Starea de urgență energetică a intrat în vigoare în Republica Moldova. Autoritățile pot raționaliza consumul, dacă situația o impune

În Republica Moldova a intrat în vigoare, de la miezul nopţii, starea de urgenţă energetică decretată de guvernul de la Chișinău pentru o perioadă de 60 de zile.

Măsura a fost luată pentru a depăși riscul ca Transnistria să rămână fără livrări de gaze de la Gazprom, de la 1 ianuarie, în regiunea separatistă aflându-se se centrala electrică ce furnizează aproximativ 70% din a curentul consumat în Republica Moldova, potrivit Radio Chişinău.

Premierul Dorin Recean avertiza, săptămâna trecută, că oprirea livrărilor de gaze de către Gazprom ar putea provoca o criză umanitară în regiunea transnistreană.

„Dacă această intenţie a Rusiei, a Gazpromului se va materializa, se va solda cu o criză umanitară care vine din două surse: una este lipsa de resurse energetice pentru necesităţile de bază, iar a doua este lipsa de venituri pentru peste 160.000 de oameni.”

Republica Moldova rămâne vulnerabilă din punct de vedere energetic, depinzând în mare măsură de achiziţiile de electricitate de la centrala de la Cuciurgan, situată în stânga Nistrului, în zona controlată de autorităţile separatiste, mai noteză Radio Chișinău.

În eventualitatea în care concernul rus Gazprom va sista livrarea gazelor către regiunea transnistreană de la 1 ianuarie, decizia va afecta întreprinderile şi populaţia din stânga Nistrului, iar pentru malul drept, potrivit experţilor, autorităţile vor fi nevoite să procure necesarul de electricitate de pe piaţa internaţională la costuri mai mari.

Pe durata stării de urgenţă, autorităţile pot institui mecanisme de colectare rapidă a plăţilor de la consumatori pentru energia folosită şi pot impune măsuri de raţionalizare a consumului. Se poate introduce, de asemenea, un regim special de procurare rapidă a energiei electrice, din import.

Ministrul Energiei de la București, Sebastian Burduja, a anunțat că „România este pregătită pentru iarna în care am intrat și are resursele de a sprijini Republica Moldova, dacă situația o va cere. România are o datorie, Europa are o datorie să nu abandoneze Republica Moldova și Ucraina în fața agresiunilor venite de la Est, fie ele sub forma tancurilor, rachetelor și urii, fie prin șantajul barbar în sectorul energetic”, a scris acesta.