Rusia şi India convin să extindă relaţiile comerciale, în urma întrevederii celor doi minişri de externe la Moscova

Rusia şi India au convenit joi să îşi întărească relaţiile comerciale, în urma întâlnirii avute la Moscova de cei doi miniştri de externe, dând astfel puţine indicii că tarifele mari impuse Indiei de preşedintele american Donald Trump din cauza achiziţiei de petrol rusesc ar perturba relaţiile dintre ele, transmite agenția de știri Reuters, citată de Agerpres.

După discuţiile avute cu ministrul rus Serghei Lavrov, şeful diplomaţiei indiene Subrahmanyam Jaishankar a avut o întrevedere cu preşedintele rus Vladimir Putin, potrivit agenţiei TASS.

Produsele indiene sunt vizate de tarife americane suplimentare de până la 50%, printre cele mai mari impuse de Washington, din cauza achiziţiilor indiene crescute de petrol rusesc, notează Reuters.

Statele occidentale care boicotează ţiţeiul rusesc spun că achiziţiile Indiei contribuie la finanţarea războiului Rusiei în Ucraina. New Delhi răspunde că aceste achiziţii sunt tranzacţii pur comerciale, şi acuză SUA şi UE de standarde duble, remarcând că ele însele continuă să aibă un comerţ semnificativ cu Rusia.

‘Avem bune rezultate în sectorul hidrocarburilor, în livrarea de petrol rusesc pe piaţa indiană. Şi avem un interes reciproc în implementarea de proiecte comune pentru extracţia de resurse energetice, inclusiv în Federaţia Rusă – în Extremul Orient şi în platoul arctic’, a declarat ministrul de externe rus Serghei Lavrov în conferinţa de presă comună cu omologul indian Subrahmanyam Jaishankar. .

La rândul său, acesta a afirmat că relaţiile dintre cele două ţări sunt printre cele mai stabile dintre două state majore de după cel de-Al Doilea Război Mondial, referindu-se la o prietenie apropiată ce datează din vremea Uniunii Sovietice.

Cele două state şi-au reafirmat ambiţia de a extinde schimburile comerciale, inclusiv prin creşterea exporturilor indiene în Rusia, în sectoare precum farmaceuticele, agricultura şi textilele, ceea ce va ajuta, în mod cert, la corectarea dezechilibrului actual, a declarat Jaishankar, conform unui comunicat al Ministerului de Externe indian.

India şi China sunt cei mai mari cumpărători de petrol din Rusia.

Oficiali ai ambasadei Rusiei la New Delhi au spus miercuri că Rusia se aşteaptă să continue livrările de petrol în India în pofida presiunilor SUA. Moscova speră că discuţii trilaterale cu India şi China vor avea loc în curând, au adăugat oficialii ambasadei.