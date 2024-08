SURSE Ilie Bolojan a refuzat să meargă în tandem cu Nicolae Ciucă la alegerile prezidențiale pe post de premier

Ilie Bolojan, președintele Consiliului Județean Bihor, a refuzat propunerea conducerii partidului să meargă într-un tandem cu Nicolae Ciucă, pe post de candidat la funcția de premier, au declarat pentru G4Media surse liberale. Nicolae Ciucă a admis la 1 august că ”este cât se poate de logic să avem un tandem preşedinte-premier” la alegerile prezidențiale, dar a spus că numele va fi discutat în forurile de conducere ale partidului.

Ilie Bolojan este unul dintre puținii lideri PNL care s-au împotrivit atât coaliției cu PSD, cât și candidaturilor comune la alegerile europarlamentare. Cooptarea sa într-un tandem cu Nicolae Ciucă ar fi avut două obiective.

Primul – un transfer de credibilitate dinspre Bolojan spre Ciucă, dat fiind că sondajele le-au indicat liberalilor că electoratul PNL e receptiv la imaginea președintelui Consiliului Județean Bihor.

Al doilea obiectiv era un semnal anti-PSD, dat fiind că Bolojan a criticat constant coaliția cu social-democrații.

Bolojan ar fi refuzat pentru că participarea la campania electorală presupunea să renunțe, cel puțin până la alegeri, la funcția de președinte al Consiliului Județean Bihor. El a câștigat un nou mandat la alegerile locale din 9 iunie.

”Aşa cum am discutat şi am şi prezentat după întâlnirea pe care am avut-o după alegerile locale la Braşov, este cât se poate de logic să avem un tandem preşedinte-premier (…) Este clar că acest nume va fi discutat în forurile de conducere ale partidului şi vom avea un nume”, a declarat Nicolae Ciucă în 1 august.

Liberalii vor avea un congres în septembrie pentru a stabili formal numele candidatului la alegerile prezidențiale. Nicolae Ciucă, președintele PNL, a anunțat deja că va intra în cursa pentru Cotroceni, dar sondajele interne arată că acesta are șanse reduse să intre în turul 2.

Pentru PNL, rezultatul la turul 1 al prezidențialelor e crucial, dat fiind că alegerile parlamentare au loc la doar o săptămână diferență. Un eventual eșec al candidatului la prezidențiale ar putea avea un efect negativ asupra scorului partidului la parlamentare.