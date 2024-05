Suedia va transfera Ucrainei cel mai mare pachet de ajutor militar, care include un radar zburător unic în lume

Suedia a anunțat cel de-al 16-lea și cel mai mare pachet de asistență militară pentru Ucraina, în valoare de 1,16 miliarde de euro. Acesta include un sistem de detectare radar ASC 890, notează BBC.

Numeroase surse internaționale de informații militare afirmă că vor fi transferate două astfel de aeronave.

Potrivit ministrului suedez al apărării, Paul Johnson, ASC 890 va avea „cel mai mare impact asupra apărării aeriene ucrainene”, deoarece va completa și consolida avioanele de luptă americane F-16 promise.

Just announced: Sweden will donate a new military capability to strengthen Ukraine’s air defence. Package 16 will be the largest 🇸🇪 military aid package yet at €1,16bln. Sweden will donate Airborne Surveillance and Control aircraft (ASC 890) to 🇺🇦. (1/6) pic.twitter.com/iRqGeQE9oJ

— Pål Jonson (@PlJonson) May 29, 2024