Sute de intervenții ale pompierilor în București din cauza vremii severe / Peste 200 de copaci căzuți
Sute de intervenții ale pompierilor au avut loc în București vineri noapte din cauza vremii severe, transmite ISU B-IF. Peste 200 de copaci au căzut doar în Capitală, transmit autoritățile:
Urmărește cele mai noi producții video G4Media
- articolul continuă mai jos -
”Ca urmare a fenomenelor meteorologice manifestate pe durata codului portocaliu, intensificări puternice ale vântului, în perioada 02.10.2025, ora 20:00 – 03.10.2025, ora 23:00, pompierii ISU B-IF au gestionat în total 351 de intervenții în București și Ilfov, astfel:
✅ 309 cazuri în București, după cum urmează:
– 218 pentru copaci căzuți;
– 59 pentru elemente de construcție desprinse;
– 17 pentru cabluri electrice afectate;
– 15 pentru acumulări de apă.
În urma acestora, o victimă ce prezenta leziuni minore a fost asistată medical şi au fost avariate în total 163 de autoturisme.
✅ 42 de cazuri în Ilfov după cum urmează:
– 24 pentru copaci căzuți;
– 7 pentru elemente de construcție desprinse;
– 2 pentru cabluri electrice afectate;
– 9 pentru acumulări de apă.
În urma acestora au fost avariate în total 3 autoturisme”.
Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media
Donează suma dorită pentru susținerea proiectului G4Media
CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867Deschis la Raiffeisen Bank
Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.