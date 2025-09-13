Sorin Grindeanu lansează o nouă temă ce poate produce tensiune în coaliție. El preia zvonul că plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază ar urma să fie ridicată de la 1 octombrie și anunță că cere ”urgent” clarificări partenerilor de guvernare

Sorin Grindeanu, președintele interimar al PSD, a prezentat sâmbătă pe rețelele sociale ”zvonul” că plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază ar urma să fie ridicată de la 1 octombrie. Deși el este unul dintre liderii coaliției de guvernare PSD-PNL-USR-UDMR, care ia deciziile în urma unor decizii comune, Grindeanu a prezentat informația fără să explice dacă a discutat despre ”zvon” cu premierul Ilie Bolojan și cu ceilalți lideri din coaliție.

Grindeanu a anunțat în postarea citată că va cere ”urgent” clarificări partenerilor de guvernare despre acest zvon.

Sorin Grindeanu a lansat în ultimele două săptămâni atât atacuri la partenerii de coaliție, cât și amenințări cu ruperea coaliției. El a criticat măsurile economice luate de premierul Bolojan, fără a-l numi însă direct, și a spus că PSD va ieși de la guvernare dacă PNL și USR ar susține un candidat comun la Primăria București.

Grindeanu l-a criticat pe Bolojan și pentru că premierul și-a anunțat partenerii de coaliție că va demisiona dacă aceștia nu aprobă reforma administrației locale.

Sorin Grindeanu e așteptat să candideze la viitorul congres al PSD pe care îl anunțase inițial pentru această toamnă, dar a cărui dată nu a fost comunicată nici până acum. Singurul lider PSD care și-a anunțat intenția de a-l contracandida este Titus Corlățean.

Plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază, o măsură similară cu cea din Ungaria, a fost luată de precedentul guvern PSD-PNL, deși analiștii și reprezentanții piețelor au demonstrat că este o intervenție brutală în piața liberă și că nu are efect asupra inflației.

”Este un semnal care m-a îngrijorat, la fel de mult ca zvonurile privind renunțarea la plafonarea adaosului comercial în cazul alimentelor de bază, care ar urma să fie ridicată de la 1 octombrie. Voi cere urgent clarificări partenerilor de guvernare, pentru că este o decizie pe care nu am discutat-o în Coaliție și cu care PSD nu poate fi de acord. Specialiștii spun că ridicarea plafonării ar crește imediat inflația cu încă 2-3 puncte procentuale, consumul ar scădea, iar puterea de cumpărare a românilor se va prăbuși”, a spus Grindeanu.

”Așadar, nu văd nimic pozitiv în ridicarea acestui mecanism de protecție, mai ales că el îi ajută pe românii cu venituri mici și medii. O spun public și o voi afirma clar și în cadrul viitoarei Coaliții: presiunea prețurilor deja se resimte puternic în buzunarele oamenilor, nu este nevoie de o lovitură suplimentară. Să gândim de două ori înainte de orice acțiune guvernamentală”, a mai spus el.