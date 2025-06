Sute de elevi s-au confruntat cu realitatea detenției într-o vizită la Penitenciarul Miercurea-Ciuc / Un tânăr de 20 de ani le-a relatat de ce e acolo: ”Nu mai aveam bani pentru droguri și am bătut un băiat ca să îi iau drogurile. Dacă vii aici, prieteni, familie, nimeni nu te mai caută„

Sute de elevi de la Colegiul Naţional „M. Eminescu” din Topliţa au vizitat curtea de plimbare din penitenciarul din Miercurea Ciuc, o sală de clasă, sala de sport, dar şi o celulă, unde uşa s-a închis simbolic şi zgomotos în spatele lor, relatează Agenția de presă Rador, care citează Radio Târgu Mureș.

Deţinuţii de la Penitenciarul Miercurea-Ciuc au între 18 şi 21 ani şi mulţi au săvârşit infracţiunile pentru care îşi ispăşesc pedeapsa atunci când aveau vârsta adolescenţei, iar o parte dintre ei le-au fost ghizi școlarilor.

Sami, un deţinut de 20 ani, închis de doi ani, le-a spus elevilor că a început să consume etnobotanice de la 12 ani, pentru a fi acceptat într-un anturaj, apoi a continuat cu consumul de droguri, care l-a împins către comiterea tâlhăriei.

„Aveam 12 ani când am consumat prima oară etnobotanice. Să văd și eu cum e. Am crezut că ești șmecher când stai cu o alții mai mari. Și de atunci, tot ce am făcut era doar pentru droguri. Furam bani de la maică mea, îi vindeam chestii din casă. Am ajuns în ipostaza să nu mai am bani pentru droguri și am bătut un băiat ca să îi iau drogurile. Am intrat peste el în casă, l-am bătut și am luat drogurile. În scurt timp, a venit și m-a luat poliția și m-au dus la arest. Vă spun să nu consumați droguri. Dacă vii aici, prieteni, familie, nimeni nu te mai caută. Aici se pot întâmpla multe lucruri pentru niște copii de 20 de ani. Ajungi să te bați pentru o țigară, pentru o cafea. În cameră, când se închid ușile, acolo nu te mai vede nimeni. Dacă nu știi să dai cu pumnul, speli haine, faci curat în baie, se ajunge să fii abuzat sexual de alți băieți”, le-a relatat el.

Tânărul a învăţat să tundă în penitenciar şi visează la o viaţă nouă, ca frizer, după eliberare. Regretă că şi-a pierdut libertatea, că nu a continuat şcoala, iar cel mai important mesaj pe care l-a transmis tinerilor, în repetate rânduri, a fost să nu consume droguri.