„Nu vom mai vedea RedBull în topul F1 pentru o vreme”, avertizează un fost pilot al echipei din Milton Keynes

Robert Doornbos, fost pilot al RedBull, analizează situația în care se găsește echipa din Milton Keynes, iar olandezul trage un semnal de alarmă: după plecarea lui Christian Horner și, cel mai probabil, și a lui Max Verstappen, echipa va avea o perioadă în care nu va mai conta la vârful ierarhiilor din Marele Circ.

Fost pilot în Formula 1 pentru echipa din Milton Keynes, Robert Doornbos (43 de ani) cunoaște multe dintre dedesubturile celor de la RedBull.

Într-o intervenție pentru emisiunea Race Café de la Ziggo Sport, Robert a vorbit despre plecarea recentă a lui Horner, zvonurile care-l dau pe Verstappen la Mercedes, dar și despre viitorul fostei sale echipe.

Doornbos a făcut „de toate” la RedBull Racing: a fost pilot oficial al echipei, pilot de teste, dar și de rezervă.

Cunoaște bine structura de conducere și are încă acces la informații de culise.

RedBull s-a prăbușit din interior: „Austriecii s-au săturat. E doar începutul sfârșitului”, transmite, cu multă gravitate, Doornbos.

„Au transformat-o într-o putere în Formula 1 (n.r. pe RedBull), pentru ca apoi să fie concediați în acest fel – este clar că se întâmplă mai mult decât o simplă scădere de formă” – Robert Doornbos.

„Au fost multe greșeli – scandalul în care a fost implicat Horner, haosul cu Perez, eșecurile Ricciardo și Lawson, iar Yuki nu livrează. A fost lovitura fatală”, transmite Doornbos atunci când este întrebat despre îndepărtarea lui Christian Horner.

Vorbim despre un lanț de decizii care au dezbinat echipa RedBull. Să nu uităm, de asemenea, despre plecările unori oameni extrem de importanți precum Adrian Newey, Rob Marshall și Jonathan Wheatley.

Mai mult decât atât, Robert Doornbos este sigur că și Verstappen va părăsi barca în derivă a celor de la RedBull.

„Cred că și Max va pleca. Red Bull trebuie să reconstruiască de la zero. Această sarcină îi revine acum lui Laurent Mekies – are multă treabă. Nu vom mai vedea RedBull în top pentru o vreme”, a explicat Doornbos, citat de gpblog.com.

