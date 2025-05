Simion: Rusia are un interes de a ne dezbina prin menţinerea noastră în tabere diferite / Despre parteneriatul cu SUA: „Sunt total nemulţumit de felul în care s-a desfăşurat până acum”

Rusia are un interes de a ne dezbina şi o face foarte bine prin menţinerea „în tabere diferite şi prin „menţinerea războiului româno-român”, a declarat, miercuri, candidatul partidului AUR la alegerile prezidenţiale, George Simion, la Summitul Romanian Business Leaders, transmite Agerpres.

„Nu ne despart atât de multe lucruri cât ne unesc. Să ştiţi că am făcut facultatea, masterul, sunt coleg de generaţie cu mulţi dintre voi. Am trecut prin greutăţile şi prin hăţişurile sistemului fiscal din România. Trebuie să ne punem cu toţii la aceeaşi masă când se termină balamucul ăsta şi nebunia şi zgomotul de fond persistent. Eu cred că, într-adevăr, Rusia are un interes de a ne dezbina şi o face foarte bine prin anularea acestor alegeri, prin menţinerea noastră în tabere diferite şi prin menţinerea războiului româno-român”, a afirmat preşedintele AUR.

El i-a îndemnat pe cei prezenţi să renunţe la prejudecăţi.

„Sunt unii din antreprenori care au început să se implice activ în ordinea angajaţilor, ce să facă, cum să facă. minţindu-i, speriindu-i că eu am contribuit la deprecierea leului şi aşa mai departe. Gândiţi-vă foarte bine la ce faceţi, pentru că mâine trebuie cu toţii să ne dăm mâna şi să începem reconstrucţia României”, a afirmat George Simion.

El a făcut aprecieri privind implicarea ţării noastre în politica internaţională.

„Eu sunt total nemulţumit de felul în care s-a desfăşurat până acum parteneriatul nostru strategic. S-a concentrat mai mult pe apărare, pe industrie militară, puţin oţel, puţin aluminiu şi cred că putem face mult mai mult cu acest parteneriat. Ca avantaje, apartenenţa noastră, după lungi încercări, la spaţiul Schengen, în admiterea noastră în spaţiul Schengen, este o oportunitate pentru investitorii străini şi cred că putem face mai mult pornind de la diplomaţia noastră, de la ambasadori, de la consuli, de la acei ataşaţi economic şi de la toate instituţiile statului care să fie, ca să zic aşa, user-friendly, să fie business-friendly”, a punctat preşedintele AUR.

El a susţinut că Uniunea Europeană trebuie să se întoarcă la părinţii fondatori şi trebuie sa redevină un spaţiu economic comun, un spaţiu de circulaţie a persoanelor şi a mărfurilor.

„România trebuie să joace un rol activ, nu să stea să aştepte indicaţii de la Comisie, ci să propună Comisiei (Europene – n.r.). (…) Putem atrage mult mai multe fonduri şi e în interesul nostru, să apărăm o Uniune Europeană unită cu toate cele 27 de ţări componente, o Uniune Europeană care să se concentreze pe prosperitate şi pe economie, nu pe schimbări climatice, nu pe operaţii de schimbarea sexului la copii, nu pe crearea unei armate europene. Avem NATO, e cea mai puternică alianţă din lume, condusă de partenerul nostru strategic, Statele Unite, este suficient. Tocmai de aceea planul nostru este să ajungem la votul românilor, la democraţie, la votul celorlalţi cetăţeni din Uniunea Europeană şi să fim racordaţi cu administraţia din Statele Unite”, a mai arătat George Simion.