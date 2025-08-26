Star din IndyCar blocat la porțile F1: De ce pilotul Colton Herta nu poate ajunge în Marele Circ

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Considerat unul dintre cei mai talentați piloți americani, Colton Herta nu va putea ajunge în Formula 1 în sezonul viitor, informează racingnews365.com.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

În vârstă de 25 de ani, Colton este unul dintre starurile din IndyCar, iar fanii l-ar fi dorit participant în Formula 1.

Acest lucru nu va însă posibil nici în 2026, cu toate că o echipă americană (Cadillac) își va face loc în calendarul Marelui Circ.

Herta a ratat din nou pragul crucial de 40 de puncte necesare pentru superlicența FIA, ceea ce îl împinge către o nouă amânare a visului său.

Povestea unui blocaj de trei ani pentru Colton Herta

Pilotul american a intrat în 2025 cu 32 de puncte, acestea fiind adunate prin locurile 10 din IndyCar în 2022 și 2023, respectiv locul 2 din 2024.

Odată cu expirarea punctelor din 2022, americanul avea nevoie de o clasare în TOP 4 anul acesta pentru a face baremul.

Din păcate pentru visul lui Colton, acest lucru nu se va mai poate întâmpla: cu o singură cursă rămasă, Herta ocupă locul 6 în clasament, la 74 de puncte în urma lui Christian Lundgaard. Vorbim despre un ecart imposibil de recuperat.

Regulamentul FIA spune că orice pilot de F1 trebuie să dețină o superlicență, iar lipsa câtorva puncte a blocat deja de mai multe ori calea lui Colton spre lumea Marelui Circ.

Helmut Marko (consiliderul pentru motorsport al RedBull) a încercat să-l transfere la AlphaTauri în 2022, dar planul nu a fost dus la bun sfârșit tocmai din cauza punctelor lipsă.

În condițiile în care Herta nu poate face pasul spre lumea Formulei 1, Cadillac va merge pe experiență în sezonul 2026, transmite presa americană.

Astfel, monopostul celor de la Cadillac ar urma să fie condus de Valtteri Bottas și Sergio Perez.

Cei doi veterani adună împreună 527 de starturi în Formula 1.

Speranțele lui Colton se vor muta către 2027. Trebuie să se asigure că va putea aduna punctele necesare superlicenței.

Dacă-și va menține locul 6 din IndyCar, atunci Colton va acumula 37 de puncte și ar mai avea nevoie de doar trei pentru licența mult dorită.

Va mai însă nevoie, pe lângă punctele lipsă, și de o echipă din F1 care să-l dorească (Cadillac l-a vrut, dar nu a avut punctele necesare pentru superlicență).