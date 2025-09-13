Știrile săptămânii, pentru tineri ocupați, Ep. 61: Polonia sub presiune, SUA în șoc, început de an școlar cu proteste

Nu ai avut timp să citești știrile săptămâna asta? Vezi în episodul video o selecție a celor mai importante noutăți prezentate de echipa ENTR.

🚨 Drone rusești în Polonia. NATO e pusă pe jar după ce Varșovia a invocat Articolul 4. Ce va urma?

Asasinat în SUA. Charlie Kirk, unul dintre cei mai cunoscuți activiști MAGA și aliat al lui Trump, a fost împușcat mortal la un eveniment universitar din Utah.

Maia Sandu, avertisment dur în Parlamentul European. Rusia bagă bani grei în alegerile din Moldova. „Vor să ne ia țara prin manipulare.”

📚 Noul an școlar, început cu proteste. Profesorii ies în stradă împotriva austerității lui Bolojan. Se pregătește greva generală?

⚽ Tricolorii ratează din nou. Egal rușinos cu Cipru (2-2) și șansele la Mondial se duc pe apa sâmbetei. Urmează Austria.

🇪🇺 Planurile UE pentru tineri. Erasmus+ mai accesibil, consiliu european al tinerilor și o anchetă despre impactul rețelelor sociale asupra sănătății mintale.

📱 Apple lansează iPhone 17. Mai mare, mai subțire, mai scump. Modelele Pro și Air stabilesc noi recorduri pentru gigantul american.

🎙️ Prezintă: Delia Dascălu

