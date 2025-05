Stelian Ion despre planurile lui Simion pentru justiție: Simion vrea să reînființeze Secția Specială, creată pe vremea lui Dragnea. În mare parte, ideile lui coincid cu cele promovate de Liviu Dragnea

Fost ministru al Justiției, Stelian Ion afirmă că „rusofilul George Simion vrea să transforme România într-o gubernie rusească și că AUR a votat împotriva legii care permite doborârea dronelor rusești ce încalcă spațiul aerian românesc”.

„Din punct de vedere economic, ne-am lămurit deja — foarte mulți dintre noi înțelegem că Simion va duce țara de râpă. Simpla posibilitate ca el să ajungă președinte, cu toate ideile lui ceaușiste, a dus, în doar câteva zile, la explozia cursului leu-euro”, mai spus Stelian Ion, expunând și o prezentare a viziunii liderului AUR pentru Justiția din România,

„Pare că Eugen Nicolicea și Florin Iordache i-au scris discursurile în vremurile lor bune. Retorica lui se suprapune, în linii mari, cu discursul PSD privind justiția.

Simion vrea să reînființeze Secția Specială, creată pe vremea lui Dragnea. În mare parte, ideile lui coincid cu cele promovate de Liviu Dragnea. Vă reamintesc că, de la înființarea acestei secții și preluarea de la DNA a competenței de anchetare a magistraților, s-a pus batista pe țambal și nu au mai existat decât câteva trimiteri în judecată ale unor magistrați.

Structura care a înlocuit SIIJ nu este nici ea eficientă. În perioada în care DNA turase motoarele în lupta împotriva corupției, existau aproximativ 10-15 condamnări definitive anual ale unor magistrați corupți. Aidoma lui Dragnea, Simion vă minte că vrea „răspunderea magistraților”, dar face tot posibilul să-i protejeze pe cei corupți.

George Simion zbiară că justiția este sub control politic și că se fac dosare politice. Sigur, mai ales după ce Dragnea a încercat să siluiască justiția, iar Iohannis i-a desăvârșit opera, da, putem spune că este sub control politic. Am spus public că asta se va întâmpla — de asta ne-a dat Iohannis la o parte de la guvernare. Acum, justiția este, în mare parte, controlată politic, dar nu în sensul reclamat de Simion, ci exact invers.

Simion le plângea de milă celor ca Dragnea, Adrian Severin, Năstase, adică acelor indivizi care au comis infracțiuni și s-au victimizat ulterior, clamând că sunt victime ale justiției și ale „poliției politice”. Urlă acum și că, vezi Doamne, Georgescu este victima poliției politice, când, în realitate, Georgescu a fost protejat ani de zile de Sistem. Dosarul penal al acestuia a fost închis rapid de PICCJ pe 02.06.2022. Iar acum i s-a ridicat deja controlul judiciar în dosarul nou deschis, iar omul e bine-mersi.

De asemenea, justiția i-a tolerat ani de zile lui Simion și tuturor extremiștilor și fasciștilor toate derapajele și agresiunile. A fost cumva soluționat dosarul privind teribilul viol din tabăra de vară AUR din 2023? Pare mai degrabă că Sistemul îl protejează pe Simion și partidul său.

Nu l-am auzit niciodată pe Simion protestând în 2017-2018, când Dragnea voia să modifice Codul penal și Codul de procedură penală pentru a scăpa de dosare penale, el și șleahta lui de hoți. Nu l-am auzit comentând nici când CCR a dat lovitura de grație justiției penale prin deciziile referitoare la întreruperea prescripției penale, care au dus la închiderea a mii de dosare penale.

Nu a spus nimic și nu a atacat la CCR legea prin care au fost avantajați marii evazioniști din România, în timp ce micii antreprenori sunt hărțuiți constant de autorități.

Nu l-am văzut revoltat nici când frații Tate — acei derbedei acuzați de viol, acte sexuale cu minori, constituirea unui grup infracțional organizat, trafic de persoane, spălare de bani — au fost avantajați de DIICOT la semnalul venit de la emisarul lui Trump. A uitat brusc și de suveranism, și de independența justiției. Nu întâmplător, George Simion se bucură acum de susținerea acestor derbedei.

Cum ar putea critica rețeaua oligarhică din justiție, când mătușa sa a fost numită din pix de CSM, prin delegare, la conducerea Secției Penale a Tribunalului Vrancea, cu încălcarea flagrantă a Statutului judecătorilor și procurorilor (a fost depășită durata totală a delegării și numărul maxim de delegări)? Este vorba despre acea judecătoare care s-a implicat în campania politică a lui Simion în mod direct, apărând într-un clip electoral al acestuia, în vreme ce alți magistrați erau excluși din magistratură pentru că își tundeau gardul cu drujba. Nu cumva această rețea oligarhică din justiție îl protejează pe Simion și pe apropiații săi?

De ce a votat Simion împotriva proiectului de lege „2 Mai”, prin care se propunea ca traficanții de droguri să nu poată primi pedepse cu suspendare? Nu a explicat niciodată.

Am primit astăzi informația că o doamnă jurnalistă, susținătoare ferventă a lui Simion, s-a întâlnit de mai multe ori cu șeful DNA, Marius Voineag. Ce ar putea avea de discutat procurorul-șef al DNA cu unul dintre cei mai vocali agenți electorali ai lui Simion? De la afaceri imobiliare, domnul Voineag se implică acum și în politică? Dacă informația se confirmă, nu ar fi legitimă bănuiala că dl. Voineag își caută sprijin pentru reînnoirea mandatului, în eventualitatea în care Simion ar deveni președinte?

Pentru naivii care cred balivernele lui Simion, asta e justiția pe care o pune la cale șeful de galerie care se visează șef de stat”, arată Stelian Ion.