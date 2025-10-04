Sute de intervenții ale pompierilor în București din cauza vremii severe / Peste 200 de copaci căzuți

Sute de intervenții ale pompierilor au avut loc în București vineri noapte din cauza vremii severe, transmite ISU B-IF. Peste 200 de copaci au căzut doar în Capitală, transmit autoritățile:

”Ca urmare a fenomenelor meteorologice manifestate pe durata codului portocaliu, intensificări puternice ale vântului, în perioada 02.10.2025, ora 20:00 – 03.10.2025, ora 23:00, pompierii ISU B-IF au gestionat în total 351 de intervenții în București și Ilfov, astfel:

✅ 309 cazuri în București, după cum urmează:

– 218 pentru copaci căzuți;

– 59 pentru elemente de construcție desprinse;

– 17 pentru cabluri electrice afectate;

– 15 pentru acumulări de apă.

În urma acestora, o victimă ce prezenta leziuni minore a fost asistată medical şi au fost avariate în total 163 de autoturisme.

✅ 42 de cazuri în Ilfov după cum urmează:

– 24 pentru copaci căzuți;

– 7 pentru elemente de construcție desprinse;

– 2 pentru cabluri electrice afectate;

– 9 pentru acumulări de apă.

În urma acestora au fost avariate în total 3 autoturisme”.