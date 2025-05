Surpriza zilei la WTA Roma: Madison Keys, campioană de Grand Slam, eliminată în turul trei

Madison Keys, cap de serie 5, a părăsit turneul WTA 1000 de la Roma în turul al treilea. Campioana en-titre de la Australian Open a fost învinsă după un meci intens și cu răsturnări de scor de compatrioata Peyton Stearns.

Ocupantă a locului 42 în ierarhia mondială, Peyton a revenit de la 0-1 la seturi împotriva mult mai cunoscutei sale adversare.

Victoria s-a conturat, scor 2-6, 6-2, 7-6(3), după un meci de două ore și 24 de minute.

În optimile de la Foro Italico, pentru Peyton Stearns va urma duelul cu învingătoarea partidei dintre Naomi Osaka și Marie Bouzkova.

Stearns d. Keys 2-6 6-2 7-6(3)

What a win for Peyton.

Up against one of the biggest hitters in the world, she made this a real physical battle & managed Madison’s power brilliantly.

✅1st Rome R16

✅2nd top 10 win of 2025

✅2-0 against Keys

Grinding out big wins.

🇺🇸❤️ pic.twitter.com/wO64UhOug5

— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) May 10, 2025