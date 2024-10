SUA: Harris pierde teren, Trump urcă în sondaje. De ce sunt îngrijorați democrații

Kamala Harris, candidata democraților la Casa Albă, scade în preferințele alegătorilor americani, în timp ce rivalul ei, republicanul Donald Trump, este în creștere, indică cele mai recente sondaje de opinie realizate în Statele Unite. Rezultatele anchetelor de opinie, apărute cu trei săptămâni înainte de scrutinul din 5 noiembrie, au provocat panică printre democrați, care se tem tot mai mult că, după câteva luni în care erau absolut siguri de victoria lui Harris, vor scăpa printre degete președinția Americii. De ce pierde teren democrata și de ce câștigă Trump?

Umăr la umăr

Două sondaje publicate duminică arată că fostul președinte Donald Trump a redus avantajul național pe care îl avea vicepreședinta Kamala Harris în cursa prezidențială, în contextul în care candidații la cea mai importantă funcție din lume, președinția Statelor Unite, se pregătesc pentru ultimele trei săptămâni ale campaniei electorale.

Un sondaj ABC News-Ipsos, realizat în perioada 4-8 octombrie, a indicat că Harris îl conduce pe Trump cu 50% la 48% printre alegătorii probabili. Diferența minimă dintre ei este în marja de eroare a sondajului.

Luna trecută, același sondaj constatase că Harris avea un sprijin de 51 la sută în rândul alegătorilor probabili, comparativ cu Trump la 46 la sută.

La rândul său, un sondaj NBC News, efectuat în perioada 4-8 octombrie, a arătat o cursă umăr la umăr între Trump și Harris, fiecare obținând sprijinul a 48% din alegătorii înregistrați. În același sondaj, realizat însă luna trecută, Harris avea un avans de cinci puncte.

De asemenea, un sondaj CBS News-YouGov efectuat câteva zile mai târziu, în perioada 8-11 octombrie, dar publicat și el duminică, a indicat o schimbare mai mică în procentele celor doi candidați.

Printre alegătorii probabili la nivel național, sprijinul pentru Harris a fost de 51 la sută, în timp ce susținerea pentru Trump a fost de 48 la sută, rezultat similar cu avantajul de patru puncte pe care Harris l-a bifat luna trecută. Alegătorii din statele swing, cruciale în lupta pentru Casa Albă, au susținut-o pe Harris în proporție de 51%, față de 49% pentru Trump în cel mai recent sondaj.

În ambele cazuri, avantajul lui Harris se află în marja de eroare a sondajului de 2,3 procente – ceea ce înseamnă că sprijinul fiecărui candidat ar putea fi cu 2,3 ​​puncte mai mare sau mai mic.

Media sondajelor prezidențiale a Washington Post, care include aceste sondaje, arată că puține s-au schimbat în ultima lună, iar Harris continuă să aibă un avantaj de două puncte la nivel național. Democrata scade însă în sondaje, în timp ce republicanul este în creștere.

Ultimele sondaje arată însă și alte schimbări în favoarea lui Trump. De exemplu, sondajul ABC News-Ipsos a constatat că 56% dintre americani sunt în favoarea deportării tuturor imigranților ilegali, cu 20 de puncte în creștere față de un sondaj Washington Post-ABC News realizat în urmă cu opt ani.

Sondajul a mai constatat că Trump – care a făcut din problema imigranților care traversează fraudulos frontiera sudică a Americii una dintre temele principale ale campaniei sale din acest an – menține un avans de 10 puncte în fața candidatei democrate în ceea ce privește încrederea americanilor în gestionarea imigrației ilegale.

Reamintim că Harris, în calitate de vicepreședinte în actuala administrație de la Washington, a fost însărcinată de președintele Joe Biden cu rezolvarea crizei de la granița Mexic-SUA. Democrata a eșuat însă în rezolvarea acestei probleme, vizitând zona doar o singură data înainte de a deveni candidata stângii americane la Biroul Oval, în luna august a acestui an.

În sondajul ABC News, aproximativ 59% dintre respondenți au spus și că economia SUA se înrăutățește. Printre alegătorii înregistrați care spun că economia americană se înrăutățește, Trump o conduce pe Harris cu 74% la 21% atunci când vine vorba de încrederea în gestionarea chestiunilor economice, o diferență uriașă.

În ceea ce privește sprijinul printre diferite grupuri de votanți, sondajele recente au mai indicat, de exemplu, că sprijinul lui Harris în rândul alegătorilor latino este substanțial mai mic decât sprijinul pe care se estimează că l-a primit Biden în cursa prezidențială din 2020.

Aproximativ 56% dintre alegătorii hispanici probabili au declarat că o susțin pe Harris și 37% îl susțin pe Trump, în comparație cu sprijinul de 62% al lui Biden în rândul alegătorilor hispanici în 2020, a indicat un sondaj New York Times-Siena College, realizat între 29 septembrie și 6 octombrie.

Printre alegătorii de culoare, cel mai recent sondaj a constatat că aproximativ 15% dintre alegătorii probabili au spus că intenționează să voteze pentru Trump – cu șase puncte în creștere față de 2020.

Avantajul lui Harris în media RealClearPolitics al sondajelor naționale recente cu mai mulți candidați a scăzut și el și se afla acum la 1,7 puncte procentuale, în scădere de la 2,2 puncte sâmbătă. Harris are 48,9% față de 47,2% pentru Trump.

Trump este însî în frunte cu 0,4% în sondajele RCP în statele swing, el conducând acum în șase din cele șapte state, cu 48,3% la 47,9%. Duminică, Harris era în frunte doar în Wisconsin.

De ce pierde teren Harris

Strategi democrați citați de către The Hill au oferit mai multe explicații pentru care vicepreședinta americană pierde teren în cursa pentru Casa Albă.

· Kamala Harris pur și simplu nu este o candidată foarte bună. Îi lipsește încrederea și se teme să răspundă la întrebări pe care echipa ei nu le-a primit dinainte. Nu este de altfel de mirare că, de la intrarea în cursa pentru Casa Albă, Harris nu a organizat nicio conferință de presă, un record negativ pentru un candidat la președinția Statelor Unite, nu a participat decât la interviuri cu ziariști sau moderatori favorabili democraților sau a apărut în pictorialele unor reviste controlate de susținători democrați, așa cum a fost recent cazul unui material publicat de Vogue. Insecuritatea ei publică actuală a reamintit multora de campania ei eșuată pentru prezidențiale din 2020, când Harris s-a retras din cursă încă înainte de startul alegerilor primare democrate.

· Democrata este afectată de insuccesele Administrației Biden-Harris din ultimii trei ani și jumătate. Harris a amplificat negativ semnificativ această problemă în timpul unui interviu acordat săptămâna trecută emisiunii “The View” de la ABC. Întrebată de gazdele emisiunnii dacă: “Ați fi făcut ceva diferit decât președintele Biden în ultimii patru ani?,” Harris a răspuns: “Nu există nimic care să-mi vină în minte. Nici un lucru.”

Cei mai mulți comentatori americani au interpretat răspunsul lui Harris ca o dovadă că democrata și-a legat, involuntar sau nu, restul campaniei de eșecurile Administrației Biden. Echipa de campanie a lui Trump a reacționat imediat, difuzând reclame video în care repetă la nesfârșit răspunsul nefericit al democratei.

· Vicepreședinta democrată se confruntă, cred analiștii, cu aceeași problemă care a încheiat campania prezidențială a guvernatorului de Florida, republicanul Ron DeSantis: Este practic imposibil să candidezi împotriva unui “cult al personalității,” așa cum este considerată mișcarea promovată de Trump. Republicanul se bucură de acest factor pe care “ori îl ai, ori nu.” Aceasta i-a câștigat președinția în 2016 și l-a adus foarte aproape de victorie în 2020, când a stabilit un record pentru cele mai multe voturi populare câștigate de un președinte în exercițiu, respectiv peste 74 de milioane. Acest factor este cel care îi face pe tot mai mulți alegători să creadă că Trump va obține o victorie majoră la scrutinul din 5 noiembrie.

· Kamala Harris este afectată de diferența evidentă în nivelul de trai al americanilor din urmă cu patru ani și momentul actual. În opinia strategilor democrați, aceasta este cea mai devastatoare problemă pentru Harris: milioane de americani din circumscripțiile de bază ale democraților nu numai că cred că trăiau mai bine în urmă cu patru ani, pe timpul lui Trump, dar cred că ei și familiile lor sunt zdrobiți acum de politicile și eșecurile Administrației Biden-Harris. În acest context, soluția pragmatică văzută de strategii democrați este să se pregătească pentru înfrângerea lui Harris, să se regrupeze și să înceapă să verifice terenul prezidențial democrat pentru alegerile din 2028.

· Harris și Partidul Democrat în general au virat prea mult la stânga, pentru a răspunde solicitărilor aripei de extremă stânga din formațiune. Strategii democrați se tem că acest lucru nu numai că contribuie la pierderea anticipată a alegerilor de către Harris și îi afectează pe candidații democrați în general. Analiștii cred că democrații vor trebui să aleagă un candidat mai centrist în 2028 dacă speră să aibă șanse pentru Casa Albă, iar acest lucru îl vor putea face doar ridicându-se împotriva aripii de extremă stângă – foarte vocală și foarte activă – din partidul lor.

· Lipsa de entuziasm care domină în prezent campania lui Harris. Aceasta este în opoziție directă cu avântul cunoscut de democrați după ce Kamala Harris a intrat în cursa prezidențială, în august 2024, și a provocat neliniște printre liderii partidului. Una dintre probleme este aceea că Harris nu reușește să-și atragă susținerea alegătorilor bărbați, în unele cazuri aflându-se în urma fostului președinte Trump cu mai mult de 10 puncte în sondajele realizate în statele swing.

În acest context, comentatorii au notat că Harris are dificultăți cu alegătorii bărbați hispanici și de culoare. Barack Obama, fostul președinte american, este unul dintre liderii democrați care a sesizat lipsa de entuzisam a bărbaților negri pentru campania lui Harris, îndemnându-i pe aceștia, într-un discurs controversat, să o susțină pe vicepreședinta democrată. Unii au considerat însă declarațiile fostului lider american drept “ignorante,” “elitiste” și chiar “rasiste.”

De asemenea, lipsa de entuzisam a democraților este văzută și ca motivul principal pentru care avantajul democraților în ceea ce privește înregistrarea alegătorilor a scăzut în trei state cheie – Pennsylvania, Carolina de Nord și Nevada -, în timp ce, în Arizona, un alt stat swing, numărul republicanilor înregistrați a crescut substanțial. Acest lucru i-ar putea complica lui Harris eforturile de a câștiga un stat pe care președintele Biden și l-a adjudecat la mustață în 2020.

De ce crește Trump

Mulți dintre analiștii de peste ocean au remarcat că campania Kamalei Harris și-a pierdut din zvâcul inițial și pierde teren. Acest lucru i-a panicat pe democrați, potrivit The Hill.

Majoritatea experților cred că democrata are nevoie de un avantaj național de cinci până la șase puncte pentru a câștiga – o referire la alegerile trecute, care arată că susținătorii lui Trump tind să nu răspundă la sondaje, dar și la ideea că republicanii au un avantaj inerent în Colegiul Electoral.

Chiar înainte de sondajele publicate duminică, democrații frustrați au împărtășit sondaje interne care au arătat că Harris va pierde în state swing precum Wisconsin și Michigan – state care vor ajuta la determinarea rezultatului alegerilor din noiembrie.

De partea lor, republicanii și-au recăpătat încrederea și sunt din ce în ce mai convinși că Trump poate reveni la Casa Albă în urma scrutinului de la începutul lunii noiembrie.

“Există o mulțime de republicani – spun o mulțime – un număr deloc nesemnificativ de republicani, care spun că cursa s-a încheiat efectiv,” a declarat jurnalistul politic Mark Halperin. Ulterior, el a spus că “există o mulțime de democrați cu adevărat îngrijorați și chiar nu există republicani îngrijorați, inclusiv la Mar-a-Lago,” reședința lui Trump din Florida.

În acest context, FoxNews a enumerate câteva motive pentru care Trump și-a revenit după scăderea semnificativă înregistrată în sondaje în lunile de vară:

· Anunțul lui Robert F. Kennedy Jr. că îl susține pe Trump. Acesta este considerat momentul în care Trump și-a recăpătat impulsul în alegeri. RFK Jr. nu doar că și-a adus o mare parte din susținători în tabăra lui Trump, dar a și legitimat campania republicanului, pe care mulți democrați au demonizat-o ca fiind “fascistă” și “o amenințare la adresa democrației.”

· Dezbaterea prezidențială dintre Trump și Harris. Deși democrata a fost considerată câștigătoarea întîlnirii dintre cei doi, ea nu a reușit să se prezinte clar în fața americanilor și să-și dezvăluie agenda. Sondajele ulterioare dezbaterii nu au arătat de altfel nicio schimbare majoră în ceea ce privește susținerea alegătorilor privind pe unul sau altul dintre cei doi candidați.

· Prestația lui JD Vance în dezbaterea cu Tim Walz. Senatorul republican de Ohio a fost considerat câștigătorul duelului public cu guvernatorul democrat de Minnesota, după ce el a reușit să prezinte clar câteva dintre punctele principale ale agendei republicane, în timp ce Walz a gafat de mai multe ori.

În plus, JD Vance a fost lăudat pentru modul în care a prezentat, sigur pe el și cu claritate, programul său și al lui Trump în timpul unor interviuri dificile cu jurnaliști din media apropiată de democrați, dovedind că desemnarea lui pentru postul de vicepreședinte al republicanilor a fost alegerea corectă.

· Alegătorii lui Joe Biden ar înclina spre Trump. Potrivit analiștilor FoxNews, există un număr semnificativ de alegători, în special în Pennsylvania, care ar fi votat pentru Joe Biden, dar care nu vor vota pentru Harris. Momentul ar fi fost dezvăluit de refuzul influentului sindicat Teamsters de a o susține pe Kamala după ce sondajele interne ale organizației au arătat că membrii săi îl preferă pe Trump în fața democratei. În plus, potrivit Pew Research Centre, Trump este în frunte în prezent și în ceea ce privește votul catolic, pe care Biden l-a câștigat în alegerile din 2020.

Tot în acest context trebuie menționate mai multe relatări din presa americană potrivit cărora Biden și apropiații lui sabotează în mod deliberat campania lui Kamala Harris. De când a fost presat să iasă din cursă în iulie din cauza temerilor legate de scăderea abilităților sale cognitive, Biden a făcut prea puțin pentru Harris în afară de a o susține și a lipsit în mare parte de la evenimentele de campanie ale vicepreședintei sale.

Nu este de aceea de mirare că analiștii au remarcat o intensificare a tensiunilor între echipele Biden și Harris în săptămânile din urmă, care afectează negative campania democratei.

· Prestația controversată a Kamalei Harris în timpul aparițiilor media. Echipa de campanie a democratei a organizat un media blitz, care a inclus apariții în mai multe emisiuni moderate de jurnaliști apropiați de stânga americană. Am menționat anterior prezența lui Harris în emisiunea “The View” de la ABC.

Un alt moment controversat a avut loc în timpul interviului pe care democrata l-a acordat celor de la “60 minutes” de la CBS, considerat cea mai importantă emisiune de știri din SUA. Un răspuns oferit de Harris la o întrebare despre influența administrației de la Washington asupra premierului Benjamin Netanyahu pare să fi fost editat intenționat de postul de televiziune după ce declarația democratei, difuzată inițial în cadrul unei alte emisiuni, a fost ridiculizată ca fiind o “salată de cuvinte.” Trump și aliații săi, dar și voci democrate, au cerut postului să prezinte transcrierea exactă a interviului.

Surse: Washington Post, ABC News, CBS News, New York Times, RealClearPolitics, The Hill, Axios, Wall Street Journal, FoxNews, New York Post, langerresearch.com, documentcloud.org, Instagram, X