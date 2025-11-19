Surse: Liderii PSD au decis să nu susțină tăieri de salarii la bugetari, deși Sorin Grindeanu anunțase un acord de principiu în coaliție. Grindeanu: Nu vreau să ajungem ca Boc și PDL

Liderii PSD au decis în ședința de miercuri să nu susțină tăieri de salarii la bugetari, au declarat pentru G4Media surse social-democrate. În ședință, Sorin Grindeanu ar fi declarat că nu vrea să aibă soarta fostului premier Emil Boc și a PDL, potrivit Antena 3.

Reacția PSD vine după ce premierul Ilie Bolojan a anunțat în mod repetat că există un acord în coaliție pentru reducerea cu 10% a cheltuielilor cu salariile în administrația publică locală și centrală.

Cu o zi înainte, și șeful PSD Sorin Grindeanu anunțase un acord de principiu în coaliție privind reforma funcționarilor.

Reducerea cheltuielilor de personal cu 10% s-a discutat ‘de principiu’ în coaliția de guvernare, a declarat marți președintele PSD, Sorin Grindeanu, adăugând că așteaptă proiectul cu care va veni premierul, potrivit Agepres.

”Așteptăm proiectul cu care o să vină premierul. De principiu, s-a discutat reducerea cheltuielilor pe 10%, asta e ceea ce noi am discutat aseară, inclusiv lucrurile care țin de personal cu 10%. Eu vă dau un exemplu, să spunem la Parlament, aceste lucruri s-au făcut la începutul anului, apropo de protestul de aici. Unde s-au făcut reducerile – la educație, prin pachetul unu s-au luat anumite măsuri (…). Sunt lucruri pe care trebuie să le luăm în calcul. (…) PSD nu e de acord nici cu armata, nu e de acord nici cu educația, cu sănătatea. Da, l-am sunat pe premier și i-am spus ce a apărut, că unii încearcă să pară frumoși, i-am spus că cu această abordare PSD nu e de acord, a spus că nici domnia sa nu e de acord cu lucruri din astea, în care unii pozează în Făt Frumos și o să avem o discuție în coaliție’, a afirmat Grindeanu, potrivit Agerpres.

Întrebat dacă ar putea exista excepții în anumite domenii, el a răspuns: ‘Ar putea exista, dar asta hotărâm în coaliție, dacă există sau nu. Nu unii dăm pe surse și facem lucruri de acest tip. (…) Pe Ministerul de Interne, de exemplu, în acest moment există un minus de personal, așa cum bine știți. La Armată, dacă nu mă înșel, 70 și ceva la sută din buget merge pe zona de salarizare, de venituri, cum ar veni’.

‘Am discutat ca principiu general aseară în coaliție că această reducere – și asta a propus premierul, n-a propus PSD, UDMR sau USR – și s-a discutat acest lucru și în urmă cu o săptămână – să existe această reducere de cheltuieli cu 10%. Pe de altă parte, administrația locală, pe bună dreptate, spune următorul lucru: ‘foarte mulți dintre noi am făcut reduceri și anul trecut’. Nu se poate ca povara să pice doar pe administrația locală. Trebuie să aveți o reglementare și pentru administrația centrală. Și știți acest lucru. Acest lucru a fost luat în calcul de către premier când a venit cu această propunere de 10%. Asta a propus premierul ieri. Astea sunt discuțiile de la care plecăm. (…) Eu cred că săptămâna asta o să avem o formă în guvern. Ar trebui să meargă în guvern. Totuși, trebuie să parcurgă pașii constituționali’, a adăugat liderul PSD.