Studiul internațional TALIS 2024: Majoritatea profesorilor români de gimnaziu se declarau mulțumiți de salarii și de condițiile de muncă anul trecut – mult peste media OCDE

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Salariile, condițiile de angajare, condițiile de muncă și rezultatele muncii lor îi mulțumesc pe majoritatea profesorilor români de gimnaziu care au luat parte, în 2024, la cel mai mare studiu internațional lume realizat în rândul cadrelor didactice, sub umbrela Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE).

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Raportul „Starea predării” pe baza studiului ”Teaching and Learning International Survey” – TALIS 2024 a fost publicat marți, 7 octombrie și, în ceea ce privește România, este realizat pe baza opiniilor exprimate de participanții români în anul ce a urmat grevei generale care a dus la creșterea salariilor și cu un an înaintea măsurilor impuse prin Legea Bolojan.

La începutul anului trecut, prin răspunsurile acordate în cadrul TALIS, ei descriau un profesor român mult mai puțin apăsat de stres comparativ cu media internațională și satisfăcut de îndeplinirea obiectivelor sale la clasă, în mai mare măsură decât cei mai multi dintre colegii lor din restul țărilor participante la studiu. Iar atunci când sunt stresați, pe lângă responsabilitatea pe care o poartă pentru rezultatele elevilor principalele surse de stres raportate au fost munca administrativă și menținerea disciplinei la clasă.

Iar cadrele didactice declară mai puțin timp total de lucru și mai puțin timp petrecut la clasă decât media OCDE. Datele pe această temă, bazate pe declarațiile profesorilor și nu pe prevederile legale sau pe alte norme în vigoare, folosite în statisticile oficiale românești sau europene, au fost, de altfel, folosite de susținătorii schimbărilor privind norma didactică, prin Legea Bolojan, pentru a argumenta că în România s-ar lucra, la clasă, mai puțin decât media OCDE, drept urmare e loc de creștere a normei didactice (un exemplu de astfel de argument – aici, un exemplu de argument contrar privind nivelul normei didactice – în raportul IȘE cenzurat de Ministerul Educației în vară).