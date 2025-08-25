Noul preşedinte sud-coreean, în faţa unui test-cheie la prima sa întâlnire cu Donald Trump

Noul preşedinte sud-coreean Lee Jae Myung va trece luni printr-un moment-cheie al mandatului său, cu prilejul primei întâlniri cu omologul său american Donald Trump de la Washington, în contextul în care alianţa de decenii a celor două ţări se confruntă cu provocări geopolitice rapide, relatează Reuters, citată de Agerpres.

Miza întâlnirii este mare pentru Lee, care şi-a început mandatul în iunie după alegerile anticipate convocate ca urmare a faptului că predecesorul său conservator – apreciat la Washington pentru linia sa dură faţă de Coreea de Nord – a fost înlăturat pentru tentativa de a impune legea marţială.

Economia Coreei de Sud se bazează puternic pe SUA, Washingtonul garantându-i securitatea cu trupe şi cu descurajare nucleară. Lee Jae Myung speră aibă o cooperare echilibrată cu SUA, fără a antagoniza în acelaşi timp China, un partener comercial foarte important.

În timp ce preşedintele se îndreaptă spre SUA, o delegaţie sud-coreeană a mers la Beijing, unde a transmis un mesaj care făcea apel la normalizarea relaţiilor cu China, care au fost tensionate în ultimii ani.

Coreea de Sud a devenit de mult timp ţinta criticilor lui Donald Trump, care a numit-o o „maşină de bani” care profită de protecţia militară americană.

Lee va încerca să facă o impresie bună, să aibă o conexiune personală cu Trump şi, mai mult decât orice, să evite orice surprize neplăcute, susţin analiştii.

„Pentru Lee, un summit fără ştiri cred că ar fi bun”, a declarat Victor Cha, din cadrul Centrului pentru studii strategice şi internaţionale.

În cadrul pregătirilor sale pentru summit, Lee le-a spus jurnaliştilor în avionul cu care se deplasa spre Washington că a citit cartea preşedintelui american „Trump: The Art of the Deal”.

Sub o presiune puternică din partea administraţiei Trump, negociatorii sud-coreeni au reuşit să încheie un acord de ultim moment pentru a evita cele mai dure dintre noile taxe vamale americane, dar trebuie să ajungă încă la o înţelegere privind detaliile investiţiilor de miliarde de dolari promise în SUA.

Oficialii sud-coreeni susţin că speră că aceste negocieri comerciale vor fi lăsate în mare parte pentru alte întâlniri.

„Există multe subiecte majore în domeniul securităţii”, a declarat principalul consilier politic al preşedintelui, Kim Yong-beom, săptămâna trecută. „Poziţia noastră este că partea comercială a fost deja finalizată. Sperăm că planurile specifice de implementare pentru comerţ nu vor fi incluse deloc în discuţiile de la summit sau cel puţin ar trebui să rămână la un nivel de bază dacă vor fi discutate”, a adăugat el.

Mai mulţi oficiali de rang înalt, între care şi ministrul de externe, s-au deplasat la Washington în weekend pentru a stabili ultimele detalii ale întâlnirii.

Preşedintele Lee, care a ajuns duminică la Washington, va vorbi despre unele din investiţiile aşteptate ale Coreei de Sud cu prilejul unei vizite, după întâlnirea cu Trump, la un şantier naval din Philadelphia, aflat în proprietatea grupului sud-coreean Hanwha. Cooperarea pentru ajutorarea sectorului american în suferinţă de construcţie de nave este parte a acordului comercial mai larg încheiat între cele două ţări.

Se aşteaptă ca Trump să facă presiuni asupra lui Lee să se angajeze să cheltuie mai mult pentru apărare, inclusiv miliarde de dolari în plus pentru asigurarea cheltuielilor de staţionare pentru cei 28.500 de militari americani din Coreea de Sud.

Wi Sung-lac, principalul consilier pe teme de apărare al preşedintelui, a declarat că Seulul este în discuţii cu Washingtonul privind creşterea cheltuielilor de apărare, luând ca referinţă acordul NATO privind un nou obiectiv de investiţii în domeniu ca procent din PIB. Consilierul a mai declarat că guvernul analizează un plan de achiziţie de arme americane.

Deşi se va concentra pe creşterea cheltuielilor militare, Lee va încerca probabil să evite discuţiile privind o potenţială reducere a numărului militarilor americani sau o utilizare a lor pentru o gamă amplă de operaţiuni, a declarat Duyeon Kim, de la Centrul pentru o nouă securitate americană.

Lee le-a spus jurnaliştilor că ar fi dificil pentru Seul să dea curs solicitării SUA să accepte „flexibilitate” în utilizarea militarilor americani staţionaţi în Coreea de Sud.

„Ar trebui să lase aceste subiecte pentru oficiali de rangul doi. Ambiţiile ar putea avea efecte contraproductive”, a mai spus Duyeon Kim.

Trump şi Lee ar putea de asemenea să discute despre eforturile de a convinge Coreea de Nord să îngheţe şi eventual să renunţe la programul său nuclear militar. Ambii lideri susţin angajarea în discuţii cu Phenianul, iar Lee a făcut apel la o abordare în mai multe faze a denuclearizării.

Înainte de a se întâlni cu Trump, liderul sud-coreean a efectuat o vizită la Tokyo sâmbătă, pentru a se întâlni cu premierul Shigeru Ishiba şi a sublinia importanţa cooperării între Coreea de Sud, Japonia şi SUA.

Un comentariu difuzat de media de stat nord-coreene luni a criticat vizita „demnă de dispreţ” a lui Lee la Tokyo, drept „un mesaj de implorare către stăpânul de la Casa Albă”, prin evidenţierea cooperării militare trilaterale.

Lee şi Ishiba au discutat despre relaţiile cu Washingtonul şi chestiuni legate de taxele vamale americane, iar premierul japonez i-a vorbit preşedintelui sud-coreean despre experienţa sa cu Donald Trump, ceea ce pentru Seul a fost o informaţie utilă înainte de întâlnirea sa cu liderul de la Casa Albă, a afirmat consilierul pentru securitate Wi Sung-lac.