Suprataxa vamală de 50 la sută impusă de SUA produselor din India a intrat în vigoare / New Delhi este pedepsit astfel pentru că achiziţionează petrol rusesc

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Suprataxa aplicată de Statele Unite asupra produselor indiene importate, stabilită la 25% de la începutul lunii, a crescut miercuri la 50%, o modalitate prin care Donald Trump sancţionează achiziţiile de petrol rusesc de către India, relatează AFP, transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Preşedintele american, care a zguduit comerţul mondial de la revenirea sa la Casa Albă, a anunţat această taxă punitivă la începutul lunii august, când s-a arătat iritat de refuzul Moscovei de a accepta un armistiţiu în Ucraina. În ciuda primirii călduroase pe care i-a rezervat-o lui Vladimir Putin în Alaska, el a menţinut această măsură care vizează să împiedice capacitatea Moscovei de a finanţa războiul.

După China, India este principalul client al Rusiei pentru petrolul său. În 2024, importurile de petrol din Rusia au fost de 36% din importurile indiene în acest domeniu, faţă de doar 2% înainte de începerea războiului din Ucraina în 2022, potrivit datelor Ministerului Comerţului din India. Pentru New Delhi, această alegere este pragmatică: producţia ţărilor din Golf fiind destinată cu prioritate Europei, India a trebuit să se orienteze către alţi furnizori după ce bătrânul continent a decis să renunţe la hidrocarburile ruseşti.

Cu toate acestea, noua taxă americană nu va viza o serie de produse, ceea ce reduce semnificativ domeniul său de aplicare, cum ar fi, de exemplu, iPhone-urile, a căror producţie se realizează din ce în ce mai des în India. Dar şi acestea ar urma să fie afectate de taxele vamale sectoriale, de până la 100%, pe care preşedintele american doreşte să le impună treptat asupra semiconductorilor şi produselor electronice.

Exportatorii indieni se tem de o scădere a comenzilor, de relocări şi de pierderea locurilor de muncă, în condiţiile în care Statele Unite sunt primul partener comercial al celei mai populate ţări de pe planetă, care vinde acolo mărfuri în valoare de peste 87 de miliarde de dolari în fiecare an.

Marţi, influenta Federaţie a Organizaţiilor Exportatoare Indiene (FIEO) a subliniat că activitatea producătorilor de textile şi a sectorului produselor din peşte şi fructe de mare era deja afectată, solicitând autorităţilor să acţioneze împreună cu întreprinderile în faţa „acestei faze de turbulenţe”.

UN NEGOCIATOR MAI DUR DECÂT SE AŞTEPTA TRUMP

New Delhi îşi păstrează însă speranţa unui acord comercial cu Washingtonul. Cu toate acestea, acest obiectiv poate fi dificil de atins, în special din cauza accesului la piaţa agricolă şi lactată indiană, un subiect delicat ce afectează un bloc electoral important pentru premierul indian Narendra Modi. Discuţiile au început în februarie şi au continuat de atunci, dar India se dovedeşte a fi un „negociator mult mai dur” decât se aştepta, a recunoscut Donald Trump.

De la revenirea sa la putere, în ianuarie, preşedintele american a introdus, în mai multe etape, noi suprataxe asupra produselor din întreaga lume care intră în Statele Unite, care se situează acum, în medie, la cel mai înalt nivel de la începutul anilor 1910, cu excepţia câtorva săptămâni din 2025, potrivit OMC şi FMI.

Pentru a limita efectele taxelor americane care vizează ţara sa, în discursul de aniversare a independenţei, pe 15 august, prim-ministrul indian Narendra Modi a asigurat că va „uşura povara fiscală a cetăţeanului obişnuit”.

Consolidarea pieţei interne ar putea fi esenţială pentru economia indiană, în condiţiile în care economiştii estimează că, fără un acord între Washington şi New Delhi, taxele vamale ar putea reduce creşterea economică a Indiei sub pragul de 6%.

La sfârşitul lunii iulie, Fondul Monetar Internaţional (FMI) anticipa o creştere de 6,4% a economiei indiene în 2025.

Între timp, New Delhi a început să se apropie de Beijing, în condiţiile în care relaţiile dintre cele două puteri asiatice s-au deteriorat puternic după un conflict sângeros în Himalaya între soldaţii celor două ţări în 2020.