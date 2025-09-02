Tânărul care a lovit un livrator pe o stradă din Bucureşti, pe motiv că îl consideră „invadator”, dus marți la audieri
Tânărul care săptămâna trecută a lovit un livrator, pe o stradă din Bucureşti, catalogându-l drept „invadator” şi cerându-i să plece în ţara lui va fi audiat, marţi, la sediul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 2, transmite News.ro.
Tânărul de 20 de ani care a lovit un livrator, pe o stradă din Capitală, pe motiv că acesta ar fi „invadator”, va fi scos din arest preventiv şi va fi dus la audieri, marţi după amiază.
El este acuzat de loviri sau alte violenţe.
Agresorul, care a filmat momentul atacului, s-a făcut remarcat pe reţelele de socializare unde, pe mai multe conturi, a promovat simboluri naziste şi a postat imagini cu el, având faţa acoperită cu măşti şi purtând arme albe.
După ce a fost oprit din agresiune de către un poliţist, Tudoran a cerut, în repetate rânduri să îşi sune mama.
