Studenții de la Medicină din Timișoara vor învăța cazuri clinice cu ajutorul inteligenței artificiale / ”Vom avea o bibliotecă cu inteligență artificială”

Universitatea de Medicină și Farmacie din Timișoara introduce o bibliotecă digitală bazată pe inteligență artificială, unde studenții și profesorii vor putea studia și simula cazuri clinice. Noul proiect face parte din procesul de digitalizare al instituției, anunțat de rectorul Octavian Crețu, relatează Agenția de presă Rador, care citează Radio Timișoara.

Studenții și profesorii de la Universitatea de Medicină și Farmacie din Timișoara vor putea învăța pe cazuri clinice reale sau simulate, cu ajutorul unei biblioteci digitale bazate pe inteligență artificială.

“Avem un proiect de digitalizare a universității. Pentru studenți vom avea o bibliotecă cu inteligență artificială, la care vor avea acces atât cadrele didactice, cât și medicii rezidenți și studenții, unde vor putea viziona cazuri clinice. Dacă sunt nemulțumiți, inteligența artificială le poate crea cazuri clinice în funcție de doleanțele lor. Avem și partea de training cu inteligență artificială fiindcă trebuie să li se explice care sunt problemele, atât profesionale, deci modul în care o utilizează, dar și cele deontologice”, spune Octavian Crețu.

Rectorul UMF a precizat și că universitatea a reușit să acopere toate nevoile de cazare ale studenților. De asemenea, cantina pusă în funcțiune în 2024 va fi disponibilă și în acest an, cu prețuri accesibile.

Festivitățile de deschidere a anului universitar pentru mediciniștii din Timișoara sunt programate luni, de la ora 10.00, în Aula Magna din sediul central.