Supermarketurile și mall-urile să aibă program în week-end până la ora 13.00, pentru ca angajații lor să stea cu familia: noua propunere a patronilor de mici magazine

Feliciu Paraschiv, vicepreședintele Asociației Naționale a Comercianților Mici si Mijlocii, a anunțat la RFI că săptămâna aceasta vor fi din nou discuții pe tema închiderii sau scurtării programului supermarketurilor și mall-urilor în weekend. El susține că 200.000 de angajați în retail ar avea mai mult timp liber dacă magazinele ar fi închise, fie și parțial, în weekend.

„Domnul prim ministru ne-a invitat pe noi, pe Asociația Comercianților Mici și Mijlocii și pe Asociația Distribuitorilor din România, pe data de 19, la Palatul Victoria, la o discuție prin care să încercăm să găsim soluții pentru sprijinirea producătorilor români, comerțului românesc, magazinelor românești, scăderea inflației și reducerea prețurilor. Una dintre măsurile pe care noi am propus-o a fost închiderea lanțurilor de supermarketuri și hipermarketuri mai mari de 1.000 de metri, sâmbăta și duminica.

În urma discuțiilor, am tras concluzia că nu putem face chestia asta (n.r. închiderea în weekend a hipermarketurilor) , pentru că apar discrepanțe și discriminări între diferitele forme de retail. Vor apărea probleme, vor fi atacate în instanță și nu se va alege nimic de legea asta.

Am mers mai departe și am zis: hai să le închidem pe toate sâmbăta și duminica, de la ora 13, sâmbăta până luni dimineață. Au venit comercianții mici și au spus că avem o problemă de perisabilitate. Sunt mărfuri, carne și alte produse refrigerate cu termen scurt de garanție de 3 sau 4 zile, și noi am pierde o zi, o zi și jumătate de garanție și riscăm să pierdem produse, să generăm mai multe expirate, mai multă risipă alimentară.

Și am convenit că ar fi cel mai indicat să închidem sâmbătă la ora 13.00 sau 14.00 sau 15.00, la cât se stabilește, și duminică la fel, la ora 13.00, 14.00 sau 15.00.

Rațiunea e bazată și pe faptul că cea mai importantă resursă a noastră sunt oamenii cu care lucrăm. După cum știți, forța de muncă e din ce în ce mai greu de găsit. Și atunci noi am încercat să vedem care e cauza faptului ăsta, de nu găsim forță de muncă. Și nu salariul am concluzionat că e cel mai important lucru, ci că timpul liber. Chiar dacă noi oferim două zile libere pe săptămână, conform legii angajaților, chiar dacă ei lucrează 40 de ore pe săptămână, ei vor să stea cu familia și au nevoie de un weekend liber sau măcar de o zi două de weekend, să le prindă și ei o dată, de două ori pe lună. Și am constatat că ar fi mult mai bine dacă am închide magazinele la ora 13:00 sau 14:00 sau 15:00 sâmbăta și duminica la fel, la 13:00, 14:00 sau 15:00, la cât o să se stabilească, astfel încât să lucrăm cu o tură. În general, în retail se lucrează cu două ture. Să lucrăm cu o tură sâmbăta și duminica asta, dau un exemplu și cealaltă tură să fie liberă și să lucrăm cu cealaltă tură sâmbăta și duminica viitoare și tura de sâmbăta și duminica seara să fie liberă. Nu vă ascund că am studiat impactul. Suntem 40.000 de companii pe codul 4711 cu bilanț depus la anul trecut și cu cifre de afaceri declarate și cu totul în regulă, care însumează aproape 200.000 de angajați. Deci, din start cred că 200.000 de angajați s-ar bucura foarte, foarte mult dacă măsura asta ar fi luată”.

