Sute de biciclişti au format un lanț uman pentru a protesta împotriva maşinilor parcate pe pistele de biciclete din Milano

Câteva sute de biciclişti au format un lanţ uman în centrul oraşului Milano pentru a protesta împotriva maşinilor care blochează pistele de biciclete, informează agenția de știri DPA, citată de Agerpres.
Vineri, bicicliştii s-au aliniat de-a lungul marcajelor care separă carosabilul de pistele pentru biciclete, atrăgând atenţia asupra şoferilor care parchează pe aceste trasee, adesea pentru scurte opriri, dar şi pentru perioade mai lungi.
Prezenţa numeroasă a scuterelor pe pistele de biciclete, fenomen răspândit în întreaga Italie, a fost de asemenea menţionată ca sursă de frustrare.
Potrivit datelor oficiale, Milano are peste 180 de kilometri de piste de biciclete, mult mai mulţi decât majoritatea celorlalte oraşe italiene.
Protestul s-a încheiat după o perioadă scurtă.
