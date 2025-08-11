Vor fi reduse indemnizațiile directorilor din companiile municipale ale Capitalei / O economie de peste 4 milioane de lei anual
Primarul general interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a anunţat că diminuarea indemnizaţiilor acordate directorilor şi membrilor consiliilor de administraţie din companiile municipale va genera o economie de peste 4 milioane de lei anual, respectiv aproape 350.000 de lei lunar, anunță Agenția de presă Rador, care citează Radio București.
Economiile vor fi direcţionate către proiecte concrete pentru bucureşteni, precum investiţii în infrastructură, transport public şi servicii de utilitate publică.
„Aşa cum am promis, companiile în care Municipiul Bucureşti este acţionar majoritar au aplicat, acolo unde era cazul, Hotărârea CGMB 185/2025, pe care am propus-o în luna iunie. Printre companiile care au redus indemnizaţiile conducerii se numără: Societatea de Transport Bucureşti, Energetica Servicii SA, Parking Bucureşti, Centrul de Sănătate STB şi Eco Igienizare SA”, a scris edilul luni, pe pagina sa de Facebook.
Bujduveanu a mai precizat că va continua analiza cheltuielilor din bugetul Capitalei și va elimina orice costuri nejustificate, subliniind că „fiecare leu economisit se întoarce în proiecte utile pentru bucureşteni”.
Urmărește cele mai noi producții video G4Media
- articolul continuă mai jos -
Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media
Donează suma dorită pentru susținerea proiectului G4Media
CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867Deschis la Raiffeisen Bank
Citește și...
După ani de blocaje, lucrările la Patinoarul Mihai Flamaropol din București se reiau. Investiția depășește 150 de milioane de lei din finanțare rambursabilă și include bazin de înot și săli de sport / FOTO cum arată proiectul
UPDATE Proiectul de transfer al terenului din Piața Revoluției către MAI – pentru ceremonii de schimbare a gărzii și monument nou – va fi retras de pe ordinea de zi a CGMB, afirmă primarul interimar al Capitalei / Societatea civilă și REPER cer dezbatere publică
Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.