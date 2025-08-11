G4Media.ro
Vor fi reduse indemnizațiile directorilor din companiile municipale ale Capitalei / O…

Sursa foto: Inquam Photos / Sabin Cirstoveanu

Vor fi reduse indemnizațiile directorilor din companiile municipale ale Capitalei / O economie de peste 4 milioane de lei anual

11 Aug

Primarul general interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a anunţat că diminuarea indemnizaţiilor acordate directorilor şi membrilor consiliilor de administraţie din companiile municipale va genera o economie de peste 4 milioane de lei anual, respectiv aproape 350.000 de lei lunar, anunță Agenția de presă Rador, care citează Radio București.
Economiile vor fi direcţionate către proiecte concrete pentru bucureşteni, precum investiţii în infrastructură, transport public şi servicii de utilitate publică.
„Aşa cum am promis, companiile în care Municipiul Bucureşti este acţionar majoritar au aplicat, acolo unde era cazul, Hotărârea CGMB 185/2025, pe care am propus-o în luna iunie. Printre companiile care au redus indemnizaţiile conducerii se numără: Societatea de Transport Bucureşti, Energetica Servicii SA, Parking Bucureşti, Centrul de Sănătate STB şi Eco Igienizare SA”, a scris edilul luni, pe pagina sa de Facebook.
Bujduveanu a mai precizat că va continua analiza cheltuielilor din bugetul Capitalei și va elimina orice costuri nejustificate, subliniind că „fiecare leu economisit se întoarce în proiecte utile pentru bucureşteni”.

