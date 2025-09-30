SURSE Primarii din coaliție cer ca reforma administrației locale să fie făcută de guvern concomitent cu reforma administrației centrale

Majoritatea primarilor din coaliția de guvernare PSD-PNL-USR-UDMR cer ca reforma administrației locale să fie făcută de guvernul condus de Ilie Bolojan în același timp cu reforma administrației centrale, pentru a nu exista discriminări, au declarat pentru G4Media surse din coaliție.

Ilie Bolojan vrea ca reforma administrației să ducă la o scădere efectivă cu minimum 10% a posturilor ocupate din administrație.

O decizie în acest sens ar putea fi luată la ședința de miercuri a coaliției de guvernare.

Premierul Bolojan cere coaliției încă de acum o lună să aprobe varianta sa de reformă locală, dar PSD și UDMR se opun și cer o variantă mai soft, cu tăieri de personal mai mici.

Liderii coaliției s-au întâlnit de două ori și cu președintele Nicușor Dan pentru a găsi o soluție, dar nici până acum guvernul nu a adoptat o măsură de reformă în administrație.

România a înregistrat cel mai mare deficit bugetar din UE în 2024 și acum e obligată să scadă cheltuielile de funcționare a statului pentru a nu intra în incapacitate de plată.