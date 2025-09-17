Somnul deficitar reduce capacitatea organismului de a menține o greutate normală

Un stil de viață echilibrat — în domenii cheie precum alimentația, exercițiile fizice și somnul — este esențial pentru un corp sănătos și o viață sănătoasă, potrivit experților, scrie foxnews.com.

Într-un interviu acordat Fox News Digital, chirurgul cardiotoracic din Georgia, dr. Jeremy London, a subliniat importanța echilibrului pentru sănătatea inimii, în special în ceea ce privește alimentația. (Vedeți videoclipul din partea de sus a articolului.)

Dar doar moderarea consumului zilnic de alimente nu va exclude neapărat afecțiunile care pun viața în pericol, cum ar fi bolile de inimă, a remarcat el.

„Poți fi atent la ceea ce mănânci, dar nu este neapărat singurul lucru important”, a spus London.

„Oamenii vor spune: «Păi, dieta mea este foarte bună. Cum se face că încă am colesterolul ridicat?» Ei bine, trebuie să te uiți, sincer, la ceea ce nu faci bine”.

Concentrarea asupra factorului de stil de viață care te împiedică cel mai mult este probabil să aibă un impact mai mare asupra sănătății tale, a spus London.

„Dacă mănânci bine, dar nu faci exerciții fizice, sau dacă faci exerciții fizice și mănânci bine, dar nu dormi suficient, trebuie să identifici zona în care ai nevoie de îmbunătățiri pentru a-ți readuce fiziologia în echilibru”, a continuat el.

„Totul este conectat și trebuie să îți dai seama unde ai cele mai multe oportunități”.

Ca exemplu, London a spus că pierderea a 7-9 kilograme în plus poate face o mare diferență. Grăsimea viscerală, sau grăsimea din jurul organelor și abdomenului, este un „factor de inflamație în organism”, precum și un factor de boli cardiovasculare.

„Așadar, este foarte bine să vă îmbunătățiți dieta. Este un punct de plecare excelent”, a spus el. „Dar trebuie [de asemenea] să faceți mișcare în fiecare zi”.

Somnul deficitar modifică, de asemenea, capacitatea organismului de a menține o greutate normală, potrivit medicului.

„Dacă ești obosit și stresat, este mai puțin probabil să mănânci corect și să urmezi programul de antrenament în mod corespunzător”, a spus London. „Totul este atât de interconectat”.

Singurul lucru pe care trebuie să îl faci imediat pentru a-ți îmbunătăți sănătatea generală a inimii? London a împărtășit acest mesaj final: „Află la ce nu te pricepi și acolo vei avea cele mai multe oportunități”.