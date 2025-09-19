G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Sute de biciclişti au format un lanț uman pentru a protesta împotriva…

Sursa Foto: Facebook

Sute de biciclişti au format un lanț uman pentru a protesta împotriva maşinilor parcate pe pistele de biciclete din Milano

Articole19 Sep 0 comentarii

Câteva sute de biciclişti au format un lanţ uman în centrul oraşului Milano pentru a protesta împotriva maşinilor care blochează pistele de biciclete, informează agenția de știri DPA, citată de Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Vineri, bicicliştii s-au aliniat de-a lungul marcajelor care separă carosabilul de pistele pentru biciclete, atrăgând atenţia asupra şoferilor care parchează pe aceste trasee, adesea pentru scurte opriri, dar şi pentru perioade mai lungi.

Prezenţa numeroasă a scuterelor pe pistele de biciclete, fenomen răspândit în întreaga Italie, a fost de asemenea menţionată ca sursă de frustrare.

Potrivit datelor oficiale, Milano are peste 180 de kilometri de piste de biciclete, mult mai mulţi decât majoritatea celorlalte oraşe italiene.

Protestul s-a încheiat după o perioadă scurtă.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Un băiat de 7 ani a fugit de acasă și a luat trenul până în Milano ca să mănânce o înghețată. Mama: „Viața mea cu un copil supradotat”

Articole22 Iun 2025
0 comentarii

Un Conclav fără Milano – ar fi pentru prima dată din 1878 când cea mai mare eparhie din Europa ar fi „exclusă”

Articole28 Apr 2025
0 comentarii

Ce s-a întâmplat cu investigația despre atelierele de lux din Italia?

Articole27 Feb 2025
0 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.