STUDIU: Utilizarea AI ar putea avea „efecte dăunătoare” asupra abilităţilor medicilor / ”Aceste rezultate nuanţează entuziasmul actual pentru adoptarea rapidă a tehnologiilor bazate pe A”

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Odată cu introducerea inteligenţei artificiale (AI), medicii par să devină mai puţin eficienţi în detectarea cancerului de colon. Aceasta este concluzia unui studiu realizat în Polonia, publicat miercuri, unul dintre primele care evidenţiază riscul ca această tehnologie să dăuneze abilităţilor specialiştilor, transmite Agerpres, care citează AFP,.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Utilizarea regulată a IA pare să aibă „efecte dăunătoare asupra abilităţilor specialiştilor în endoscopie”, rezumă acest studiu publicat în Lancet Gastroenterology & Hepatology.

Acesta este unul dintre primele studii care încearcă să răspundă la o întrebare crucială: ce efect pot avea instrumentele bazate pe AI, din ce în ce mai utilizate în domeniul sanitar, asupra practicii medicale?

Pentru a răspunde la această întrebare, autorii au studiat date de la mai multe centre poloneze specializate în endoscopii şi colonoscopii, examinări ce pot detecta semne de cancer în sistemul digestiv, în special de colon.

Datele au fost colectate în 2021 şi 2022. În această perioadă, aceste centre au extins utilizarea software-ului AI conceput pentru a-i ajuta pe specialişti să detecteze cu mai mare acurateţe acest tip de tumori.

Cercetătorii nu au examinat rezultatele testelor efectuate cu ajutorul AI. Ei au analizat mai degrabă rezultatele acelor teste care au continuat să fie efectuate de aceiaşi specialişti, însă fără asistenţă.

Înainte de introducerea AI, 28,4% din aceste teste au dus la detectarea unui adenom, o tumoare benignă care poate degenera în cancer. Odată ce AI a devenit utilizată pe scară largă, această rată a scăzut la 22,4%.

Acest lucru sugerează, potrivit autorilor studiului, că utilizarea AI a degradat capacitatea specialiştilor de a identifica tumorile în cauză.

Cu toate acestea, studiul nu oferă o certitudine – este posibil ca, în aceeaşi perioadă, alţi factori decât AI să fi influenţat rata tumorilor detectate.

„Totuşi, specialiştii în endoscopie ar greşi dacă ar ignora rezultatele acestui studiu”, a avertizat Omer Ahmad, specialist care nu a fost implicat în acest studiu, în acelaşi număr al jurnalului Lancet Gastroenterology & Hepatology.

Pentru acest specialist, studiul reprezintă un prim avertisment, care cu siguranţă necesită confirmare, cu privire la pericolele AI în ceea ce priveşte „lenta eroziune a abilităţilor fundamentale”.

„Aceste rezultate nuanţează entuziasmul actual pentru adoptarea rapidă a tehnologiilor bazate pe AI”, a conchis specialistul, subliniind că acesta este primul studiu care sugerează o pierdere a competenţelor medicale.