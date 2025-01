Singura maternitate publică funcțională din Timișoara a devenit neîncăpătoare / ”Avem 49 de paciente pe 52 de locuri, în care avem patru programate pentru internare / O altă maternitate e închisă după ce o porțiune de tavan s-a prăbușit

Maternitatea Bega din Timișoara este plină și situația nu pare să se schimbe în curând, în condițiile în care a rămas singura maternitate publică funcțională din oraș. Numărul de locuri devine, de astăzi, insuficient la secția de Obstetrică-Ginecologie, anunță Agenția de presă Rador, care citează Radio Timișoara.

În același timp, la Neonatologie numărul de bebeluși este de două ori mare mare decât capacitatea secției, spune medicul Marius Craina, șef de secție la Maternitatea Bega.

“Noi avem 49 de paciente pe 52 de locuri, în care avem patru programate pentru internare, deci practic depășim numărul de locuri, iar secția cealaltă este plină în totalitate. Mai mult decât atât, pe un număr de 30 de paturi de Neonatologie plus cele de Terapie Intensivă, când vorbim acum, există 73 de nou-născuți, pe un număr, repet, de 30 de paturi. Numărul de nașteri va crește, solicitări vor fi în continuă creștere. Noi nu putem să respectăm toate circuitele și toate condițiile pentru paciente, pentru că, indiferent cât de repede le-am externa, astăzi, de exemplu, sunt programate opt cezariene plus urgențele plus cazurile de ginecologie. Deci este absolut obligatoriu ca autoritățile să ia în cel mai scurt timp măsuri astfel încât activitatea pe secția deostetică de la Maternitatea Odobescu să fie cât de repede reluată”, spune Marius Craina.

Maternitatea Odobescu, din Timișoara, este închisă după ce, la 1 decembrie o porțiune de tavan s-a prăbușit într-un grup sanitar. Maternitatea Odobescu este maternitate de nivel 3 și gestioneaza cazurile cu risc obstetrical, urgențele obstetricale, neonatologice și ginecologie din Timiș și județele învecinate.

Între timp, președintele Consiliului Județean Timis, Alfred Simonis, a anunțat că va pune la dispoziție fosta clădire în care a funcționat Maternitatea Bega, de pe strada Victor Babeș din Timișoara.