la Băile Tuşnad, acolo avem clar un exemplu pozitiv cu privire la măsurile care trebuie luate de primari pentru a preveni atacurile de genul atacului care a avut loc la Predeal. De asemenea, trebuie continuate măsurile de prevenţie, prin cote de prevenţie aplicate prin vânătoare, şi acest lucru va produce rezultate probabil în câţiva ani, pentru că timpul pierdut este foarte greu de recuperat. Trebuie fermitate şi curaj politic acolo unde deciziile sunt necesare şi trebuie luate imediat”, a mai afirmat Tanczos Barna.

Ministrul Mediului, Apelor şi Pădurilor, Mircea Fechet, a anunţat, joi, că în România se află între 10.419 şi 12.770 de urşi bruni, 95% fiind probabilitatea de acoperire a intervalului estimat, în timp ce numărul optim de exemplare este de 4.000.

Mircea Fechet a participat la o conferinţă de presă dedicată prezentării, în premieră, a rezultatelor preliminare privind populaţia de urs brun din România în cadrul proiectului „Implementarea Planului naţional de acţiune pentru conservarea populaţiei de urs brun din România cod SMIS 136899/319056”.

„După analizarea a peste 24.000 de probe recoltate din 25 de judeţe, realizatorii acestui studiu estimează că în România trăiesc între 10.419 şi 12.770 de urşi bruni, evaluarea maximă estimată de specialişti. Nivelul de încredere pentru aceste cifre, conform metodologiei, este de 95%. Aşadar, putem afirma, pentru prima dată în istoria României, cu o bază ştiinţifică solidă, câţi urşi avem în pădure. Până acum am lucrat cu estimări mai mult sau mai puţin controversate. Acestea erau bazate pe observaţii vizuale sau alte metode indirecte, însă astăzi avem o imagine clară, pe baza ADN-ului pe care l-am verificat în fiecare probă”, a spus ministrul Fechet.