„Strângere de mână rece între Halep și Swiatek”, notează TennisUpToDate după meciul demonstrativ în care cele două au fost adversare

Simona Halep și Iga Swiatek au fost adversare într-un meci de dublu contând pentru turneul demonstrativ World Tennis League. La finalul partidei, strângerea de mână dintre cele două a fost una „rece” după cum notează TennisUpToDate.

Dublul Simona Halep / Jasmine Paolini a revenit de la 2-5 și a câștigat setul (implicit duelul) contra perechii Iga Swiatek / Paula Badosa.

La finalul întâlnirii, celebra strângere de mână de peste fileu a fost una „rece” după cum notează sursa citată.

„Strângere de mână rece între Swiatek şi Halep.

A existat o tenisune între cele două, evidentă şi în momentul strângerii de mână de la final, care a fost una rece. Meciul lor de dublu a venit după ce sportiva din România a criticat tratamentul diferit primit din partea ITIA şi WTA prin comparaţie cu poloneza”, notează TennisUpToDate, conform Eurosport.

Într-un amplu interviu pentru Telegraph Sport, Halep acuzase faptul că Jannik Sinner și Iga Swiatek (care au fost, de asemenea, testați pozitiv) au primit suspendări de câteva săptămâni spre deosebire de cei patru ani dictați de Sport Resolutions împotriva Simonei.

„Este foarte dureros să fiu tratată altfel decât Iga Swiatek şi Jannik Sinner”, a spus Halep la acel moment.

WATCH: Iga Swiatek & Simona Halep share awkward handshake at WTL after Romanian’s controversial comments on World No. 2’s doping rowhttps://t.co/nAlyIM753p

— Tennis Updates (@Tennis_Updates5) December 20, 2024