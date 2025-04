Studiu despre neuro-știința uitării: De ce uităm nume, dar ne amintim cum să mergem pe bicicletă

Studii recente aruncă o lumină nouă asupra mecanismelor neuro-biologice ale așa-numitei „uitări”. Acestea ar putea fi utile în tratarea formelor sale patologice, dar și pentru a ne înțelege pe noi, notează Corriere della Sera.

Pe măsură ce inteligența artificială, înzestrată cu o capacitate infinită de a memora, avansează descoperirile privind mecanismele neuro-biologice care permit creierului uman să învețe. Și, de asemenea, pe cele care îi permit să-și amintească și, din fericire, să uite selectiv, întrucât ar fi imposibil, inutil și chiar incomod pentru creier să-și amintească toate informațiile care ajung constant la el.

„La nivelul neuronilor – celulele fundamentale din care este compus sistemul nervos – se crede că învățarea este susținută de întărirea conexiunilor dintre neuronii aflați în stare de activare”, afirmă Mitchell de Snoo și Paul Frankland, neurocercetători canadieni care au publicat în revista Current Opinion in Neurobiology o analiză privind mecanismele uitării. „Această întărire duce la stabilirea unui set de neuroni, denumit engramă, care corespunde unei amintiri specifice.”

Pentru a înțelege complexitatea problemei, trebuie să știm că în creier există peste 85 de miliarde de neuroni. Repartizați între cortexul cerebral, creierul și nucleele cerebrale situate în interiorul acestuia, ei sunt dotați cu extensii ale corpului celular, numite dendrite și axoni, care alcătuiesc o rețea de aproximativ trei kilometri de „fire”, de-a lungul cărora există cel puțin 100 de trilioane sinapse, puncte de contact care asigură funcționarea rețelei.

Un sistem complicat în care au loc procesele de învățare și uitare. Înțelegerea motivului pentru care cineva nu poate fixa o idee sau nu și-o poate aminti este, de asemenea, substratul pentru înțelegerea unor boli precum boala Alzheimer.

Odată ce s-a format o engramă legată de o anumită amintire sau informație, teoretic nu ar trebui să existe probleme în recuperarea ei, fie că este reamintită de un stimul (mă întâlnesc pe stradă cu un prieten pe care nu l-am mai văzut de mult timp și îl recunosc), fie că o căutăm spontan (ce fel de mașină are cumnatul meu)? Totuși, operațiunea nu reușește întotdeauna, tocmai pentru că fenomenele de uitare apar în creier..

Ce este uitarea

„Uitarea poate fi definită ca eșecul procesului de reamintire a unei amintiri care a fost odată accesibilă”, spun cei doi neuro-științifici canadieni, care lucrează la Programul de neuro-științe și sănătate mintală de la Spitalul pentru copii bolnavi din Toronto, Canada.

„Acest lucru se întâmplă atunci când prezentarea unui stimul care a condus anterior la recuperarea cu succes a unei amintiri, eșuează acum. În general, acest tip de uitare este perceput ca o perturbare. La persoanele sănătoase, uitarea este o neplăcere, cum ar fi atunci când cineva uită o întâlnire sau nu reușește să numească o față cunoscută, dar nu interferează semnificativ cu funcționarea curentă. În schimb, în unele condiții patologice, cum ar fiboala Alzheimer, nivelul ridicat de uitare poate afecta calitatea vieții celor afectați, precum și pe cea a îngrijitorilor acestora.

Punctul de vedere neuro-biologic

Din punct de vedere neuro-biologic, fenomenul uitării este atribuit de cercetători la două tipuri diferite de procese. Fie nu ne putem aminti o informație pentru că engramul, grupul de neuroni activați specific acelei informații, s-a dizolvat și, prin urmare, nu mai există, fie nu ne amintim informația pentru că, chiar dacă engramul încă mai există, sistemul care ne permite să îl recuperăm nu funcționează.

Memoriile de la începutul vieții: deci ar putea fi recuperate (dacă creierul nu le șterge)

În primul caz este ca și cum într-un depozit te-ai duce să cauți un obiect care nu mai este acolo, în celălalt în schimb în acel depozit obiectul este acolo, dar când te duci să-l cauți nu-l găsești. Cercetătorii înclină acum spre această din urmă ipoteză, grație în parte studiilor experimentale pe șoareci care utilizează tehnici de ”opto-tagging”, un sistem care face posibilă „pornirea” unor grupuri specifice de neuroni cu stimuli luminoși și, astfel, a unor engrame specifice, chiar și atunci când acestea nu mai sunt direct accesibile minții.

Cu alte cuvinte, se poate reactiva artificial o amintire chiar și atunci când mintea nu ar mai fi capabilă să o reactiveze singură, iar acest lucru arată că, deși nu mai este accesibilă, amintirea este încă îngropată acolo. Este ca și cum în acel depozit în care obiectul căutat nu poate fi găsit, el poate fi aprins de la distanță ca un bec, demonstrând astfel prezența sa.

Uneori „știm” că amintirea există, dar nu putem ajunge la ea

Întrebarea devine și mai interesantă din cauza unui fenomen banal, dar, dacă ne gândim bine, destul de ciudat. Uneori, se „știe” că o anumită amintire este prezentă în minte, chiar dacă nu se poate ajunge la ea. Îi percepeți prezența, dar nu o puteți aduce înapoi în conștiință.

„Această dinamică, pe care am putea-o numi uitare pe moment, se caracterizează tocmai prin incapacitatea de a recupera o amintire pe care, în mod normal, ai avea o probabilitate ridicată de a o putea recupera”, mai spun Snoo și Frankland.

Ce se întâmplă cu memoria detaliilor cotidiene

Se pune, de asemenea, întrebarea dacă multele informații curente, imagini, întâlniri, senzații, care se acumulează în cursul unei zile date și de-a lungul succesiunii de zile, se estompează rapid sau lasă în schimb o urmă mnemonică potențial recuperabilă.

„Oamenii cu o stare psihică normală nu au de obicei nicio problemă în a-și aminti ce s-a întâmplat cu câteva minute sau câteva ore mai devreme, indiferent cât de banal a fost”, subliniază cei doi cercetători canadieni.

„Cu toate acestea, amintirea amănuntelor din viața de zi cu zi pare să se estompeze rapid. De exemplu, poate fi ușor să-ți amintești detaliile drumului spre serviciu parcurs în acea dimineață, dar este puțin probabil să-ți amintești cu aceeași certitudine detaliile acelui drum parcurs în urmă cu o lună, cu excepția cazului în care a avut loc un eveniment neobișnuit și specific în acea călătorie.

Cu toate acestea, tot în urma experimentelor pe șoareci cu opto-etichetare, se știe că aceste amintiri, care ar putea fi descrise ca fiind nesemnificative, sunt recuperabile chiar și după un anumit timp, deși nu au intrat niciodată în memoria pe termen lung.

Unde ajung amintirile bine stabilizate în memorie

Dar chiar și amintirile bine stabilizate în memorie pe termen lung pot cădea în uitare. Engramele sunt alcătuite, așa cum am menționat mai sus, dintr-un set de neuroni conectați funcțional, iar dacă apar schimbări în acești neuroni sau în sinapsele care îi conectează, amintirea respectivă poate deveni greu de recuperat;

De ce este important să studiem aceste procese

Descoperirea acestor procese neuro-biologice legate de amintire și uitare nu este doar importantă pentru progresul cunoașterii, ci reprezintă punctul de plecare pentru dezvoltarea unor posibile tratamente pentru anumite tulburări mintale caracterizate printr-un exces sau un deficit de memorie.

De exemplu, în tulburarea de stres post-traumatic, care afectează persoanele care au fost expuse la episoade traumatice grave, precum agresiuni, inundații, cutremure, un simptom frecvent este reapariția continuă a senzațiilor, imaginilor, zgomotelor legate de evenimentul traumatic, pe care persoana nu le poate „uita” cumva. A putea interfera cu acest exces de memorie ar ajuta la distanțarea de evenimentul traumatic și la reducerea nivelului de anxietate. Dimpotrivă, în formele de demență în care amintirile nu rămân și tind să se estompeze, cunoașterea mecanismelor care stau la baza uitării ar putea ajuta la găsirea unor terapii care pot încetini sau opri procesul patologic.

Memoria pe termen lung

Există și o memorie pe termen lung, care este teoretic nelimitată. Ea derivă, cel puțin în parte, din recodarea unei părți a memoriei pe termen scurt, care este menținută o perioadă lungă de timp, până când o parte din amintirile care o compun se estompează, în principal din cauza sosirii de noi informații. De fapt, chiar dacă nu există o problemă de „spațiu de stocare” sosirea de noi informații poate face mai puțin ușoară recuperarea informațiilor anterioare care au fost de asemenea stabilizate.

Această memorie pe termen lung constă de fapt în mai multe tipuri de amintiri: memoria episodică, care cuprinde evenimente și episoade localizabile în timp și spațiu; memoria semantică, care cuprinde cunoștințe despre lume în general, precum utilizarea obiectelor, regulile societății. Aceasta din urmă se bazează pe limbaj, deci este traductibilă în cuvinte care se referă la fapte și idei.

Memoria autobiografică

Memoria autobiografică corespunde în parte memoriei episodice, dar în plus are și o componentă semantică constând, de exemplu, în data nașterii și numele de familie. Este o memorie precoce; de fapt, spre mijlocul primului an de viață, copilul este deja capabil să identifice obiecte și sunete care au fost deja percepute anterior. Memoria autobiografică joacă, de asemenea, un rol în construirea identității personale. În minte, există un fir care leagă trecutul de prezent. Oamenii sunt probabil singurii care au acest fir al continuității și pot, în teorie, să „călătorească în timp” cu mintea, de-a lungul acestui fir roșu care începe în copilărie și nu se oprește niciodată.

Memoria implicită sau non-declarativă

Există și o memorie implicită sau nondeclarativă, cum ar fi memoria procedurală, una dintre primele care apar în dezvoltare, legată de acțiuni, cum ar fi să știi cum să-ți legi șireturile sau cum să mergi pe bicicletă. Ea rezistă foarte bine și este puțin probabil să se dezintegreze de-a lungul anilor. E chiar adevărat că a ști să mergi pe bicicletă nu se uită..

Un model pentru navigarea în viitor

Creierul este atât de complex încât trebuie să fie atât de bun la învățare, cât și la uitare selectivă. Prin urmare, el trebuie să mențină continuu în prim-plan ceea ce este necesar în acel moment sau fază a vieții, lăsând în plan secund ceea ce nu este necesar pentru a „naviga” în lumea prezentă, pentru a-și imagina viitorul imediat în care să navigheze;

Din acest punct de vedere, memoriile ar putea fi înțelese ca un fel de model al viitorului, adică ele ar trebui să ajute să se înțeleagă dacă evenimentele trecute pot ajuta la navigarea prin posibile evenimente viitoare. Astfel, odată ce o amintire nu mai servește la prezicerea a ceea ce ar putea fi viitorul imediat, devine mai convenabil să o uităm. Deoarece există atât de mulți și variați stimuli, sistemele neuronale trebuie să fie mai capabile de uitare selectivă decât de reamintire. Atât de mult încât uitarea activă este considerată un instrument fundamental pentru capacitatea decizională și, în cele din urmă, pentru sănătatea mintală în ansamblu.

Contra-memoriale pentru a reflecta asupra traumelor și pierderilor

Există o formă a memoriei colective, reprezentată de monumente de celebrare care tind să glorifice eroii, bătăliile, victoriile și rezistența populară. Exemple sunt arcele de triumf, statuile și clădirile publice, care pot deveni apoi simboluri urâte și uneori demolate. În ultimele decenii, s-a dezvoltat, de asemenea, o formă diferită de celebrare a memoriei colective, reprezentată de așa-numitele contra-memoriale, construcții care nu urmăresc glorificarea, ci amintirea și provocarea reflecției asupra traumei și pierderii. Un exemplu în acest sens este memorialul 9 / 11 din New York, care nu se dezvoltă în sus, așa cum o fac monumentele de celebrare, ci tinde mai degrabă spre un design abstract. Experiența indusă de aceste două forme diferite de rememorare colectivă a fost subiectul unui studiu care a examinat peste 150.000 de comentarii lăsate de vizitatori, publicat în British Journal of Social Psychology.