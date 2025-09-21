Surpriză mare în semifinalele English Open de snooker: Mark Selby, eliminat de locul 32 mondial
Mark Selby a părăsit English Open de snooker în faza semifinalelor, multiplul campion mondial find învins de Zhou Yuelong, al 32-lea jucător al lumii.
Chinezul a avut câștig de cauză, scor 6-3, iar victoria i-a adus biletul pentru marea finală a competiției engleze.
Va fi a patra finală într-un turneu de puncte pentru Zhou și prima după o secetă de trei ani de zile.
Locul 9 mondial, Mark Selby era jucătorul cel mai bine clasat rămas în turneu.
În cealaltă semifinală a zilei de sâmbătă, Mark Allen a trecut de Jak Jones, scor 6-5. A fost un meci echilibrat, dramatic pe alocuri și care a avut nevoie de frame decisiv pentru a putea fi stabilit un învingător.
Marea finală dintre Zhou și Allen va avea loc duminică, începând cu ora 15:00 (ora României) și va putea fi urmărită în direct pe canalele Eurosport.
A doua sesiune va debuta la ora 21:00 (tot ora României).
Se va juca după sistemul cel mai bun din 17 frame-uri, adică primul la zece.
Campionul va pleca acasă cu un cec în valoare de £100.000, în timp ce finalistul cu £45.000.
English Open 2025
Semi-Final Results
Zhou Yuelong 6-3 Mark Selby
Mark Allen (102) 6-5 Jak Jones
Final tomorrow between Zhou Yuelong & Mark Allen begins at 1pm, with the second session starting at 7, best of 17 frames.#Snooker pic.twitter.com/i1rmbQedRQ
— Snooker 365 (@365_snooker) September 20, 2025
