SUA vor aproba prelungirea cu un an a mandatului Forţei ONU de…

Vehiculele Forței Interimare a Națiunilor Unite în Liban (UNIFIL) patrulează în Marjayoun, Liban, 28 august 2024. Sursa foto: Taher Abu Hamdan / Xinhua News / Profimedia

SUA vor aproba prelungirea cu un an a mandatului Forţei ONU de menţinere a păcii în Liban, a anunţat emisarul american Tom Barrack

Articole26 Aug

Statele Unite ale Americii vor aproba prelungirea cu un an a mandatului „Căştilor albastre” care fac tampon între Israel şi Liban, mandat care expiră la sfârşitul lui august, a declarat marţi emisarul american Tom Barrack, informează agenția de știri AFP, citată de Agerpres.

Luni, Consiliul de Securitate al ONU a continuat discuţiile despre viitorul forţei Naţiunilor Unite de menţinere a păcii în sudul Libanului (FINUL), despre prelungirea cu un an a mandatului său, dorită de Paris şi Beirut, lovindu-se de ostilitatea SUA şi Israelului.

„Poziţia SUA este aceea că vom prelungi cu un an” mandatul FINUL, a declarat pentru presă Barrack, la finalul unei convorbiri cu preşedintele libanez Joseph Aoun, subliniind că această forţă costă „un miliard de dolari pe an”.

Circa 10.800 de Căşti albastre, al căror mandat expiră duminică, joacă rol de tampon între Israel şi Liban din martie 1978.

Votul iniţial prevăzut luni seara în Consiliul de Securitate a fost amânat pentru o dată nedeterminată, negocierile continuând, au spus mai multe surse diplomatice pentru AFP la ONU.

Un proiect de text, consultat de AFP, propune prelungirea prezenţei FINUL până pe 31 august 2026, exprimând totodată „intenţia” (consiliului) de a lucra la o retragere a FINUL, cu obiectivul ca doar guvernul libanez să asigure securitatea în sudul” ţării.

