Sindicatele din educaţie, mesaj către ministrul Daniel David: Domnule ministru, recunoaşteţi public că aţi generat haos în învăţământ şi prezentaţi-vă demisia de onoare!

Sindicatele din educaţie au anunţat, duminică, programul mitingului din Piaţa Victoriei, urmat de un marş de protest până la Palatul Cotroceni, care va avea loc în prima zi de şcoală. Sindicatele transmit şi un mesaj către ministrul Educaţiei, Daniel David: Domnule ministru, recunoaşteţi public că aţi generat haos în învăţământ şi prezentaţi-vă demisia de onoare!. Sindicatele cer partidelor să nu li se alăture în acest demers. ”Nu dorim şi nu vom permite ca protestul legitim al angajaţilor din învăţământ să fie instrumentalizat sau transformat într-o platformă pentru interese politice sau de altă natură”, spun cele trei sindicate din învăţământ, transmite News.ro.

Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ (FSLI), Federaţia Sindicatelor din Educaţie „SPIRU HARET” şi Federaţia Naţională Sindicală „ALMA MATER”, în numele membrilor de sindicat şi al tuturor salariaţilor din învăţământul preuniversitar şi universitar, vor organiza mâine, 8 septembrie 2025, în Bucureşti, un miting în Piaţa Victoriei, urmat de un marş de protest până la Palatul Cotroceni, anunţă sindicatele.

Potrivit federaţiilor, ”această acţiune de protest este expresia nemulţumirii profunde a personalului din educaţie faţă de refuzul constant al Guvernului de a abroga prevederile din Legea 141/2025”. ”Nici măcar în cel de-al doisprezecelea ceas, ministrul educaţiei, Daniel David, nu recunoaşte problemele grave generate de aceste decizii pripite luate de Guvern şi ne cere să îi fim alături şi să construim împreună viitorul educaţiei. Îl întrebăm pe domnul ministru de ce nu ne-a consultat şi când a gândit aceste „reforme“? De ce a luat aceste măsuri ce au crescut numărul elevilor care învaţă în sistem simultan, ce au lăsat mii de suplinitori calificaţi fără loc de muncă, ce au dus la dispariţia a sute de unităţi de învăţământ? Domnule ministru, recunoaşteţi public că aţi generat haos în învăţământ şi prezentaţi-vă demisia de onoare!”, precizează sindicatele.

Sindicatele prezintă programul acţiunii de protest de luni 1000 – 1100 Adunarea participanţilor în Piaţa Victoriei 1100 – 1200 Pichetarea Guvernului României 1200 – 1330 Marş de protest pe traseul Piaţa Victoriei – Bd. Nicolae Titulescu – Pasajul Basarab – Şos. Grozăveşti – Palatul Cotroceni 1330 – 1430Pichetarea Palatului Cotroceni 1430 – 1600Defluirea participanţilor.

”Pe această cale, ne cerem scuze public tuturor cetăţenilor care vor fi afectaţi de blocajele rutiere generate de marşul nostru. Recurgem la această formă de protest ca la o ultimă soluţie, după epuizarea tuturor celorlalte căi de dialog şi după mai bine de 5 săptămâni de pichetări ale Ministerului Educaţiei şi Cercetării şi ale Guvernului României. Miza noastră este una comună pentru întreaga societate: un sistem de educaţie de calitate, respectat şi finanţat corespunzător. Vă mulţumim anticipat pentru înţelegere”, spun sindicaliştii.

Sindicatele din educaţie solicită ”asociaţiilor civice, care nu au discutat în prealabil cu ei, şi formaţiunilor politice care doresc să se alăture demersului, să nu o facă”. ”Nu dorim şi nu vom permite ca protestul legitim al angajaţilor din învăţământ să fie instrumentalizat sau transformat într-o platformă pentru interese politice sau de altă natură. Ne dorim ca mesajele şi revendicările noastre să rămână clare şi nealterate. Acţiunea noastră este un demers strict profesional, care vizează exclusiv drepturile salariaţilor din învăţământ şi interesul sistemului educaţional. Nu în ultimul rând, rugăm părinţii şi elevii să înţeleagă importanţa luptei noastre şi să ne susţină, întrucât este în joc şi viitorul tinerelor generaţii care se formează şi se vor forma în sistemul educaţional. Vă rugăm să nu ne blamaţi pe noi pentru această decizie de a boicota prima zi de şcoală. De vină este Guvernul, care, prin măsurile luate, a arătat că nu-i pasă de NOI, de VOI, de ŞCOALA ROMÂNEASCĂ, de VIITORUL ACESTEI ŢĂRI”, mai spun sindicatele.