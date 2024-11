STENOGRAME din dosarul fostului șef al IPJ Cluj, chestorul Mihai Rus, acuzat că ar fi mușamalizat faptul că a fost prins cu 110 km/oră în localitate: «Dacă îi filmare, dacă cineva sapă și mă vede ”Da mă, m-am schimbat io, că asta era să adoarmă la volan și pe ea o prins-o radaru. Ce … mea vreți?”»

Fostul șef al IPJ Cluj, chestorul Mihai Rus, ar fi încercat să dea vina pe tatăl lui sau pe soție după ce a fost prins de radar cu 110 km/oră în localitate, potrivit rechizitoriului consultat de G4Media.ro. Chestorul Mihai Rus este nepotul fostului ministru PSD de Interne Ioan Rus.

Mercedesul șefului poliției județului Cluj a fost depistat la ora 3:51:51, cu viteza de 110 km/h, venind din direcția Florești spre Cluj-Napoca, în data de 29 aprilie 2024. Un echipaj de poliție l-a surprins cu un aparat radar Autovision și a pornit imediat în urmărirea lui cu semnalele luminoase în funcțiune.

Două minute mai târziu, la ora 3:53:32, autoturismul șefului IPJ a fost oprit pe strada Arinilor din Cluj-Napoca, notează procurorii DNA, potrivit camerelor de supraveghere ale primăriei Cluj.

La 3:54, un agent de poliţie l-a legitimat pe ”conducătorul autor Rus Mihai care îi predă cartea de identitate, certificatul de înmatriculare al autoturismului marca Mercedes cu nr. (…) şi permisul de conducere”, notează procurorii, potrivit imaginilor de pe body-cam-ul polițistului care l-a legitimat pe șeful IPJ. ”Înregistrarea continuă cu deplasarea agentului de poliţie (…) în interiorul autospecialei de poliţie, unde înregistrarea este oprită de către agentul Paşca Ioan Raul aflat pe locul conducătorului auto”, se arată în rechizitoriu.

Mai departe, potrivit procurorilor, după ce și-au dat seama că este vorba de șeful IPJ, unul dintre agenții de poliție rutieră i-ar fi propus pe loc chestorului să mușamalizeze totul. Agentul i-ar fi explicat chestorului că nu se vede cine era la volan în imaginile surprinse de aparatul radar și i-ar fi propus să îi trimită acasă o notificare prin care să i se ceară să spună cine era la volan.

Apoi, șeful IPJ ar fi urmat să susțină că la volan era fie tatăl lui, care avea permisul expirat, fie soția lui, care era cu el în mașină. Ceea ce s-a și întâmplat pe 22 mai 2024 când șeful IPJ Cluj a răspuns notificării primite acasă că la volan ar fi fost soția lui.

Ulterior, șeful IPJ și-a dat seama că a fost filmat de body-cam-ul primului agent de poliție și a convenit cu șeful Poliței Rutiere Cluj, comisarul Mircea Rotar, și cu adjunctul lui, comisarul Ciprian Neag, să susțină că, după ce a fost urmărit de echipajul de poliție și a ajuns în fața locuinței, soția lui – care ar fi fost la volan și ar fi fost surpinsă de radar – s-ar fi dat jos, iar el a rămas să parcheze, moment în care a venit echipajul și l-a găsit pe el la volan.

Apoi, înțelegerea dintre polițiști ar fi fost – potrivit procurorilor – ca agentul constatator să nu încheie în următoarele 6 luni procesul-verbal prin care să îi ia permisul soției șefului IPJ astfel încât contravenția să se prescrie. Pentru acest lucru, agentul trebuia cercetat disciplinar, dar a convenit cu șeful IPJ să nu se întâmple acest lucru.

Procurorii DNA și ofițerii serviciului secret al MAI aveau instalată aparatură de înregistrare în biroul chestorului și i-au surprins toate aranjamentele chiar din dimineața acelei zile.

”În data de 29.04.2024, inculpatul Rus Mihai (șeful IPJ Cluj la cea dată- n.r.) poartă o conversație cu inculpatul Neag Ciprian (adjunct lui – n.r.) în jurul orei 08:17, cu următorul conţinut:

RUS MIHAI: Bă…să vezi ce am lucrat, băga-mi-aș p… M-o luat radaru cu 110 azi noapte. Bă nu i-am văzut pă băieți, în p… mea.

NEAG CIPRIAN: Unde?

RUS MIHAI: Nu i-am văzut. Tătă linia aia de la Florești. Adică stăteau sub…

NEAG CIPRIAN: A…a, a…Ai noștri?

RUS MIHAI: Ai noștri. Biroul Rutier. Și vin și după mine cu girofaru băieții.

NEAG CIPRIAN: Du-te mă…

RUS MIHAI: Și mă opresc…Bă, fără sirenă, fără nimic, era Loganu ăla tăt luminițe…p…

NEAG CIPRIAN: …[neinteligibil]…

RUS MIHAI: Mă opresc io la un moment dat. Bă, vine un agent la mine, un copil, las geamu jos, ”Bună sera, bună seara. Actele…”. Mă uit la el, îi zic cine îs, omu se blochează. Și zice ”Să știți că această discuție este filmată”.

NEAG CIPRIAN: Înregistrată …

RUS MIHAI: Și io îi zic ”Bă, io nu te-am întrebat dacă-i înregistrată, te-am întrebat unde ați stat”. Că zic, ”Chiar nu v-am văzut. Adică, p… mea…”, zic, ”Îs obosit, nu mi-am dat seama ce viteză am, grăbit să ajung acasă…”. Îi dau actele, tăte, mere la mașină. Mă uit în oglindă, sar ăia doi din față…ca arși…Vin la mașină…

NEAG CIPRIAN: ”Domnule chestor….”

RUS MIHAI: ”Șefu, nu vă coborâți un pic jos din mașină?”

NEAG CIPRIAN: …[râde]…

RUS MIHAI: ”Ce-i mă?” ”Șefu..cine-i? Un permis…vă trimitem înștiințarea acasă că nu vi se vede fața”.

NEAG CIPRIAN: Da, da, da…

RUS MIHAI: ”Dați-mi un permis.”

NEAG CIPRIAN: Corect..

RUS MIHAI: ”Doamne…”, zice, ”cum să…”, zice, ”De știam că sunteți dumneavostră pornea dracu radaru ăla…”, zice, ”nu ne-am gândit că la patru dimineața vă prinde pe dumneavostră radaru”. Zic ”Mă băieți, faceți-vă treaba, aia e, ce p… mea…” Da eleganți copiii. Da ăla primu pierdut total, în altă lume.

NEAG CIPRIAN: S-o blocat.

RUS MIHAI: Da. Ăla n-o înțeles nimic. O luat actele, nici nu cred că o realizat

NEAG CIPRIAN: L-o trimis ăștia doi…[neinteligibil]…doi.

RUS MIHAI: Da, da, da. Știi? Să vadă cum. Și când o văzut ăia buletinu și s-o uitat…așe o sărit…[neinteligibil]…

NEAG CIPRIAN: Ioi…când o văzut imaginile. Uai….

RUS MIHAI: Și amu mă gândesc că-l dau a lui tata, ș-așe îi expirat. Că-l chem pe Mircea Rotar (fostul șef al Poliției Ruteier Cluj – n.r.) la mine, că m-o învățat Cosmin. O zis șefu ”Dați-l a lui tata chit că-i expirat, că-i dă un avertisment să…că-i expirat, să-l schimbe, să…p… mea și…

NEAG CIPRIAN: Îhî, îhî…

RUS MIHAI: Decât să-l dați a lui Ramo (Ramona Rus, soția chestorului Mihai Rus – n.r.) și a lui…că-i cea mai bună variantă.

NEAG CIPRIAN: Păi dacă-i…dacă-i…Cum să zic? Dacă-i soție, îi de bănuit, da așe dacă-i tata…îi ok.

RUS MIHAI: I-am dat mașina, în p… mea, s-o dus tata cu ea, cu 110, dacă-i bolund și mere tare.

NEAG CIPRIAN: Da…Numa, no, foarte mare atenție, ca să nu vorbească băieții alte chestiuni p-afară.

RUS MIHAI: Io nu cred că vorbesc. Că dacă ar vorbi pică ei ca proștii. Înțelegi?

NEAG CIPRIAN: Păi ei îs…ei îs…

RUS MIHAI: Și știe că-i chem io după aia.

NEAG CIPRIAN: Da, da…ei îs.

RUS MIHAI: Adică, cred că ei mai…ei săracii n-o mai știut ce să facă.

NEAG CIPRIAN: Numa toată chestia îi să nu mai povestească așa ceva.

RUS MIHAI: Amu io ți-am zis ție numa și la Cosmin, că în rest nu vorbesc cu nime.

NEAG CIPRIAN: Asta-i toată ideea, să nu mai povestească.

RUS MIHAI: Ce m-am mai distrat (…)

NEAG CIPRIAN: Să nu mai povestească ăia, aia-i foarte important.

RUS MIHAI: N-au cum să pove…n-au cum să povestească, că dacă povestesc, pică și ei. Înțelegi? Copiii n-o să zică nimic. Înţelegi? O să trimită înștiințare și aia e.

NEAG CIPRIAN: Da înștiințarea aia o semnează cineva și după aia povestesc…și…

RUS MIHAI: No, şi care-i problema, mă?

NEAG CIPRIAN: Să nu…adică să nu pățești nimic, aia-i toată chestia.

RUS MIHAI: Ce pot să pățesc? Ce? Că apar în presă, atâta. Câcat.

NEAG CIPRIAN: Îi infracțiune…

RUS MIHAI: Ce?

NEAG CIPRIAN: Faptul de scris altceva…Știi? Acuma depinde și ce mai au ei pă…că dacă…[neinteligibil]…RUS MIHAI: N-au mă nimica.

NEAG CIPRIAN: Nu? Nu?

RUS MIHAI: N-au. Și n-au nici…Că ei mi-o zis. ”Șefu…

NEAG CIPRIAN: Nu se vede pe…

RUS MIHAI: ”…îi …[neinteligibil]…cam-u care nu vede cine o fost la volan”.

NEAG CIPRIAN: Am înțeles.

RUS MIHAI: ”De aia vă cerem. Dați-ne…noi știm ce avem de făcut.” Că-i autovision-u, nu-i ăla. Că dacă era cu pistolu radaru, eram mâncat, că ăla vede perfect fața.

NEAG CIPRIAN: Am înțeles.

RUS MIHAI: Ăsta ei o venit, băieții o venit cu varianta

NEAG CIPRIAN: …[neinteligibil]…vede mașina și atât.

RUS MIHAI: ”Șefu, să fie bine pentru tăți, cea mai bună variantă îi asta”.

NEAG CIPRIAN: Am înțeles. Io zic numa așa, să fie ok pentru tine. Știi? Să nu…trebuiască să dai explicații.

RUS MIHAI: Dacă nu, dau a lui Ramo şi aia e. Ramo o fost în mașină, dacă mă întreabă cineva, ne-am schimba și…Extraordinar.

NEAG CIPRIAN: Da…păi eram obosit…

RUS MIHAI: Da…

NEAG CIPRIAN: Boss, cred că-i mai ok să-l dai a lui Ramo.

RUS MIHAI: Dacă îi…

NEAG CIPRIAN: …[neinteligibil]…”Da. într-adevăr ne întorceam, am condus, am obosit, nevastă-mea, la revedere”. Io zic că-i mai bine să-l dai al ei. Că oricum, poveste va fi. Va fi, ca să zicem așa în interior la cei care…și cei care semnează hârtiile. ”Eram cu familia, eram cu toată lumea…”

RUS MIHAI: Stai să vedem dacă trimit, că Cosmin mai zicea o chestie. Zice ”Șefu, dacă-i băieți deștepți…”, zice…

NEAG CIPRIAN: Nici nu se mai complică.

RUS MIHAI: ”…nu se mai complică ei, lasă să curgă și să vină filmare peste și oricine îi întreabă…că p… mea…”.

NEAG CIPRIAN: Da, da….

RUS MIHAI: Știi?

NEAG CIPRIAN: Și pun un pic număr diferit acolo și……[neinteligibil]…

RUS MIHAI: Da…Depinde cum o joacă ei

NEAG CIPRIAN: Da, da, da. Îi mai bine așa să rămână. Nici măcar să nu fie…nici n-am văzut…da nici…nici nu m-am întâlnit cu așa ceva. Știi? Cel mai bine să nu fie deloc hârtie pe tema asta.

RUS MIHAI: Și dacă îi, Cipri, care-i problema? Nevastă-mea o condus…

NEAG CIPRIAN: Da…

RUS MIHAI: Dacă îi filmare, dacă cineva sapă și mă vede ”Da mă, m-am schimbat io, că asta era să adoarmă la volan și pe ea o prins-o radaru. Ce p… mea vreți?”

NEAG CIPRIAN: Da. Da era emoționată, da. Păi io am zis ”Hai că vorbesc io cu băieții”.

RUS MIHAI: Da.

NEAG CIPRIAN: ”M-am oprit, i-am așteptat, am schimbat…”, da.

RUS MIHAI: Sănătoși să fim”, este una dintre stenogramele din rechizitoriul procurorilor.

Șeful IPJ Cluj, chestorul MIhai Rus, s-a sfătuit apoi și cu șeful Poliției Rutiere Cluj, comisarul Mircea Rotar.

”În data de 29.04.2024, inculpatul Rus Mihai poartă o conversație cu inculpatul Rotar Mircea Aurelian, în jurul orei 08:51, cu următorul conținut:

RUS MIHAI: Am vrut să te întreb de o speță, că am pățit o chestie. Bine, nu mi-am dat seama, recunosc, că aseară…M-o luat băieții cu…p… mea, 110 aseară. Nu știu ce p… mea…nu, nu i-am văzut …[neinteligibil]… Municipiu.

ROTAR MIRCEA: Pe Cluj?

RUS MIHAI: Da. Și…

ROTAR MIRCEA: 15 permise o fost…

RUS MIHAI: M-am uitat… nu i-am văzut, eram… atunci ajungeam acasă și am văzut numa că vine un girofar după mine. Da fără sonor, fără nimic, era Loganu ăsta alb de la…Da m-am oprit, nici nu m-am gândit că după mine. Am oprit, s-o oprit în spatele meu, coboară un copil, un agent. Vine la mine la geam ”Actele.” Mă uit la el…”Păi…” zic, ”îs cutărescu, îți dau actele, da zi-mi măcar unde ați fost că chiar îmi pare rău, p… mea, nu v-am văzut.”

ROTAR MIRCEA: Nu cred…

RUS MIHAI: Hă?

ROTAR MIRCEA: Așa s-o uitat la dumneavoastră? …[neinteligibil]…

RUS MIHAI: …[neinteligibil]…nimic.

ROTAR MIRCEA: Și nu v-o cunoscut…

RUS MIHAI: Și zice ”Știți, că discuția asta îi înregistrată.” Mă, mă uit la el, nu zic nimic. Ok, îi dau acte, se duce la mașină…Bă, băieții ăialalți doi când o văzut de cine-i vorba, ăia o sărit ca arși din mașină.

ROTAR MIRCEA: …[neinteligibil]…

RUS MIHAI: O venit la mine, zice ”Bună seara, bună seara. Nu coborâți un pic din mașină s-avem o discuție?” Și-mi zic băieții ”Șefu, dați-ne permisu la o…vă trimitem o înștiințare sau…”. Zice ”găsim noi o soluție să vedem cumva să…”. No. Da zice ”scuzați-l pe tăntălău ăsta, ăsta nici n-o știut cu cine vorbește”. ”Mă…”, da zic ”io m-am prezentat, le-am spus cine îs, nu-i nicio problemă, aia e. Mi-o asum”. ”Da șefu, stați, că nu-i așe…de știam nu porneam radaru și p… mea…”

ROTAR MIRCEA: N-ai ce, că …[neinteligibil]…

RUS MIHAI: ”Faceți-vă mă treaba, mă.” Nu-i…Și am vrut să te întreb cum îi mai bine. Că băieții o zis ”Bă șefu dă un permis, că nu ne interesează…p… mea”. Dau a lui nevastă-mea, că era în mașină? Cum îl vezi? Cum o vezi asta?

ROTAR MIRCEA: Deci…ori cu permisu soției, ori face înștiințare și tăt permisu soției. Sau a altei persoane.

RUS MIHAI: Bun. Imediat (n.n. s-a adresat unei persoane care a bătut la ușa biroului)

ROTAR MIRCEA: Noi avem în imagine o mașină care…

RUS MIHAI: Da, o zis că nu se vede. Mi-o zis clar ”Șefu…

ROTAR MIRCEA: N-are cum.

RUS MIHAI: ”…nu se vede, de pe p… ăsta de Logan nu se vede. 63RMC…[neinteligibil]…”

ROTAR MIRCEA: Poți să-mi spui orice, că vrei tu să faci nu știu cum, că-ți spun io că îi praf. Deci numa să nu povestească …[neinteligibil]…

RUS MIHAI: Amu mă gândesc că dacă o venit ei cu variante, nu povestesc.

ROTAR MIRCEA: Că… știm noi. Mergem așa. Ori pe comunicare, să comunice că n-o oprit mașina și de ce n-o oprit-o dacă cumva este o speță, ori direct făcut procesul verbal pe numele altei persoane și s-o terminăm. N-o mai punem în circuit.

RUS MIHAI: Bun. Io mai am o varinată, tata care nu conduce. Da la ăsta cred că-i…cred că-i expirat permisu. El ...[neinteligibil]…?

ROTAR MIRCEA: …[neinteligibil]…

RUS MIHAI: Nu?

ROTAR MIRCEA: Îi sancțiune contravențională.

RUS MIHAI: Da?

ROTAR MIRCEA: Da. Îi valabilitatea administrativă la permisu de conducere.

RUS MIHAI: Și atunci să-l dau pe tata? Să fie…

ROTAR MIRCEA: Poate să fie și aia o variantă.

RUS MIHAI: Da nu știu dacă ăsta și-o pornit body-cam-u, dacă-i merea. Că io …[neinteligibil]…Știi? De aia mă gândeam să-l dau a lui nevastă-mea în ideea în care Doamne feri sapă unii sau se trezesc DIPI sau câcat, să zic ”Da mă, io m-am schimbat că asta era ruptă de obosită și am urcat io la volan. Da păi…ea o fost…”. Că mă gândesc la tăte. Și nici nu i-aș pune pe băieți într-o situație penibilă. Ăia doi săracii erau terminați, ăia nu mai știau ce să zică. Le-am zis ”Stați mă liniștiți, că nu-i…”.

ROTAR MIRCEA: Atuncia, am putea să ne uităm pe…pe body-cam. Să vedem dacă există…

RUS MIHAI: …dacă o fost pornit.

ROTAR MIRCEA: Da. Da n-ați văzut ca să aibe butonu roșu pornit?

RUS MIHAI: Bă, mie mi se pare că era roșu.

ROTAR MIRCEA: Dacă butonu roșu îi pornit, filmează. Deci descărcarea lor o dă numa Bucale…Bucureștiu, dar de vizualizat putem să vizualizăm.

RUS MIHAI: …[neinteligibil]…Pot să-l dau și alui nevastă-mea, că nu-i nici un stres. Aia e…Cât îi? Tri luni, 90 de zile sau cât îi?

ROTAR MIRCEA: 90…cu posibilitate de …[neinteligibil]…

RUS MIHAI: Nu se duce asta…90…că doară ea o mai dat odată la Sălaj. N-o vrut să meargă. Zice ”Ce p… mea? Să n-am șofer?”. Mi-o spus și atunci. Și amu mă taxează, clar. În fiecare dimineață zice ”No, gata cu șprițu”. ”Da…”, zic, ”…o p…, că doară io n-am șofer la lucru…”

ROTAR MIRCEA: …[neinteligibil]…

RUS MIHAI: De aia am vrut să vorbesc cu tine să văd cum îi mai ok. Știi?

ROTAR MIRCEA: Deci putem s-o rupem direct sau s-o ducem prin circuit. Ș-acolo face comunicare pe cine…aşa….vine ala ”Da, io am fost și am făcut și-am dres.” Numa cu înregistrarea să vă asigurați că …[neinteligibil]…

RUS MIHAI: Păi no, înregistrarea aia îi…eram clar io la volan, nu era…Adică no…dacă eram băiat deștept să fii coborât din mașină. Știi? Da nu am realizat că-i așa tăntălău colegu. Că el s-o pierdut, io cred că nici n-o înțeles cine-s. Știi? El s-o pierdut, nici n-o coborât din mașină. O venit ăștia cu actele înapoi, săracii. ”Dă bă actele încoace…”

ROTAR MIRCEA: No…

RUS MIHAI: No asta e.

ROTAR MIRCEA: …[neinteligibil]…

RUS MIHAI: Bă, da io nu-s de ăla, că io chiar le-am zis. Băieții o zis, zice ”Șefu, da dumneavoastră…”. Bă…”, zic, ”…nu v-am văzut, că dacă…ce p… mea, mi-era greu să frânez să fiu sub 100 și aia e.” Nu…da nu i-am văzut, că eram și obosit, era patru dimineața. Bine și ei o zis ”Șefu, de știam mașina..”. ”Băga-mi-aș p…”, zic, ”Bă, mașina personală a inspectorului șef tre s-o învățați. Uitați-vă bine la ea, c-amu o știți”. Zice ”Mai pornea p… camera aia, nici nu l-o…”

ROTAR MIRCEA: Da nici nu vedea de la distanța aia, îi și noapte…

RUS MIHAI: Nu avea cum, că ei erau cred că sus cumva. Ei erau undeva, că io am venit dinspre…

ROTAR MIRCEA: Calea Florești?

RUS MIHAI: Da. Și ei stăteau pe sensu de Polus. Știi? Și io când am făcut pă rampă…Cred că aveam, o zis, zice ”Ați intrat în radar exact cu 110…”

(…)

ROTAR MIRCEA: Io așa vă recomand. Dacă vreți s-o lungim…[neinteligibil]… și vă gândiți la cineva. Dacă…dacă nu…

RUS MIHAI: Păi și ce înseamnă lungit?

ROTAR MIRCEA: S-o ducem prin circuit, prin înștiințare, comunicare.

RUS MIHAI: Pot și așe…

ROTAR MIRCEA: Că n-ați fost oprit, colegii o făcut adresă pe număru de mașină, să le comunicați cine a condus în data de.

RUS MIHAI: Păi bun. Și cu body-cam-u ăsta ce faci? C-aicea-i o șmecherie.

ROTAR MIRCEA: Body-cam-u…[neinteligibil]…nu…body cam-u îi…nu sunteți pe mașină…este într-adevăr o corelare că acolo avem data și ora. Da body-cam-u n-o filmat mașina.

RUS MIHAI: Nu. Nu, nu.

ROTAR MIRCEA: Body cam-u o filmat o discuție între dumneavoastră și polițist. Acuma…dacă o înregistrat aia poate să fie …[neinteligibil]…dacă Doamne feri vine cineva să întrebe ceva sau dacă să sparg ăștia.

RUS MIHAI: Mă…io, no, io nu cred că se sparg, în ideea în care altfel nu cred că veneau ei cu varianta, că era…no.

ROTAR MIRCEA: Încredere nu tre să aveți în nimeni, știi dumneavoastră mai bine decât mine.

RUS MIHAI: Păi io nici n-am, de aia mă sfătuiesc cu tine să văd cum să fac.

ROTAR MIRCEA: Deci body-cam-u ăla trebe…trebe…avut în cap…[neinteligibil]…

RUS MIHAI: Deci de aia, cred că cel mai bine îi să-l dau a lui nevastă-mea, că era în mașină și dacă zice cineva, ii zic ”Mă, io m-am schimbat, că asta nu mai putea efectiv”. Și eram io la volan, da în radar o intrat ea și la revedere. Știi?

ROTAR MIRCEA: Îhî. Ei o venit după dumneavoastră la… cam la cât timp? Adică v-o ajuns.

RUS MIHAI: Două-trei minute bune. Păi da unde? Că da ei m-o luat…io am intrat în radar pă Calea Florești și m-o ajuns la mine la bloc. Aproape de blocul meu, la 100 de metri, pă Tășnad în sensu giratoriu. Și m-o ajuns că am oprit io, că am văzut beculețul ăla și puteam să nu mă opresc că doară n-aveau so…n-aveau sirenă, n-aveau nimica.

ROTAR MIRCEA: Aa….Ok. Păi atuncia așe o și dăm. Dacă cumva îi…ați…v-ați oprit în fața blocului și atuncia v-ați …[neinteligibil]…la volan că ați luat ceva de acolo. ...[neinteligibil]…

RUS MIHAI: Ok

ROTAR MIRCEA: Dacă era atuncia la fața locului, era altceva. Da o fost după…

RUS MIHAI: Da. După vreo trei-patru minute bune.

ROTAR MIRCEA: Avem și înregistrat și atuncia îi corelat și distanța de la momentu depistării până în momentu opririi. Soț sau tată…erați trei în mașină, v-ați oprit să dați jos nu știu ce, să despachetați, io eram în fața blocului, mi-am luat ceva de acolo, o venit băieții. Și salut. ”Mă, stai mă un pic, că nu-s io. Acuma o coborât nevastă-mea, s-o dus. Io numa am luat din mașină.”

RUS MIHAI: Da io nu cred că întreabă nime, că…

ROTAR MIRCEA: No…nu știu…

RUS MIHAI: De aia o și zis băieții ”Șefu, punem pă….”

ROTAR MIRCEA: Mașina…[neinteligibil]…

RUS MIHAI: ”…o punem pă…o punem pă înștiințare și lăsăm să curgă pe circuit”.

ROTAR MIRCEA: Păi dacă…vă duceți așe înainte cu ea sau o rupeți…[neinteligibil]…

RUS MIHAI: Las-o pe înștiințare să meargă liniștit. Știi? Vine acasă, io zic că o condus Xsulescu…

ROTAR MIRCEA: Scrie cine…Îi pe numele dumneavoastră mașina?

RUS MIHAI: Da.

ROTAR MIRCEA: No. Atunci dați numele soției, se întoarce înapoie, face procesul verbal pe numele soției, îi aduce la cunoștință înștiințarea că ”începând cu data de…”., procesul verbal și se pierde. Între timp se mai poate verifica și dacă sunt semnale de undeva sau ceva….cu înștiințarea. Pe circuit…

RUS MIHAI: Păi de aia, știi? Că de aia aș lăsa-o să vedem dacă povestește careva stânga-dreapta. Că ăștia din presă mă și întreabă dacă, că dacă mă întreabă careva din presă, o joc direct pe mine și-mi bag p… …[neinteligibil]… Care-i problema? ”M-o oprit oamenii, nu i-am văzut, eram obosit…” Câcat, ce că rămân fără permis tri luni? …[neinteligibil]…și la revedere.

ROTAR MIRCEA: În două luni de zile tre să ieie măsura. Deci nu-i o problemă. Deci avem…avem timp la dispoziție.

RUS MIHAI: Era un blonduț, nu știu cine-i ăla, foarte dezghețat ăla. Ăla o zis ”șefu mai este o variantă, da…”, zice ”…să vedem cum o jucăm noi.” După ce-o plecat…ăla micu nici nu s-o mai dat jos din mașină, ăla cu body-cam-u. Ăla nici n-o mai coborât. O venit numa ăștia doi, direct o sărit când și-o dat seama de cine-i vorba…

ROTAR MIRCEA: ”Stai că încurci lucrurile…”

RUS MIHAI: Da. Stai că încurcăm lucrurile…Erau speriați copiii. Că o zis, ”Șefu, știți, nu vrem să vă supărați…” ”Mă, nu mă supăr, faceți-vă treaba. P… mea…”, zic, ”…chiar nu v-am văzut, îmi pare rău…”

ROTAR MIRCEA: Atuncia o lăsăm așa, fără nici o altă poveste.

RUS MIHAI: Fără nici o altă poveste și vedem exact ce vine. Știi?

ROTAR MIRCEA: Da. Da zic și fără înștiințare. Da acolo intră un control și dacă…[neinteligibil]…

RUS MIHAI: Păi nu, că n-ai cum și îi pui pe băieți într-o situație penibilă. Numă, lasă să facă înștiințare. Io nu mă…acuma tu mă vezi că nu am…nu vreau să-i pun pe ei într-o situație, că no…p… mea, lumea-i rea.

ROTAR MIRCEA: Păi la asta s-o referit ”Să vedem cum o dregem…”. Că o lasă acolo așa descoperită și când…dacă vine cineva îi iau pe ei, că doară pe ei sub aspectul că ”Ce-ați făcut aicea? De ce n-ați luat măsura sau de ce n-ați identificat sau ce s-o întâmplat?”

RUS MIHAI: Îhî.

ROTAR MIRCEA: Dacă mere în circuit, până mere, până vine poștașu, până se întâmplă…

RUS MIHAI: Mai trece o lună. Și atuncia vedem feed-back-u, știi?

ROTAR MIRCEA: Dacă…mai avem o posibilitate. Tot în circuitu ăsta, să depășim termenu și să se prescrie. Adică io nu mai pot…O trecut șase luni de zile și n-am întocmit procesu-verbal, pa, la revedere, s-o dus…[neinteligibil]…Există și posibilitatea asta.

RUS MIHAI: Să vorbesc și cu Moșu sau cum să fac? Tu cum o…? Sau să lăsăm să curgă așa fără…?

ROTAR MIRCEA: Io zic să nu dezvoltați.

RUS MIHAI: Am înțeles.

ROTAR MIRCEA: Păi el n-are influență asupra…Îi bine cât mai puțini…

RUS MIHAI: Păi după Paști eventual, să ai o discuție. Și atuncia s-o tergiverseze ei până se prescrie. Că p…

ROTAR MIRCEA:…[neinteligibil]…Nu m-aș mai duce mai departe. Decât numa cu polițistu ăla, el legal face ce face acuma.

RUS MIHAI: Ok, da no…

ROTAR MIRCEA: Face înștiințare.

RUS MIHAI: Aia tre să vezi, să știi tu să vorbești tu cu el.

ROTAR MIRCEA: Da. Io vorbesc cu el. Numa cu…

RUS MIHAI: Cu ăla.

ROTAR MIRCEA:…cu operatoru ăla.

RUS MIHAI: Cu ăia doi, da.

ROTAR MIRCEA: ”Dă-i drumu la circuit”. Atât. Nu m-aș duce să mai afle…

RUS MIHAI: Bun. Atuncia să vorbești cu el și…no, dacă tu zici că șase luni, că el știe cum s-o facă. ”Bă…”

ROTAR MIRCEA: Da, da, da, da.

RUS MIHAI: O pierd, n-am scris-o…

ROTAR MIRCEA: Merge…merge pă circuit. Dumneavoastră tre să răspundeți în cinci zile. După ce se întoarce în cinci zile, el tre să facă procesu. No. Face procesu când îl face, că are mult de lucru.

RUS MIHAI: Am înțeles.

ROTAR MIRCEA: O uitat…

RUS MIHAI: Numa asta…asta să înțeleagă. Știi? Că atuncia nime…nu are nime nicio treabă. Știi? Că dacă el înțelege ”Da mă, știu ce am de făcut…”, moare și nu are nime nici un stres.

ROTAR MIRCEA: El rămâne acolo într-o zonă, că n-o luat măsura. Deci…poate să fie tras la răspundere.

RUS MIHAI: Cine p… mea să-l tragă la răspundere?

ROTAR MIRCEA: …[neinteligibil]…vine un control sau…[neinteligibil]…să-i verifice registru acolo, vezi că locu-i gol. Vedem după aia, putem să facem notificare în registru, ulterior, pe comunicarea care s-o trimis, da n-am mai putut să luăm măsura că i-o expirat termenu….întocmirea documentației.

RUS MIHAI: No ok. Așa facem O lăsăm să curgă pe circuit ș-apoi vedem

ROTAR MIRCEA: Și io după aia îi spun la băiat să nu se grăbească. De acord așa?

RUS MIHAI: Da.

ROTAR MIRCEA: Și rămâne neîntocmit. …[neinteligibil]…

RUS MIHAI: Bun. …[neinteligibil]…

ROTAR MIRCEA: Dumneavoastră ați comunicat, da noi n-am întocmit.

RUS MIHAI: Bine.

ROTAR MIRCEA: Să trăiți.

RUS MIHAI: Bine. Ciao.

ROTAR MIRCEA: O săptămână…[neinteligibil]…

RUS MIHAI: Mersi. La fel”, este o altă stenogramă din dosar.

În aceeași zi, chestorul Rus discută cu un martor, Comin Forț.

”În data de 29.04.2024, inculpatul Rus Mihai poartă o conversație cu martorul Forţ Cosmin Ionuţ, în jurul orei 13:04, cu următorul conținut:

COSMIN: Șefu, chestia aia ce-ați zis…nu știu. Cel mai bine îi să…

RUS MIHAI: Am vorbit cu Rotaru (șeful Poliției Rutiere – n.r.), el o venit cu o idee excelentă. Și o și vorbit, am înțeles, că cu băieții care o fost aseară și ei îs…n-au nicio treabă. În ideea când dă, o trec pe Ramo cum o zis ei, pă nevastă-mea…

COSMIN: Numa să nu povestească.

RUS MIHAI: Și dacă povestesc…

COSMIN: Că știți că și cu Rus, în 2014 o avut tot așa o chestie.

RUS MIHAI: Nu știu.

COSMIN: Și o mărs și-o predat…ăsta. O avut și el tăt așe pe la Jucu… ăsta și o mers și l-o predat. No…să…

RUS MIHAI: Ei o venit cu varianta, nu io. Io n-am zis nimic.

COSMIN: D-apăi ei…No, nu știu. Io când am avut din ăstea și așe…io…dacă…depinde cu cine eram, da io știem. Lăsam acolo și…

RUS MIHAI: Așe o zis și Mircea, așe o și vorbit. O zis ”Mă, șefu, pune-o pe doamna, lasă să curgă, noi sărim din ălea șase luni că n-am avut timp să facem…”

COSMIN: Aia da. Și aia.

RUS MIHAI: ”…și la revedere”.

COSMIN: Da io ziceam că să nu o tăt complicați, mers și dat și să-și urmeze cursu cum îi și dacă aveți nevoie îs io aicea și Boca și-n două luni de zile îl luați înapoi și … Că știți cum îs astea…

RUS MIHAI: No hai să vedem…

COSMIN: Astea în timp să…

RUS MIHAI: Io aștept să vină comunicarea, că și io m-am gândit la asta.

COSMIN: Io zic că n-are rost s-o…”Poftim, io am fost, săru-mâna…”. Mereți la reducere și atuncia…Că astea în timp… povestesc, că îs…îs găini. Și povestesc și se aude sută la sută. Deci asta-i exact. De n-o auzit și cine tre să…cine…

RUS MIHAI: Da Mircea o zis ”Bă șefu, şi dacă aude cineva…”. Acuma și io m-am gândit la asta, știi? Că amu cu tine vorbesc că tu știu că taci.

COSMIN: Păi io vă spun, că așa o pățit și domnu…Rus (fostul ministrul al Transporturilor din 2014, Ioan Rus – n.r.)

RUS MIHAI: O zis ”Bă, șefu…”

COSMIN: Vă spun că io am fost cu el atuncia.

RUS MIHAI: O fost cinci minute până m-o oprit pe mine de când m-o luat în radar. ”Domnule, dacă te întreabă cineva, da, mă, io am oprit în zona blocului să iau…că o coborât nevasta cu fata să-i deie ceva, io m-am urcat la volan. Pe mine m-o prins polițistu, apoi io ce să fac?

COSMIN: Da nu…Ești sigur că nu se vede nimica pe filmare?

RUS MIHAI: Pe maşină nu. Știi unde se vede? Pe body-cam-u lui ăla. Că-l avea pornit și io eram la volan. Deci ăla, dacă cineva vrea să te fută, îți ia body-cam-u, că doară se vede clar că io-s la volan. Știi? Și io m-am gândit…

COSMIN: Io aș face o ..”Da, io am fost. Poftim. Două luni serus”. Că oricând aveți nevoie io-s aicea.

RUS MIHAI: Da nu asta. Că el o zis ”Șefu, tu ne răspunzi că ești tu și noi stăm liniștiți și mere cursu”.

COSMIN: Da…

RUS MIHAI: Și timp de șase luni se radiază.

COSMIN: După șase luni nu se mai poate lua măsura.

RUS MIHAI: Și la revedere. Înțelegi?

COSMIN: Da, da…

RUS MIHAI: ”Da tu zici că ești tu”. Asta e.

COSMIN: Că știți cum o fost când o fost atuncia. În 2014 io am fost cu un coleg la ăsta și o intrat în…ăsta…Și io știem cine-i, că știem mașina cum mă tăt ducem atuncia cu Marius și știem de el, știem cu ce umblă. Și i-am zis la ăsta ”Mă…”, zic…că acolo-i vorba de două butoane să apeși. I-am zis ”Mă, nu…”. Ăla o apucat să-i deie. No, zic ”Du-te la el și servește-o”, că zic ”am servit-o amândoi, suntem gata”. Că nu puteam s-o tragem nicicum. Ș-apoi colegu s-o dus și nu știu ce-o vorbit. Că io am zis, zic ”Mă, rezolvă speța.” Și am lăsat-o așe, am zis ”Bă, o lăsă-ma așe și asta e”. No, dimineața domnu Rus…cum era atuncia cu alegerile s-o dus direct la domnu chestor care era atuncia de la Alba…Cum îi zice?

RUS MIHAI: Grindeanu… (fostul șef IPJ Alba, Tudor Grindean – n.r.)

COSMIN: Așe. Dimineață la el. Domnu Grindeanu o sunat pă Rus, pă Iovu. Ăla pe noi ”Haidați încoace”, unu într-un birou, unu într-altu. ”Bă ce…ce-ați făcut ieri?” ”Nimic”. Bă, da ăla știe tătă speța, că no…”Bă, ce-ți făcut?” ”Păi nimic”. Nu știu, i-am zis la colegu mei să-i …bă, trmit comunicare și asta-i singura variantă, da zic ”Oricum se complică lucrurile de-aci”. Ș-apoi no, după aia ne-o zis ”Bă, tre să viu io să vă fac treaba…că nu știu ce”. Ș-apoi o făcut cu noi…ne-o făcut cârpe. No. Am înțeles. Că, no, nu știem cum să…i-am spus și lui ”Mă…”, zic, ”…nu știem cum să reacționez, am zis, ”Bă…”, zic, ”…asta e, o lăsăm moartă și…no”

RUS MIHAI: Îi bine că ați reacționat…

COSMIN: Și o mers domnu Rus atuncia, i-o luat…i-o făcut proces, i-o luat permisu și o rămas…o venit la redobândire, că atuncia se dădea la o lună și lucrurile o fost așe. No. Bănuiesc că și el s-o temut, adică știți cum îs astea. Astea-s ca dracu, îs cele mai urâte.

RUS MIHAI: Da…că poate zice oricine că…

COSMIN: Păi…

RUS MIHAI:…i-o favorizat. Da.

COSMIN: Îs acolo, îs acolo și îs câcaturi, îs urme și când vine cineva și află, că io-s convins că poate, nu acuma, da povestea poate mere pă la nu știu cine și aude…

RUS MIHAI: SIPI… (serviciu secret al MAI – n.r.)

COSMIN:…cine are boală.

RUS MIHAI: Sau alții și apare în presă.

COSMIN: No. Aia-i. și acole îi…Și atunci ”Ia, da mă, io am fost, poftim…”. Două luni de zile oriunde mereți îs aicea. No. …[neinteligibil]…Asta…asta-i varianta cea mai simplă și liniștea maximă. Adică…

RUS MIHAI: Știi cum Cosmine, dacă-mi trimite, la revedere. Mă trec io frumos și la…asta e…

COSMIN: Că ăștia n-o să tacă și unu dintre ei tăt o să vorbească. C-așa-s ei, îs niște…

RUS MIHAI: Bă, copiii s-o speriat, mă. Io am văzut reacția lor, ei s-o câcat pe ei.

COSMIN: Păi dacă n-o știut ce să facă…

RUS MIHAI: Ala micu, ăla micu n-o știut. Ăla micu nu…ăla nici n-o știut cu cine vorbește. Deși io i-am zis cine îs.

COSMIN: Și faza îi că dacă o lasă așa, nu verifică nime ălea. Numai io le verificam și ofițeru de linie. Adică io, că el…Deci tăte înregistrările din urmă, făceam noi înregistrări…verificări aleatorii că așa prevede procedura. Deci dacă ăla care o fost…numa îs tri, aia-i.

RUS MIHAI: Da…Nu știi care ce zîce? ”Mă l-am oprit pe șefu băga-mi-aș p…”

COSMIN: Da sigur o să…asta-i chestie de durată și o să…Și când ne-o oprit cu domnu Neag, noi…

RUS MIHAI: Da, da. …[neinteligibil]…

COSMIN: Deja știau acolo tătă lumea că..că ne-o amendat. I-am zis ”Da mă amendează-mă. Care-i problema? Dă-mi puncte și asta e”, zic. Că oricum știem că nu mă afectează cu nimica. Da îs cârcotași. Și nu știu…no, io asta aș face în situația de față. Că îs ca dracu. No acuma dumneavoastră știți, da…

RUS MIHAI: Io aștept să-mi trimită aia și…

COSMIN: Io v-am dat…i-o v-am spus ce să faceți în situația dumneavostră ca să nu…

RUS MIHAI: Da, io am înțeles.

COSMIN:…ca să fie…să stați liniștit. Aia-i cea mai bună. Și redobândire de la tri luni la două luni, mereți dați examen. Două luni și măcar nu dați apă la moară la nime.

RUS MIHAI: Așa-i. Și asta îi.

COSMIN: Asta îi cel…cel mai important. Că nu vin amu, vin peste…

RUS MIHAI: Asta…n-ai luat-o…

COSMIN: Vin peste un an doi, atuncia vin. Exact așe o fost și cu aia de la Gherla cu doamna Pintea (fosta ministră a Sănătății, Sorina Pintea – n.r.) când s-o dus și a doua zi tătă lumea o știut”, potrivit rechizitoriului.

Procurorii au și stenograme ale unor discuții din 17 iunie 2024 când au fost percheziții la Polișia Rutieră Cluj.

”În data de 17.06.2024, inculpatul Rus Mihai poartă o conversație cu inculpatul Neag Ciprian (adjunctul lui – n.r.), în jurul orei 10:09, cu următorul conţinut:

RUS MIHAI: Ce s-o întâmplat?

NEAG CIPRIAN: Și io am calitate de suspect pe ”omisiunea sesizării”. Mi-o zis că mâine dimineață la DNA. Tu, am înțeles că la 12 astăzi. Da nu știu despre ce-i vorba.

RUS MIHAI: Permisu.

NEAG CIPRIAN: …[neinteligibil]…

RUS MIHAI: Îs…îs de ăstea făcute la Biroul Rutier. Îs percheziții. Îi vizat Pașca, era mandat pă Pașca. Da nu știu cum să o jucăm acuma…

NEAG CIPRIAN: Da…Ăă…Avocat boss, prima chestie, avocat. Să-ți dea toate strategiile legat de chestia asta. Și…da încă…No…nu știu unde să povestim. La mine? Vii la mine?

RUS MIHAI: Sun-o și pe Ramo. Vezi, Ramo îi?

NEAG CIPRIAN: Da. Cred că e.

RUS MIHAI: Hî?

NEAG CIPRIAN: Da. Cred că este. …[neinteligibil]… (…)

În data de 17.06.2024, inculpatul Rus Mihai poartă o conversație cu o persoană de sex feminin căreia i se adresează „Patricia”, în jurul orei 10:18, cu următorul conținut:

PATRICIA: …[neinteligibil]…dumneavoastră

RUS MIHAI: No asta-i. Nu știu despre ce-i vorba. Vedem.

PATRICIA: Vă spun ce am…[neinteligibil]…

RUS MIHAI: Bine.

PATRICIA: De la Doduț……[neinteligibil]…că dumneavostră ați fi fost luat cu radaru și s-a consemnat în procesul verbal că a condus soția dumneavoastră…

RUS MIHAI: Da. Așe o fost. M-o…ne-o luat radaru, da mi-o venit acasă adresă, frate. Și asta o condus. Ce p… mea vrei să fac? Să zic că n-o condus ea? Pă mine m-o oprit polițiștii, io eram în fața blocului la mașină. Înțelegi? La mine la bloc. Și am zîs ”Domnule, vă dau actele, da nu io am condus.” Și femeia o zis ”Io am condus, no.”Păi ăsta ce falsu p… îi? Că de-abia aștept să ajung la DNA să întreb ”Ce fals îi?”

PATRICIA: Ancheta îi investigată de DNA?

RUS MIHAI: Da. Nici nu pot să zic că io am condus dacă io n-am condus, Patricia. Că n-am condus io.

PATRICIA: …[neinteligibil]…să ziceți așa ceva?

RUS MIHAI: No. Păi acuma, în p… mea, n-am pus presiune pe nime, n-am făcut nimica. De aia le-am dat telefoanele ”Futeți-le de-amazăzi! Și faceți ce vreți cu ele!”

PATRICIA: Îmi pare rău că treceți prin asta, da…

RUS MIHAI: Deci io recunosc. Pe mine polițistu când m-o oprit, avea body-cam-u, o venit, s-o prezentat, i-am spus cine-s, inspectoru șef, zic ”Mă, io n-am condus, da-ți dau toate actele.” I-am dat în mână. Și din spate din mașină, ți-o zic realitatea, o venit doi colegi de la rutieră și o zis ”Șefu, stați că vă trimitem hârtie acasă procedural și răspunde-ne.” C-așa îi legea.

PATRICIA: Da…

RUS MIHAI: Și io am scris că o condus nevastă-mea, că asta-i realitatea, în p… mea. Ce să-i zic? No…

PATRICIA: Bun. Atunci mă duc să sun și la București …[neinteligibil]…

RUS MIHAI: Da…

PATRICIA: Și să-i spun exact …[neinteligibil]…

RUS MIHAI: …[neinteligibil]…”, sunt alte stenograme din dosar.

Pe 21 noiembrie 2024, procurorii DNA Cluj i-au trimis în judecată pe:

Mihai Rus – chestor de poliție, fost șef IPJ Cluj, pentru complicitate la abuz în serviciu și fals în declarații;

Ciprian Neag – comisar șef de poliție și fostadjunct al șefului IPJ Cluj, pentru omisiunea sesizării (organelor de anchetă – n.r.);

Mircea Rotar – comisar șef de poliție și fost șef al Serviciul Rutier din cadrul IPJ Cluj, pentru complicitate la abuz în serviciu, complicitate la fals în declarații și omisiunea sesizării,

Ioan Paul Pașca – agent principal de poliție în cadrul IPJ Cluj – Serviciul Rutier, pentru abuz în serviciu;

Cătălin-Claudiu Mureșan – agent principal de poliție în cadrul IPJ Cluj – Serviciul Rutier, pentru complicitate la abuz în serviciu;

