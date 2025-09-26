Suma pe care Liverpool a plătit-o familiei lui Diogo Jota, fotbalist mort într-un accident rutier în iulie

FC Liverpool s-a ținut de promisiune și a oferit familiei lui Diogo Jota (fost jucător al „Cormoranilor” decedat într-un accident rutier pe 3 iulie, anul acesta) banii reprezentând plata restului de contract (doi ani de zile) pe care portughezul îl mai avea cu campioana Angliei.

Conform L’Equipe, Arne Slot (tehnicianul lui Liverpool) a precizat că echipa din Premier League a virat deja în conturile familiei lui Diogo Jota suma de 16,6 milioane de euro, reprezentând banii pe care fotbalistul îi mai avea de primit, conform contractului scadent în iunie 2027, dacă ar fi trăit.

„Proprietarii, la fel ca și antrenorii, sunt în primul rând criticați, dar modul în care au gestionat această situație… Au plătit integral contractul lui Diogo Jota soției și copiilor săi. Mulți oameni pot crede că este normal, dar nu este”, a declarat Arne Slot.

De asemenea, în semn de respect pentru cel decedat la vârsta de 28 de ani, Liverpool a retras tricoul cu numărul 20. Vorbim despre o decizie istorică pentru gruparea înființată în anul 1892.

În data de 3 iulie 2025, Diogo Jota și fratele său Andre au murit într-un accident de mașină produs la Cernadilla, în regiunea Zamora, Spania.

În cei cinci ani petrecuți pe Anfield, Diogo Jota a bifat următoarele:

182 de meciuri pentru Liverpool

65 de goluri marcate

26 de pase decisive

A câștigat trei trofee importante alături de cormorani: Premier League (2024/25), Cupa Angliei (2021/22) și Cupa Ligii (2021/22).