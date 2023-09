SURSE Elena Lasconi, primărița din Câmpulung, luată în calcul de USR drept posibil candidat la prezidențiale / Lasconi: Tot ce fac în fiecare zi este pentru România / Dacă sunt luată în calcul, pentru mine este o onoare/ Decizia va fi luată de către toți membrii prin vot

Primărița din Câmpulung, Elena Lasconi, este luată în calcul de către liderii USR drept posibil candidat la alegerile prezidențiale din 2024, au declarat pentru G4Media.ro mai multe surse din partid. Potrivit acestora, o decizie nu este încă luată, însă este una dintre variantele în discuție în acest moment.

”Dacă sunt luată în calcul și se discută în USR despre treaba asta vă dați seama că pentru mine este o onoare dar este și copleșitor în același timp. Eu cred că cum îl cunosc pe Cătălin Drulă, ar putea să fie un președinte foarte bun de țară și a demonstrat asta cât a fost ministru. Oricum, decizia va fi luată de către toți membrii prin vot. Eu nu m-am gândit pe persoană fizică să candidez la prezidențiale, dar tot ceea ce fac în fiecare zi este pentru România. Nu am stat ca să mă gândesc la varianta candidaturii la prezidențiale, am foarte multă treabă ca primar”, a declarat Lasconi pentru G4Media.ro.

”Probabil o să se facă măsurători. Eu fac politică de trei ani. Nu știu, este foarte repede tot ce se întâmplă. Am de implementat câteva zeci de proiecte pe fonduri europene”, a mai precizat Lasconi. ”Eu vreau să fac lucruri bune pentru țară, nu mi-am propus niciodată să fiu președinte, prim ministru. Ok, da, am auzit, da, vă votăm președinte, dar eu nici măcar nu m-am gândit la asta”, a mai spus primărița din Câmpulung.

Biroul Naţional al USR a decis, pe data de 15 septembrie, ca lista de candidaţi ai partidului pentru alegerile europarlamentare din 2024 să fie deschisă de Elena Lasconi, Dan Barna, Vlad Voiculescu şi Vlad Botoş,

”Depinde foarte mult cum va performa partidul la europarlamentare, va fi un prim test pentru Elena Lasconi care deschide lista USR”, a declarat pentru G4Media unul dintre liderii partidului. Potrivit acestuia, în mod normal președintele partidului, Cătălin Drulă, ar trebui să-și asume candidatura la prezidențiale, însă varianta Lasconi nu este exclusă.

Și publicația locală bitpress a scris pe data de 22 septembrie că ”tot mai mulți membri USR Argeș acreditează ideea potrivit căreia Elena Lasconi este cea mai bună variantă pentru prezidențiale”.

”Discuții informale au fost duse în acest sens, însă o decizie urmează să se ia în această toamnă, a declarat senatorul Narcis Mircescu, președintele USR Argeș, citat de bitpress. Potrivit acestuia, nu este exclus să asistăm la un tandem Elena Lasconi – Cătălin Drulă, unul la prezidențiale, celălalt premier, mai notează publicația locală.

”Din punctul meu de vedere, pot exista doi candidați: Cătălin Drulă sau Elena Lasconi, care are o notorietate foarte ridicată și un grad de apreciere foarte bun. În această toamnă, se vor purta și discuții în acest sens. Cătălin Drulă a declarat că nu este obligatoriu să fie el candidatul doar pentru că este președinte și că ar putea fie să candideze altcineva, fie să candideze în tandem alăuri de Elena Lasconi. Au fost discuții informale între Elena și Cătălin când acesta din urmă a venit la Cîmpulung. Elena este legată de Cîmpulung. În discuțiile informale, de principiu, spune că dorește să continue la Cîmpulung, dar vom vedea ce ne aduce anul viitor. Varianta unui tandem cred că ar fi foarte potrivită”, a declarat senatorul Narcis Mircescu citat de bitpress.

Mircescu a mai spus că Lasconi poate candida inclusiv din postura de primar reales al Cîmpulungului, dacă situația o va impune. Fosta vedetă ProTV, Elena Lasconi (51 de ani), a câștigat alegerile din 2020 pentru funcția de primar al orașului Cîmpulung cu 56%.

Vezi aici CV-ul Elenei Lasconi