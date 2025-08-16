Traseul de drumeții care leagă 46 de sate grecești antice

De secole, zeci de comunități grecești construite din piatră au fost legate între ele printr-o rețea de poteci pavate cu piatră de râu și poduri săpate în stâncă. Acum, călătorii pot porni pe aceste trasee vechi de secole, conform BBC.

Într-o dimineață însorită de mai, jurnalistul BBC l-a întâlnit pe Michális Georgaras, un ghid montan grec, în Atena. Înarmați cu rucsaci și echipament de drumeție, au pornit într-o călătorie de șase ore cu mașina pentru a ajunge în regiunea cea mai nordică a Greciei de Vest, Zagorohoria, pentru o explorare de o săptămână. Pe măsură ce Atena rămânea în urmă, peisajul s-a schimbat de la rânduri de măslini întinși la păduri dese de pini și creste abrupte.

„Cei mai mulți oameni nu se gândesc la Grecia ca la o țară muntoasă”, a spus Georgaras. „Dar 80% din țara noastră este formată din munți.”

Pentru mulți călători, Grecia este sinonimă cu istoria antică a orașelor sale și cu casele văruite în alb de pe insule. Totuși, văile adânci și peisajul muntos rar explorat al țării sunt locurile unde o mare parte din cultura tradițională încă rezistă, iar Zagorohoria (numită uneori Zagori) este unul dintre cele mai surprinzătoare – și uimitoare – colțuri ale acesteia.

Așezată în Munții Pindus, aproape de granița cu Albania, Zagorohoria este formată din 46 de comunități izolate construite din piatră, separate de cea mai apropiată regiune prin lanțul muntos Mitsikeli. De fapt, numele Zagorohoria înseamnă „satele din spatele muntelui”, iar datorită izolării lor, regiunea a rămas retrasă până relativ recent.

Drumurile asfaltate au ajuns aici abia în anii 1970, dar în secolele anterioare, locuitorii se deplasau între sate printr-o rețea de poduri arcuite din piatră, poteci pavate și scări săpate în stâncă, care leagă și astăzi cele 46 de comunități. Această rețea unică de piatră care unește aceste așezări a determinat Unesco să înscrie Zagorohoria pe lista Patrimoniului Mondial în 2023.

Astăzi, este posibil să explorezi această regiune izolată cu mașina, dar cea mai bună modalitate de a o experimenta este prin drumeții pe vechea rețea de poteci kalderimia, construită în secolul al XV-lea pentru a servi păstorilor nomazi, negustorilor, pelerinilor și fermierilor, și care este folosită și astăzi de localnici.

„Poți găsi astfel de poteci în multe părți ale Greciei, dar Zagori are cu siguranță una dintre cele mai mari rețele de kalderimia din țară”, a spus Stephanie Contomichalos, care a conceput o excursie de cinci zile alături de Georgaras, ce le permite vizitatorilor să exploreze potecile de piatră și să stea în case tradiționale transformate în pensiuni de familie.

După șase ore de drum din Atena, ajungi în munți și într-unul dintre cele mai mari sate din Zagori: Vitsa, cu o populație de 84 de locuitori.

A doua zi dimineață, nori joși au acoperit dealurile din jur într-o ceață etereală. „Această regiune primește mai multe precipitații decât Londra”, a remarcat Georgaras.

Urmând o kaldermi, am mers spre piața centrală a satului Vitsa, cunoscută drept „balconul” Zagorohoriei datorită priveliștii spectaculoase asupra unui canion de 12 km lungime, care desparte stânci abrupte de calcar chiar dedesubt. În centrul pieței, aproape ca o statuie a unui conducător, se afla un platan vechi de 300 de ani, protejat de un zid de piatră uscată.

„Arhitectura din Zagorohoria este profund integrată în natură”, a explicat George Karvelas, un arhitect care a condus două proiecte de restaurare în satele apropiate Mikro Papingo și Tsepelovo.

După cum a explicat Karvelas, majoritatea satelor din Zagori sunt organizate similar: casele din piatră se dispun radial din jurul unei piețe centrale construite în jurul unui platan, care semnalează prezența apei subterane. Biserica principală a satului este, de obicei, amplasată tot în jurul pieței, iar unele comunități sunt înconjurate de păduri considerate odinioară sacre. Tăierea copacilor pentru altceva decât proiecte comunale, precum construirea de școli, era pedepsită de Biserica Ortodoxă Greacă cu excomunicarea.

Mai târziu, în aceeași zi, i-am urmat pe Contomichalos și Georgaras pe o potecă de 7,4 km de la Vitsa la satul Kipoi pentru a vizita unele dintre cele mai faimoase repere din piatră ale regiunii: podurile Missiou, Kokkori și Mylos, fiecare construit în anii 1700.

La fel ca satele sale de piatră, potecile din Zagori par să fi răsărit organic din munte. „Au fost construite pe baza unei cunoașteri aprofundate a climatului local”, a spus Georgaras. Pe fiecare parte a potecii pavate, mici canale rulau paralel cu panta. „Acestea au fost concepute pentru a dispersa apele pluviale și a evita alunecările de teren”, a explicat el. „Iar dacă te uiți la această coloană”, a spus, arătând spre stâlpii de calcar construiți în 1750 pentru a susține podul arcuit Kokkori, „vei observa că au formă de V pentru a rezista curenților predominanți ai râului.”

Potrivit lui Polyxeni Mantzou, profesor de arhitectură la Universitatea din Ioannina, faptul că aceste poteci, poduri și case au fost proiectate să îmbrățișeze natura, nu să o controleze, le-a permis să reziste secole cu întreținere relativ redusă. „Au construit în funcție de climă, morfologie și folosind materiale locale”, a spus Mantzou. „Aveau o înțelegere excelentă a locului.”

Pe drumul spre Kipoi, se observă alte detalii care dezvăluie istoria unică a regiunii. „Acest indicator este sculptat cu numele donatorilor care au finanțat această porțiune de potecă”, a spus Georgaras, arătând spre o stâncă de calcar inscripționată cu o cruce, o dată și o listă de nume. „Majoritatea clădirilor publice, precum podurile, școlile și bisericile, erau finanțate de negustori înstăriți în secolele XVII, XVIII și XIX”, a explicat el.

În ciuda izolării geografice, istoria Zagoriului este modelată de legătura sa specială cu lumea exterioară. Ca mare parte a Greciei, Zagorohoria a fost sub stăpânire otomană din mijlocul secolului al XV-lea până în 1821. După cum a explicat Faidon Moudopoulos-Athanasiou, arheolog care a scris o carte despre istoria regiunii, începând cu anii 1400, liderii Zagoriului au negociat un anumit grad de autonomie cu stăpânirea otomană în schimbul sprijinului militar.

În următorii 300 de ani, elitele locale au stabilit rețele comerciale profitabile în sudul și estul Europei, prin vasta rețea de poteci care conecta această parte a Epirului cu Balcanii. Această autostradă de piatră le-a permis să finanțeze școli, poduri și fântâni. Călătoria în străinătate era atât de comună pentru bărbați încât majoritatea muncilor agricole erau lăsate pe seama femeilor, a explicat Moudopoulos-Athanasiou.

Astăzi, parcurgerea kalderimia (în loc de a ocoli cu mașina) le permite vizitatorilor să înțeleagă mai bine cultura și istoria unică a acestor sate. „Toate activitățile, de la agricultură la comerț, începeau prin mers pe aceste poteci”, a spus Moudopoulos-Athanasiou. „Negustorii ajungeau în părți îndepărtate ale imperiului pe kalderimia, iar femeile parcurgeau zilnic aceste drumuri pentru a merge pe câmpuri.”

Drumețiile le permit, de asemenea, călătorilor să experimenteze minunile inginerești care au făcut ca aceste sate să fie incluse în patrimoniul Unesco. Într-o drumeție de 8 km de la satul Kapesovo la Vradeto, am urcat scara Vradeto, o potecă de piatră de 1,5 km cu 1.100 de trepte, șerpuind pe panta Muntelui Tymfi, unde era greu de deosebit construcția din piatră uscată de formațiunile naturale de calcar.

Din Vradeto, se continuă o potecă de pământ ce tăia pajiști presărate cu orhidee pentru a ajunge la punctul de belvedere Beloi și la o priveliște uluitoare asupra vedetei geologice a regiunii: Cheile Vikos. Supranumit uneori „Marele Canion al Greciei”, defileul lung de 20 km este mult mai verde decât omologul său american, dar cu stânci abrupte în formă de V, la fel de dramatice.

În a treia zi, o drumeție de 12 km de la Monodendri la Vikos (parte a Parcului Național Vikos–Aoös) i-a dus adânc în inima defileului. Coborârea pe potecă a părut ca o intrare într-un tărâm de altă lume. Singurele sunete audibile erau cântecele păsărilor și bâzâitul constant al albinelor și fluturilor. Smocuri de orhidee sălbatice, salvie de Ierusalim și lalele sălbatice răsăreau printre pietrele tocite ale potecii, evidențiind bogata biodiversitate a regiunii – aproape o treime din speciile de plante din Grecia se găsesc în Zagori.

După ce au traversat păduri acoperite de mușchi și albia uscată a unui râu, au ajuns în cele din urmă la izvoarele râului Voidomatis, unde bazinele cu apă smarald erau încununate de platani vechi de secole. Am ieșit din nou în Vikos, un sat faimos pentru proprietățile medicinale ale ierburilor care cresc natural pe pantele sale.

Deși această excursie de cinci zile le permite călătorilor să exploreze minunile naturale și create de om din Zagori, ea dezvăluie și identitatea în schimbare a regiunii. Asemenea multor zone rurale din Grecia, multe familii de aici au început să migreze către orașe în căutare de locuri de muncă încă din anii 1900, lăsând părți din Zagori depopulate și casele închise. Dar unele – precum pensiunea Selini Guesthouse, administrată de Maria Karaiannis și soțul ei Dimitri, originar din Vitsa – au renăscut ca locuri de cazare.

Potrivit lui Mantzou, vizitatorii au început să vină în regiune în urmă cu aproximativ 20 de ani și au contribuit la revitalizarea acesteia. Dar în ultimii ani, un alt grup de vizitatori a început să sosească, pe care Mantzou îl consideră la fel de important pentru conservarea acestor comunități unice: experți internaționali care vin să studieze biodiversitatea, arhitectura durabilă și adaptarea la climă ale Zagoriului.

În mai anul trecut, Mantzou și alți colegi de la Universitatea din Ioannina și Artemis European University au organizat ateliere despre arhitectură durabilă, ca parte a unui proiect finanțat de UE. Când experții în climă au evaluat casele de piatră vechi de secole din regiune, au descoperit că erau atât de bine concepute pentru eficiență energetică și adaptabilitate la climă, încât păreau să respecte modelele actuale folosite pentru construirea caselor verzi.

„[Oamenii care au construit aceste case acum secole] nu aveau instrumentele pentru a face aceste calcule”, spune Mantzou. „Tot ce aveau era o înțelegere foarte aprofundată a mediului local.”

Pe măsură ce căutăm să ne adaptăm la schimbările climatice, aceste „sate din spatele munților” ne-ar putea învăța o lecție importantă despre designul bazat pe natură.