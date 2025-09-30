G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

SURSE Primarii din coaliție cer ca reforma administrației locale să fie făcută…

Ilie Bolojan Sorin Grindeanu motiune de cenzură Parlament
Sursa foto: Inquam Photos / George Călin

SURSE Primarii din coaliție cer ca reforma administrației locale să fie făcută de guvern concomitent cu reforma administrației centrale

Articole30 Sep • 391 vizualizări 0 comentarii

Majoritatea primarilor din coaliția de guvernare PSD-PNL-USR-UDMR cer ca reforma administrației locale să fie făcută de guvernul condus de Ilie Bolojan în același timp cu reforma administrației centrale, pentru a nu exista discriminări, au declarat pentru G4Media surse din coaliție.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Ilie Bolojan vrea ca reforma administrației să ducă la o scădere efectivă cu minimum 10% a posturilor ocupate din administrație.

O decizie în acest sens ar putea fi luată la ședința de miercuri a coaliției de guvernare.

Premierul Bolojan cere coaliției încă de acum o lună să aprobe varianta sa de reformă locală, dar PSD și UDMR se opun și cer o variantă mai soft, cu tăieri de personal mai mici.

Liderii coaliției s-au întâlnit de două ori și cu președintele Nicușor Dan pentru a găsi o soluție, dar nici până acum guvernul nu a adoptat o măsură de reformă în administrație.

România a înregistrat cel mai mare deficit bugetar din UE în 2024 și acum e obligată să scadă cheltuielile de funcționare a statului pentru a nu intra în incapacitate de plată.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.