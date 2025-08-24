Danemarca: Mii de oameni au participat la Copenhaga la o manifestaţie propalestiniană / Presiune pe guvern pentru a recunoaște un stat palestinian

Peste 10.000 de oameni, potrivit unui jurnalist al AFP aflat la faţa locului, au participat duminică la o demonstraţie propalestiniană la Copenhaga, cerând încetarea războiului din Gaza şi îndemnând Danemarca să recunoască statul palestinian, transmite Agerpres.

Peste 100 de organizaţii, între care Oxfam, Greenpeace şi Amnesty, au participat la marş, precum şi sindicate, partide politice, colective artistice şi activişti, inclusiv activista suedeză Greta Thunberg.

Poliţia nu a furnizat o estimare. Organizatorii anunţaseră înainte de marş că se aşteaptă la aproximativ 20.000 de persoane.

Strânşi în faţa parlamentului danez, manifestanţii – între care se aflau multe familii cu copii mici – au scandat „Opriţi vânzările de arme”, „Palestina liberă” şi „Danemarca spune nu genocidului”.

Susţinătoare tradiţională a Israelului, Danemarca a declarat că intenţionează să profite de faptul că va deţine preşedinţia Consiliului Uniunii Europene (UE) în a doua jumătate a anului 2025 pentru a creşte presiunea asupra guvernului israelian ca să pună capăt războiului din Gaza, pe care prim-ministrul danez Mette Frederiksen l-a descris recent ca fiind „excesiv”.

Cu toate acestea, Danemarca a declarat că nu are nicio intenţie de a recunoaşte un stat palestinian în viitorul apropiat, contrar dorinţei a numeroşi manifestanţi.

Marcus Christiansen, în vârstă de 24 de ani, speră că marşul va „pune presiune pe guvernul danez pentru a lua aceleaşi decizii ca şi cele luate deja de alte ţări europene”.

Anja Oglebjerg, sociolog în vârstă de 53 de ani, a declarat că speră ca preşedintele francez Emmanuel Macron „să fie cel care va acţiona, pentru că nu cred că guvernul danez va face ceva de unul singur”.

Atacul brutal comis de gruparea palestiniană Hamas în 7 octombrie 2023 asupra Israelului s-a soldat cu moartea a 1.219 israelieni, majoritatea civili, potrivit unui bilanţ AFP bazat pe date oficiale.

Campania de represalii israeliană care a urmat a lăsat peste 62.600 de morţi în Fâşia Gaza, majoritatea civili, potrivit Ministerului Sănătăţii din cadrul guvernului Hamas, ale cărui estimări sunt considerate fiabile de către ONU.