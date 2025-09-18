G4Media.ro
Sorana Cîrstea / Sursa foto: Marco Iacobucci / Shutterstock Editorial / Profimedia
Sorana Cîrstea / Sursa foto: Marco Iacobucci / Shutterstock Editorial / Profimedia

Sorana Cîrstea, eliminată de principala favorită, Iga Swiatek, în al doilea tur de la Korea Open / România a rămas fără reprezentante la turneul de la Seul

Jucătoarea română de tenis Sorana Cîrstea (locul 66 WTA) a fost eliminată de la Korea Open 2025, joi, de principala favorită a turneului, poloneza Iga Swiatek (locul 2 WTA).

Iga Swiatek s-a impus în două seturi, scor 6-3, 6-2, după o oră și 33 de minute de joc. Este a șasea victorie a locului doi mondial în fața Soranei Cîrstea din tot atâtea întâlniri.

Aflată la primul meci după eliminarea din sferturile de finală de la US Open în fața Amandei Anisimova, Swiatek a început în forță împotriva unei adversare căreia i-a cedat un singur set în carieră – primul, la Australian Open 2022. Poloneza a reușit imediat break-ul în primul game, cu două lovituri câștigătoare de forehand, și a sprintat la 5-1.

Cîrstea a continuat totuși să lupte, salvând primele cinci mingi împotriva ei cu un serviciu solid și recuperând un break, profitând de câteva erori ale polonezei – dar un nou forehand câștigător i-a adus lui Swiatek setul la a șasea minge de set. În manșa secundă, Swiatek a avut din nou momente mai puțin curate în joc – a terminat cu 19 lovituri direct câștigătoare și 21 de erori neforțate – dar a salvat toate cele trei mingi de break și a încheiat la prima minge de meci, după o greșeală cu forehand-ul a româncei.

Swiatek a ajuns astfel la al 13-lea sfert de finală în 15 turnee disputate anul acesta (excluzând competițiile pe echipe). În runda următoare, o așteaptă o altă campioană de Grand Slam – fie Emma Răducanu, cap de serie nr. 8, care a eliminat-o pe Jaqueline Cristian în primul tur, fie Barbora Krejcikova.

