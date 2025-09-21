G4Media.ro
Mark Selby, de patru ori campion mondial, la masa de joc cu ocazia Campionatului Mondial de snooker de la Crucible, Sheffield.
Mark Selby / Sursa foto: captură YouTube

Surpriză mare în semifinalele English Open de snooker: Mark Selby, eliminat de locul 32 mondial

Sportz21 Sep • 136 vizualizări 0 comentarii

Mark Selby a părăsit English Open de snooker în faza semifinalelor, multiplul campion mondial find învins de Zhou Yuelong, al 32-lea jucător al lumii.

Chinezul a avut câștig de cauză, scor 6-3, iar victoria i-a adus biletul pentru marea finală a competiției engleze.

Va fi a patra finală într-un turneu de puncte pentru Zhou și prima după o secetă de trei ani de zile.

Locul 9 mondial, Mark Selby era jucătorul cel mai bine clasat rămas în turneu.

În cealaltă semifinală a zilei de sâmbătă, Mark Allen a trecut de Jak Jones, scor 6-5. A fost un meci echilibrat, dramatic pe alocuri și care a avut nevoie de frame decisiv pentru a putea fi stabilit un învingător.

Marea finală dintre Zhou și Allen va avea loc duminică, începând cu ora 15:00 (ora României) și va putea fi urmărită în direct pe canalele Eurosport.

A doua sesiune va debuta la ora 21:00 (tot ora României).

Se va juca după sistemul cel mai bun din 17 frame-uri, adică primul la zece.

Campionul va pleca acasă cu un cec în valoare de £100.000, în timp ce finalistul cu £45.000.

