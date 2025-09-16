SURSE Fiul lui Ilie Dumitrescu, găsit de polițiști, după ce și-a părăsit duminică mașina implicată într-un accident rutier în București

Toto Dumitrescu, fiul fostului fotbalist Ilie Dumitrescu, a fost găsit marți de polițiști, după ce și-a părăsit duminică mașina implicată într-un accident rutier în zona Primăverii din București, potrivit surselor G4Media.

Accidentul a avut loc duminică, la prânz, la intersecția dintre bd. Mircea Eliade și bd. Primăverii, iar în urma acestuia o tânără care conducea una dintre mașinile implicate a fost rănită.

Anunțul Poliției de duminică:

La data de 14 septembrie a.c., în jurul orei 13:05, Brigada Rutieră a fost sesizată prin intermediul SNUAU 112 cu privire la producerea unui accident de circulație care a avut loc la intersecția dintre bd. Mircea Eliade și bd. Primăverii, din Sectorul 1.

Din informațiile existente la acest moment, conducătoarea unui autovehicul în vârstă de 23 de ani, care se deplasa pe bd. Primăverii a intrat în coliziune cu un autovehicul, care se deplasa pe bd. Mircea Eliade, iar din impact primul autovehicul a avariat un alt autovehicul care circula în spatele acestuia.

În urma accidentului de circulație a rezultat rănirea conducătoarei auto, care a fost transportat la o unitate medicală pentru a primi îngrijiri.

Conducătorii de autovehicule au fost testați cu aparatul alcooltest, rezultatele indicate fiind 0.

Având în vedere faptul că la momentul ajungerii primilor polițiști la locul accidentului, unul dintre conducători a abandonat autovehiculul, cercetările sunt continuate de polițiștii Biroului de accidente cu autori necunoscuți, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1.