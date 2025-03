Sorana Cîrstea, eliminată de la WTA Miami de campioana en-titre

Drumul Soranei Cîrstea la WTA Miami s-a oprit în turul al doilea, fază a competiției de categorie 1000 unde jucătoarea din România a fost învinsă de Danielle Collins, campioane en-titre a turneului din Florida.

Ocupantă a locului 101 WTA, Sorana a cedat în două seturi, scor 4-6, 6-7(3), la capătul unui meci care a durat o oră și 40 de minute.

Collins este favorită 10 în Florida și campioana en-titre a competiției, titlu câștigat la ediția din 2024.

Title defense is ON!

Danielle Collins defeats Cirstea in consecutive sets to kick off her campaign in Miami! #MiamiOpen pic.twitter.com/pMGk39STx9

— wta (@WTA) March 21, 2025