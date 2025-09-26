G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Suma pe care Liverpool a plătit-o familiei lui Diogo Jota, fotbalist mort…

Diogo Jota a murit la doar 28 de ani. Câștigase recent Liga Națiunilor cu Portugalia.
Diogo Jota / Sursa foto: captură YouTube

Suma pe care Liverpool a plătit-o familiei lui Diogo Jota, fotbalist mort într-un accident rutier în iulie

Sportz26 Sep 0 comentarii

FC Liverpool s-a ținut de promisiune și a oferit familiei lui Diogo Jota (fost jucător al „Cormoranilor” decedat într-un accident rutier pe 3 iulie, anul acesta) banii reprezentând plata restului de contract (doi ani de zile) pe care portughezul îl mai avea cu campioana Angliei.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Conform L’Equipe, Arne Slot (tehnicianul lui Liverpool) a precizat că echipa din Premier League a virat deja în conturile familiei lui Diogo Jota suma de 16,6 milioane de euro, reprezentând banii pe care fotbalistul îi mai avea de primit, conform contractului scadent în iunie 2027, dacă ar fi trăit.

„Proprietarii, la fel ca și antrenorii, sunt în primul rând criticați, dar modul în care au gestionat această situație… Au plătit integral contractul lui Diogo Jota soției și copiilor săi. Mulți oameni pot crede că este normal, dar nu este”, a declarat Arne Slot.

De asemenea, în semn de respect pentru cel decedat la vârsta de 28 de ani, Liverpool a retras tricoul cu numărul 20. Vorbim despre o decizie istorică pentru gruparea înființată în anul 1892.

În data de 3 iulie 2025, Diogo Jota și fratele său Andre au murit într-un accident de mașină produs la Cernadilla, în regiunea Zamora, Spania.

În cei cinci ani petrecuți pe Anfield, Diogo Jota a bifat următoarele:

  • 182 de meciuri pentru Liverpool
  • 65 de goluri marcate
  • 26 de pase decisive

A câștigat trei trofee importante alături de cormorani: Premier League (2024/25), Cupa Angliei (2021/22) și Cupa Ligii (2021/22).

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.