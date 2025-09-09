„Super Mario Bros.”, jocul cult al fanilor deveniți părinți, împlinește 40 de ani

„Fără Mario, viața mea ar fi complet diferită”: colecționar de obiecte legate de mascota gigantului japonez al jocurilor video Nintendo, Kikai sărbătorește anul acesta 40 de ani, la fel ca prima aventură a eroului cu mustață, scrie agenția AFP, citată de boursorama.com.

Lansat în Japonia pe 13 septembrie 1985, „Super Mario Bros.” a revoluționat această industrie, fiind unul dintre primele jocuri în care personajul se deplasa pe orizontală într-un univers colorat.

„Tatăl meu a cumpărat jocul și îl joc de când mă știu”, povestește pentru AFP Kikai, un japonez care locuiește lângă Tokyo și care a adunat în biroul său „20-30.000 de obiecte” legate de Mario.

Figurine, jucării de pluș, covoare… La acest colecționar, fața rotundă și jovială a instalatorului este peste tot.

La fel ca el, mai multe generații de jucători s-au îndrăgostit de acest personaj creat de japonezul Shigeru Miyamoto și apărut pentru prima dată în 1981 sub numele de „Jumpman” în jocul arcade „Donkey Kong”.

A devenit oficial Mario în 1983, odată cu jocul arcade „Mario Bros.”, apoi a ajuns la faimă datorită „Super Mario Bros.”, un succes mondial lansat pe consola Famicom (NES în Europa) de la Nintendo și vândut în peste 40 de milioane de exemplare.

„Accident fericit”

„Este un accident fericit, deoarece inițial acest personaj nu era deloc destinat să devină o icoană a jocurilor video”, subliniază Alexis Bross, coautor al cărții „Générations Mario”.

Salopetă albastră pentru a-l distinge mai bine, șapcă roșie pentru a evita animarea părului… La început, personajul creat era „pur funcțional, cu constrângeri tehnice foarte mari”, deoarece Mario era compus doar din câțiva pixeli pe ecran.

Această estetică inițială inspiră de peste 15 ani un artist stradal din Lyon, Franța, ale cărui mozaicuri care combină eroul Nintendo cu magul Gandalf sau Darth Vader înfloresc în orașele din întreaga lume.

„Să regăsesc elemente ale consolei mele de jocuri pe stradă înseamnă să aduc în realitate lucruri care sunt imateriale. Mi s-a părut destul de nebunesc”, povestește pentru AFP cel care se numește In The Woup, în vârstă de 39 de ani, cu o mască de Mario pe față pentru a-și păstra anonimatul.

„Mario Kart”, „Mario Golf”, „Mario Tennis”: personajul a trăit numeroase aventuri și a cunoscut numeroase variante, alături de fratele său Luigi și de dușmanul său Bowser, întruchipând chiar și tranziția de la 2D la 3D a jocurilor video odată cu lansarea Nintendo 64 în 1996.

Treptat, el se va impune ca o figură „transgenerațională” și „liniștitoare”, afirmă Alexis Bross. „Este un om obișnuit, foarte apropiat de noi, care nu are puteri la început și este oarecum înghețat în timp”.

Nostalgia părinților

În fața succesului actual al jocurilor precum „Fortnite” sau „Roblox”, deosebit de populare în rândul tinerilor jucători, Mario beneficiază de „nostalgia părinților”, care continuă să cumpere și să se joace împreună cu copiii lor, explică Rhys Elliott, analist la firma Alinea.

Conștient de această situație, Nintendo tocmai a lansat în Japonia o gamă de îmbrăcăminte și accesorii destinate copiilor mici.

Această serie de produse derivate include de la rucsacuri la ceasuri de lux, trecând prin Lego. Mario este prezent chiar și în parcurile de distracții din Japonia și Statele Unite.

În cinematografie, „Super Mario Bros, filmul”, lansat în 2023, a fost unul dintre cele mai mari succese din ultimii ani și a încasat peste 1,3 miliarde de dolari. O continuare este prevăzută pentru 2026.

Dar, la peste 40 de ani, s-a terminat cu rolul eroului care salvează prințesa din castelul ei în schimbul unui sărut.

În fața emancipării personajelor feminine ale Nintendo, care sunt acum eroine ale propriilor jocuri, Mario „se adaptează la noi audiențe și urmează puțin mișcările societății”, observă Alexis Bross.

În așteptarea unei noi părți în 3D a aventurilor instalatorului – ultima fiind în 2017 cu „Super Mario Odyssey” –, el speră să vadă apărând „o idee absolut nouă, care ar reprezenta un nou punct de referință în istoria jocurilor video”.